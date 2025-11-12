Súdání slávi veľké víťazstvo: Premiérova strana ovládla iracké voľby

BAGDAD - Strana súčasného irackého premiéra Muhammada Šijá as-Súdáního si v utorkových parlamentných voľbách zabezpečila „veľké víťazstvo“. Informáciu priniesla agentúra AFP.
Predbežné výsledky volieb
Iracká volebná komisia má zverejniť predbežné výsledky volieb v stredu popoludní. Dva zdroje pre agentúru AFP uviedli, že koalícia premiéra získala približne 50 kresiel v 329-člennom parlamente.
Súdání bol prvýkrát zvolený v roku 2022 s podporou proiránskych strán a v utorkových voľbách sa uchádzal o druhé funkčné obdobie. Voľby sa konali viac než dve desaťročia po americkej invázii, ktorá vyústila do zvrhnutia režimu prezidenta Saddáma Husajna, Po tomto období nasledovali roky boja proti džihádistickej organizácii Islamský štát (IS).
Zložitá povolebná situácia a rozdelenie moci
V Iraku je takmer nemožné dosiahnuť absolútnu väčšinu mandátov pre jednu stranu a víťaz preto bude musieť viesť dlhé rokovania s prípadnými partnermi. Podľa miestnych zvyklostí po americkej invázii post premiéra zastáva šiitský moslim, predsedom parlamentu je sunnita a prevažne ceremoniálny úrad prezidenta zastáva Kurd.