Povojnový Irak začne novú kapitolu bez misie OSN na konci roka

NEW YORK - Povojnový Irak bude určovať vlastnú budúcnosť po tom, ako Organizácia Spojených národov (OSN) na konci roka uzavrie svoju tamojšiu misiu. Uviedol to v utorok vyslanec OSN pre túto blízkovýchodnú krajinu, informuje o tom agentúra AFP.
Pomocná misia OSN pre Irak (UNAMI) ukončí svoju činnosť po 22 rokoch. Krajinu podporovala pri prekonávaní nestability po Spojenými štátmi vedenej vojenskej invázii z roku 2003 a zosadení diktatúry Saddáma Husajna.
Odchod UNAMI znamená pre Irak začiatok novej kapitoly, povedal vedúci misie Muhammad al-Hasan na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN venovanom situácii v Iraku. Cesta k mieru, bezpečnosti a stabilite v tejto krajine bola podľa neho náročná a vyžiadala si nesmierne obete, no bola úspešná.
Nádej na novú vládu po voľbách
Hasan tiež vyjadril nádej, že po novembrových v poradí šiestych parlamentných voľbách v krajine vznikne nová iracká vláda bez odkladov. „Irak prekonal sériu konfliktov na ťažko vydobytej ceste k stabilite,“ doplnil. „Dlhodobé dôsledky konfliktu však vyvolali vážne a pretrvávajúce humanitárne potreby, pričom približne jeden milión Iračanov je stále vnútorne vysídlený,“ podotkol.
Misiu UNAMI zriadili v roku 2003 a vlani ju naposledy predĺžili do 31. decembra 2025. K jej úlohám patrilo radiť vláde v otázkach politického dialógu a zmierenia, ako aj pomáhať s voľbami a reformou bezpečnostného sektora. Bagdad uviedol, že uzavretie misie OSN znamená "ukončenie procesu politického budovania započatého v roku 2003 po páde diktátorského režimu".