Sobota22. november 2025, meniny má Cecília, zajtra Klement

Skončil sa summit COP30: Dohoda nespomína ukončenie využívania fosílnych palív

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/AP/Fernando Llano)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BELÉM - Schválením dohody, ktorá namiesto záväzného plánu postupného ukončenia využívania fosílnych palív obsahuje iba zmienku o dobrovoľnej iniciatíve na zintenzívnenie úsilia na ochranu klímy, sa v sobotu v brazílskom meste Belém skončila v poradí 30. konferencia OSN o zmene klímy (COP30). Informovali o tom svetové agentúry.

V osemstranovom záverečnom dokumente sa podľa agentúry DPA s výnimkou pojmu „skleníkové plyny“ nespomínajú fosílne zdroje energie, explicitne sa tam nehovorí o rope, uhlí ani zemnom plyne. Zostal tam jedine odkaz na výzvu zo summitu COP28 konaného v roku 2023 v Dubaji na upustenie od fosílnych palív v energetických systémoch.

Účastníci summitu COP30 z takmer 200 krajín, ktorý bol predĺžený o jeden deň, namiesto toho vyzvali bohaté krajiny, aby do roku 2035 strojnásobili sumu, ktorú poskytujú chudobnejším krajinám, aby sa prispôsobili dôsledkom globálneho otepľovania. Táto suma bude pravdepodobne výrazne nižšia ako 120 miliárd dolárov ročne, ktoré požadujú rozvojové krajiny.

Dohoda o vytvorení fondu na ochranu dažďového pralesa.

Na summite sa dosiahla aj dohoda o vytvorení fondu na ochranu dažďového pralesa. Prostriedky z neho by mali dostávať krajiny, ktoré ochraňujú svoje lesy. Naopak - za každý zničený hektár lesa by mali platiť pokutu. Dohodu, ktorá by požadovala „cestovnú mapu“ postupného odklonu od fosílnych palív, presadzovala skupina približne 80 štátov vrátane Európskej únie. Proti sa postavili okrem iného Čína, India a krajiny vyvážajúce ropu ako Saudská Arábia a Rusko.

Komisár EÚ pre klímu Wopke Hoekstra pred hlasovaním o záverečnom dokumente uviedol, že dvadsaťsedmička očakávala „väčšie ambície“, no dohodu nakoniec podporí, pretože sa aspoň uberá správnym smerom. Budúcoročná klimatická konferencia COP31 sa bude konať v Turecku po tom, čo Austrália stiahla svoju kandidatúru.

Viac o téme: SummitBrazíliaFosílne paliváCOP30
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Novinár sa fotí pred
V JAR sa začal summit skupiny G20: Prezident Ramaphosa zdôraznil potrebu multilateralizmu
Zahraničné
Generálny tajomník OSN António
Klimatický summit COP30 sa predĺžil: Štáty sa sporia pre fosilné palivá
Zahraničné
Južná Afrika a EÚ
Južná Afrika a EÚ podpísali dohodu o partnerstve v oblasti kritických minerálov
Zahraničné
Cyril Ramaphosa
Náhla zmena? Spojené štáty si rozmysleli bojkot summitu G20: Chcú sa zúčastniť, uviedol Ramaphosa
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

POCTA zosnulej Aničke Slováčkovej na Slávikovi: Burešová v SLZÁCH… a táto speváčka sa úplne ZLOŽILA!
POCTA zosnulej Aničke Slováčkovej na Slávikovi: Burešová v SLZÁCH… a táto speváčka sa úplne ZLOŽILA!
Prominenti
Robert Fico sa vyjadruje k aktuálnym témam
Robert Fico sa vyjadruje k aktuálnym témam
Správy
V prípade Dallas vyšetrovateľ navrhuje vzatie zadržaných do väzby
V prípade Dallas vyšetrovateľ navrhuje vzatie zadržaných do väzby
Správy

Domáce správy

Robert Fico
Koalícia pod tlakom: Fico priznal nervozitu v Hlase a SNS, o Lajčákovi rozhodne v najbližších dňoch
Domáce
Mužov policajti zadržali priamo
Mužov policajti zadržali priamo pri čine! Išlo o krádež v Brodzanoch
Domáce
Viaceré ženy hlásia rovnakú
Viaceré ženy hlásia rovnakú skúsenosť: Košická polícia rieši muža, ktorý sa ich mal dotýkať
Domáce
Lučenec spustil zimnú údržbu: 28 strojov zabezpečí cesty a chodníky v meste
Lučenec spustil zimnú údržbu: 28 strojov zabezpečí cesty a chodníky v meste
Banská Bystrica

Zahraničné

Šokujúci prípad! Mladík hľadal
Šokujúci prípad! Mladík hľadal radu u umelej inteligencie: Vražda kolegyne v práci, z jeho výpovede mrazí
Zahraničné
Autobus sa kotúľal zo
Príšerné zábery: VIDEO Autobus sa skotúľal zo zrázu! Neprežilo minimálne 12 ľudí
Zahraničné
Skončil sa summit COP30:
Skončil sa summit COP30: Dohoda nespomína ukončenie využívania fosílnych palív
Zahraničné
FOTO Seznam.cz podáva žalobu na
Český Seznam REAGUJE na Babišove OBVINENIA: Nedlhujeme na daniach ani korunu, za šírenie lží podávame ŽALOBU!
Zahraničné

Prominenti

FOTO Andrea Verešová
Verešová v priesvitných šatách: Odhalila guľatý zadoček, ale čo tie BRADAVKY? Veď ich má ako terče!
Domáci prominenti
Boris Becker so svojou
K 58. narodeninám dostal ten NAJKRAJŠÍ DAR! Slávny Boris Becker je už 5-násobným otcom
Zahraniční prominenti
Karin Haydu
Karin Haydu NIKDY nepila alkohol: Namiesto toho má inú neresť!
Domáci prominenti
Fashion Live. Na snímke
Dcéra speváčky Molnárovej nám to tu všetkým ukáže: Mieri do politiky?!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Masť z internetu jej
Masť z internetu jej ZNETVORILA telo: FOTO Žena sa zmenila na HADA a skončila v nemocnici! Lekári v šoku
Zaujímavosti
Vždy, keď siahnete po
Vždy, keď siahnete po tomto, skracujete si život o 20 minút
vysetrenie.sk
Vrany začali zbierať cigaretové
Švédsky experiment OHROMIL svet: Mesto nasadilo VRANY do boja proti ODPADKOM! Fungujú lepšie ako ĽUDIA
Zaujímavosti
FOTO Zrkadlo odhaľuje, čo by
Kuriózny PREŠĽAP architektov: Zrkadlo na pánskych TOALETÁCH odhaľuje, čo by malo zostať SKRYTÉ! Návštevníci v šoku
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky
Domáce
Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk
Prekladač Vasco Translator Q1
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce
Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
mojdom.sk

Ekonomika

Pozor na turistickú pascu: V týchto 20 mestách sa taxíkom vyhnite oblúkom, účet vás šokuje!
Pozor na turistickú pascu: V týchto 20 mestách sa taxíkom vyhnite oblúkom, účet vás šokuje!
Slovenské firmy, ktoré už neexistujú: Pamätáte si, čomu sa venovali? (kvíz)
Slovenské firmy, ktoré už neexistujú: Pamätáte si, čomu sa venovali? (kvíz)
Mýtus o chudobných dôchodcoch narazil na tvrdé dáta: Najväčšiemu ohrozeniu čelí úplne iná skupina!
Mýtus o chudobných dôchodcoch narazil na tvrdé dáta: Najväčšiemu ohrozeniu čelí úplne iná skupina!
Koniec párty? Bitcoin aj ostatné kryptomeny prudko padajú, dôvodov je viac než dosť!
Koniec párty? Bitcoin aj ostatné kryptomeny prudko padajú, dôvodov je viac než dosť!

Varenie a recepty

Vianočné londýnske mesiačiky - hit tohtoročných Vianoc.
Vianočné londýnske mesiačiky - hit tohtoročných Vianoc.
Výborný štedrák podľa mňa so štyrmi plnkami. Najlepšie ku kávičke alebo len tak na posedenie.
Výborný štedrák podľa mňa so štyrmi plnkami. Najlepšie ku kávičke alebo len tak na posedenie.
Tradičná svieženka: Recept na vianočný dezert s čokoládou
Tradičná svieženka: Recept na vianočný dezert s čokoládou
Koláče a torty
Kedy šúpať zemiaky na šalát? Neurobte túto zásadnú chybu
Kedy šúpať zemiaky na šalát? Neurobte túto zásadnú chybu
Rady a tipy

Šport

Premiéra pre Škrtela víťazná: Spartak si v Košiciach poradil s posledným tímom ligy
Premiéra pre Škrtela víťazná: Spartak si v Košiciach poradil s posledným tímom ligy
Niké liga
V šlágri kola pod Dubňom nedali domáci šancu Trenčínu: Ten odchádza s nádielkou, hetrik top strelca
V šlágri kola pod Dubňom nedali domáci šancu Trenčínu: Ten odchádza s nádielkou, hetrik top strelca
Niké liga
Budú fanúšikovia spokojní? Slovan opäť vyhral, ale výkon nebol ideálny
Budú fanúšikovia spokojní? Slovan opäť vyhral, ale výkon nebol ideálny
Niké liga
Hororová séria Liverpoolu pokračuje: Slotovi zverenci prehrali šiesty ligový zápas zo siedmich
Hororová séria Liverpoolu pokračuje: Slotovi zverenci prehrali šiesty ligový zápas zo siedmich
Premier League

Auto-moto

V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
Predstavujeme
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
Klasické testy
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Doprava
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Zamestnávateľ vám nepredĺžil zmluvu. Toto urobte ako prvé, ak nechcete skončiť v slepej uličke
Zamestnávateľ vám nepredĺžil zmluvu. Toto urobte ako prvé, ak nechcete skončiť v slepej uličke
Strata práce
10 trikov, ako si pred sviatkami usporiadať domácnosť a užiť si pokojné Vianoce bez stresu
10 trikov, ako si pred sviatkami usporiadať domácnosť a užiť si pokojné Vianoce bez stresu
Rady, tipy a triky
Čo urobí s vaším rokom jediný večer? Rituály, ktoré menia energiu aj výkon už v januári
Čo urobí s vaším rokom jediný večer? Rituály, ktoré menia energiu aj výkon už v januári
Motivácia a produktivita
Kto už čoskoro dostane povýšenie? Veľký pracovný horoskop odhaľuje, ktoré znamenia čaká kariérny skok
Kto už čoskoro dostane povýšenie? Veľký pracovný horoskop odhaľuje, ktoré znamenia čaká kariérny skok
O práci s humorom

Technológie

Revolučná pilulka na chudnutie funguje ako Ozempic. Na trhu sa môže objaviť už budúci rok
Revolučná pilulka na chudnutie funguje ako Ozempic. Na trhu sa môže objaviť už budúci rok
Veda a výskum
S príchodom 6G sa skončí éra súkromia. Konšpirátori tvrdia, že technológia im konečne dáva za pravdu
S príchodom 6G sa skončí éra súkromia. Konšpirátori tvrdia, že technológia im konečne dáva za pravdu
Bezpečnosť
Starodávna choroba sa prebudila. Baktéria sa zmenila tak rýchlo, že lieky na ňu prestávajú účinkovať, varujú vedci
Starodávna choroba sa prebudila. Baktéria sa zmenila tak rýchlo, že lieky na ňu prestávajú účinkovať, varujú vedci
Veda a výskum
Tvoj počítač sa už čoskoro navždy zmení: Microsoft tlačí svoj „agentický OS“, do Windowsu ti chce dať AI
Tvoj počítač sa už čoskoro navždy zmení: Microsoft tlačí svoj „agentický OS“, do Windowsu ti chce dať AI
Windows

Bývanie

Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba

Pre kutilov

Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Izbové rastliny
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Recepty
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Záhrada
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Český slávik 2025: Bezkonkurenčná víťazka Ewa Farna, zažiarila aj dcéra Dary Rolins, Laura Homolová a ďalšie
Zahraničné celebrity
Český slávik 2025: Bezkonkurenčná víťazka Ewa Farna, zažiarila aj dcéra Dary Rolins, Laura Homolová a ďalšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Šokujúci prípad! Mladík hľadal
Zahraničné
Šokujúci prípad! Mladík hľadal radu u umelej inteligencie: Vražda kolegyne v práci, z jeho výpovede mrazí
Autobus sa kotúľal zo
Zahraničné
Príšerné zábery: VIDEO Autobus sa skotúľal zo zrázu! Neprežilo minimálne 12 ľudí
Robert Fico
Domáce
Koalícia pod tlakom: Fico priznal nervozitu v Hlase a SNS, o Lajčákovi rozhodne v najbližších dňoch
Seznam.cz podáva žalobu na
Zahraničné
Český Seznam REAGUJE na Babišove OBVINENIA: Nedlhujeme na daniach ani korunu, za šírenie lží podávame ŽALOBU!

Ďalšie zo Zoznamu