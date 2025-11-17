O prezidentovi v Čile sa rozhodne v druhom kole medzi Jaraovou a Kastom

SANTIAGO - Pravicový politik José Antonio Kast a ľavicová kandidátka Jeannette Jaraová postúpili do druhého kola prezidentských volieb v Čile, keď v nedeľňajšom prvom kole získali najväčší počet hlasov. Informujú o tom svetové agentúry.
Prvé kolo volieb: Jaraová vedie
Zo sčítania 87 percent odovzdaných hlasov vyplýva, že 51-ročná bývalá ministerka práce Jaraová získala 26,7 percenta hlasov a 59-ročný Kast, kandidát Republikánskej strany, 24,1 percenta. Ani jeden z nich tak nepriblížil k zisku najmenej 50 percent hlasov potrebných na víťazstvo už v prvom kole.
Nezávislý kandidát Franco Parisi dostal 19,4 percenta hlasov, konzervatívna uchádzačka Evelyn Mattheiová, ktorá na prezidentský úrad neúspešne kandidovala v roku 2013, získala 12,6 percenta a krajne pravicový kandidát a zakladateľ Národnej libertariánskej strany (PNL) Johannes Kaiser 13,9 percenta.
Jaraová nedávno vyhrala primárky vládnucej stredoľavicovej koalície. Ako ministerka práce a sociálneho zabezpečenia zaviedla skrátenie pracovného týždňa zo 45 na 40 hodín a iniciovala reformu súkromného dôchodkového systému. Vo svojom volebnom programe sľubuje zvýšenie minimálnej mzdy v prepočte na 700 eur. Odborníčka na teóriu verejnej správy a právnička oznámila, že ak bude zvolená za prezidentku, má v úmysle sprísniť kontrolu nelegálneho prisťahovalectva a bojovať proti rastúcej kriminalite.
José Antonio Kast kandiduje na prezidenta už tretíkrát. V roku 2021 ho v druhom kole porazil súčasný prezident Gabriel Boric. Vyštudovaný právnik pochádza z nemeckej rodiny. Jeho otec bol členom nacistickej mládežníckej organizácie Hitlerjugend a slúžil vo Wehrmachte. Po vojne utiekol do Čile. Jeden z Kastových bratov bol ministrom za vlády diktátora Augusta Pinocheta. Okrem nového prezidenta si Čiľania v nedeľu volili aj polovicu Senátu a všetkých 155 členov Poslaneckej snemovne.
Kľúčové témy kampane
Volebná kampaň v tejto juhoamerickej krajine sa zamerala na ekonomické otázky, kriminalitu a migráciu. Hoci Čile je stále jednou z najbezpečnejších krajín v regióne, kriminalita v poslednom čase v niektorých oblastiach vzrástla.
Súčasný prezident Boric
Súčasný ľavicový prezident Gabriel Boric má za sebou štvorročné funkčné obdobie a ústava mu nedovoľuje opäť kandidovať. Stal sa najmladšou hlavou štátu v dejinách Čile. V rokoch 2014 - 2022 bol členom Poslaneckej snemovne.
Napriek víťazstvu Jaraovej v prvom kole je favoritom druhého kola Kast, ktorý má reálnu šancu zmobilizovať hlasy svojich porazených pravicových oponentov. V nedeľu malo právo voliť približne 15,8 milióna ľudí. Hlasovanie je v Čile povinné. Budúca hlava štátu sa ujme úradu 11. marca 2026.