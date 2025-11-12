Štrajk pilotov v Čile: Letecká spoločnosť zrušila 173 letov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
SANTIAGO - Najmenej 173 letov bolo v Čile zrušených po tom, čo piloti spoločnosti LATAM Airlines vstúpili v stredu do štrajku. Informovala o tom samotná letecká spoločnosť. Výpadok letov sa dotkol až 20 000 cestujúcich. Informuje o tom agentúra Reuters.
Letecká spoločnosť so sídlom v Santiagu uviedla, že takmer všetkým postihnutým cestujúcim bolo poskytnuté riešenie. V dôsledku štrajku, ktorý sa začal o polnoci po neúspešnom rokovaní o zmluve s dopravcom, spoločnosť vo svojom vyhlásení uviedla, že musela zrušiť lety naplánované na obdobie od 12. do 17. novembra.