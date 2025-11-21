Venezuela varuje: Machadová bude osobou na úteku, ak odcestuje do Osla po Nobelovu cenu

CARACAS - Venezuelská generálna prokuratúra oznámila, že líderka venezuelskej opozície María Corina Machadová bude považovaná za osobu „utekajúcu pred spravodlivosťou“, ak odcestuje do Nórska prevziať si Nobelovu cenu za mier. V noci na piatok o tom informovala agentúra AFP.
Machadová, ktorá tvrdí, že sa skrýva vo Venezuele, zverejnila úmysel vycestovať do Osla na slávnostné odovzdávanie Nobelových cien konané 10. decembra. Venezuelský generálny prokurátor Tarek William Saab však vo štvrtok vyhlásil, že Machadová sa nachádza mimo Venezuely, čelí viacerým trestným vyšetrovaniam a považuje sa za osobu na úteku. Dodal, že Machadová je obvinená z „konšpirácie, podnecovania nenávisti a terorizmu“. Saab zároveň potvrdil, že Machadovú vyšetrujú aj pre jej podporu vyslania amerických vojenských jednotiek do Karibiku.
Pre tento krok sa rozhodol americký prezident Donald Trump, ktorý do regiónu vyslal najväčšiu lietadlovú loď na svete, flotilu vojnových lodí a stíhačky. Ich úlohou je posilniť operácie proti obchodovaniu s drogami. Venezuelský prezident Nicolás Maduro však tvrdí, že Washington chce zvrhnúť jeho ľavicovú vládu. Letecké a námorné údery proti lodiam údajných pašerákov drog si podľa venezuelských úradov vyžiadali v Karibiku a Pacifiku už najmenej 83 obetí. Caracas označuje tieto zásahy za „mimosúdne popravy“. Machadová v utorok zverejnila na sociálnych sieťach video, v ktorom tvrdí, že Venezuela stojí „na prahu novej éry“. Aj Trump minulý týždeň vyhlásil, že Madurove dni sú zrátané a že už povolil operácie americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) na území Venezuely.