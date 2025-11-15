Vatikán do Kanady vrátil 62 artefaktov od pôvodných obyvateľov

VATIKÁN - Vatikán v sobotu oznámil, že kanadským katolíckym biskupom vrátil 62 artefaktov spätých s pôvodným obyvateľstvom tejto krajiny. Pápež Lev XIV. daroval predmety Kanadskej konferencii katolíckych biskupov po stretnutí s jej predsedom Pierrom Goudreaultom. Kanadskí biskupi ich odovzdajú Národnej organizácií pôvodných obyvateľov, aby sa vrátili do komunít odkiaľ pochádzajú. Informuje agentúra Reuters.
Katolícki misionári v Kanade cennosti pôvodných obyvateľov poslali do Ríma ešte v roku 1925. Vystavili ich na expozícii pápeža Pia XI. spolu so 100.000 ďalšími artefaktmi z celého sveta. Artefakty z tejto expozície sa stali základom pre Vatikánske etnologické múzeum.
Anandová gesto Vatikánu privítala
Kanadská ministerka zahraničných vecí Anita Anandová gesto Vatikánu privítala. „Je to dôležitý krok, ktorý pripomína rozmanité kultúrne dedičstvo pôvodného obyvateľstva a podporuje pokračujúce úsilie o pravdu, spravodlivosť a zmierenie,“ napísala na X.
V roku 2022 predchádzajúci pápež František pôvodným obyvateľom Kanady adresoval historické ospravedlnenie za konanie katolíckych misionárov v internátnych školách, kde boli mnohé deti z radov pôvodného kanadského obyvateľstva zneužívané.