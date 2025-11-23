Pápež vyzýva na oslobodenie stoviek rukojemníkov unesených z katolíckej školy

VATIKÁN - Pápež Lev XIV. vyzval v nedeľu na prepustenie viac než 300 rukojemníkov, ktorých uniesli ozbrojenci v Nigérii z jednej z tamojších katolíckych škôl. Informujú o tom správy agentúr AFP a APA.
Počas tradičnej nedeľnej modlitby Anjel Pána na Námestí svätého Petra vo Vatikáne Lev hovoril o svojom „veľkom zármutku“ nad spomenutými udalosťami a vyjadril osobitnú sústrasť uneseným deťom a mladým ľuďom, ako aj ich rodinám. „S obrovským zármutkom som sa dozvedel správu o únosoch kňazov, veriacich a študentov,“ povedal pápež a vyslovil „úprimnú výzvu na okamžité prepustenie rukojemníkov“. „Naliehavo apelujem na príslušné orgány, aby konali rýchlo a primerane s cieľom zabezpečiť prepustenie rukojemníkov. Modlime sa, aby kostoly a školy zostali všade bezpečnými miestami nádeje a ochrany,“ uviedol Lev.
Pápež tiež adresoval pozdrav veriacim z ukrajinských diecéz. „Neste si objatie a modlitbu tohto námestia do svojej vlasti,“ povedal pápež na konci omše na Námestí svätého Petra. Lev XIV. sa venoval aj téme svojej nadchádzajúcej cesty do Turecka a Libanonu, čo bude jeho prvá apoštolská cesta, pripomína APA. Dôvodom jeho návštevy Turecka, ktorá sa uskutoční od 27. do 30. novembra, je 1700. výročie Prvého nicejského koncilu.