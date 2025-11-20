Pápež Lev nalieha na kultúru prevencie: Ide o prípady zneužívania v talianskej cirkvi

ASSISI - Pápež Lev XIV. vo štvrtok vyzval taliansku cirkev, aby si vytvorila „kultúru prevencie“ v prípadoch sexuálneho zneužívania detí duchovnými. Uviedol to počas zasadnutia Talianskej biskupskej konferencie v meste Assisi. Píše agentúra AFP.
„Rád by som odporučil venovať osobitnú pozornosť najmladším a najzraniteľnejším, aby sa mohla rozvíjať kultúra prevencie všetkých foriem zneužívania,“ povedal pápež. Zdôraznil dôležitosť prijatia a načúvania obetiam v snahe „rozpoznať rany a usilovať sa ich zahojiť“. „Ďakujem vám za to, čo ste už urobili, a povzbudzujem vás, aby ste pokračovali vo svojom úsilí chrániť maloletých a zraniteľných dospelých,“ dodal pápež.
Lev XIV. sa priamo neodvolával na správu
Lev XIV. sa priamo neodvolával na nedávnu správu Pápežskej komisie pre ochranu maloletých, ktorá kritizovala „značný kultúrny odpor“ v Taliansku voči riešeniu zneužívania. Na rozdiel od mnohých iných krajín tamojšia katolícka cirkev ešte nezačala na národnej úrovni vyšetrovanie zneužívania zo strany duchovných. Talianska skupina obetí zneužívania Rete L'Abuso vyjadrila sklamanie z pápežových slov. „V skutočnosti v Taliansku nie je za čo byť vďačný a oni (Vatikán) to dobre vedia,“ povedal agentúre AFP zakladateľ skupiny Francesco Zanardi.
V správe publikovanej v októbri Rete l'Abuso odhaduje, že v Taliansku bolo zo sexuálneho zneužívania obvinených 1106 kňazov a od roku 2000 je známych takmer 4400 obetí. Prevažná väčšina prípadov nebola nahlásená talianskym súdnym orgánom, uvádza sa v správe. Zanardi uviedol, že mnohí obvinení kňazi sú preložení do inej diecézy. Vyjadril poľutovanie nad tým, že neexistuje zákon, ktorý by cirkev nútil nahlasovať zneužívanie.
„V Taliansku všetko funguje tak, ako pred 30 rokmi,“ povedal. „Jediné, čo sa zmenilo, je to, že predtým to robili tajne, teraz to robia pred zrakmi všetkých,“ dodal. V októbri sa pápež Lev XIV. stretol so skupinou obetí sexuálneho zneužívania. Americká organizácia Ending Clergy Abuse (ECA - Ukončenie zneužívania duchovenstvom) následne agentúre AFP uviedla, že požiadala Vatikán o rozšírenie pravidla „nulovej tolerancie“ voči zneužívaniu, ktoré už bolo prijaté v Spojených štátoch, v celej cirkvi.