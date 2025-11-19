Kanada zdesaťnásobí objem investícií do Európskej vesmírnej agentúry

(Zdroj: Getty Images)
OTTAWA - Kanada navýši investície do programov Európskej vesmírnej agentúry (ESA) o 528,5 milióna kanadských dolárov. Ide o desaťnásobné navýšenie oproti jej doterajším príspevkom, píše agentúra Reuters.
Kanadské investície by mali byť Európskej vesmírnej agentúre vyplácané v období troch až piatich rokov. Ministerka priemyslu Melanie Jolyová tvrdí, že peniaze podporia výskum a vývoj kanadských vesmírnych technológií pre civilné i obranné účely. Tie by mali zahŕňať prístroje pre satelitnú komunikáciu, pozorovanie Zeme, prieskum vesmíru či navigáciu.
Podľa agentúry Reuters je tento krok súčasťou snáh kanadského premiéra Marka Carneyho nadviazať užšie vzťahy s krajinami Európskej únie (EÚ) v oblasti obrany a bezpečnosti.