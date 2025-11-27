Namíbijský politik Adolf Hitler si nechal zmeniť meno: Bol spájaný s minulosťou

WINDHOEK - Namíbijský politik doteraz známy ako Adolf Hitler Uunona si nechal zmeniť meno. Zo svojich oficiálnych dokumentov si dal odstrániť meno Hitler, píše správa agentúry DPA.
„Moje meno nie je Adolf Hitler, som Adolf Uunona. V minulosti som videl, že ma ľudia volali Adolf Hitler a snažili sa ma spájať s niekým, koho ani nepoznám,“ uviedol politik v stredu pre miestne noviny. Komunálny politik za volebný obvod Ompundja z vládnucej strany Ľudová organizácia Juhozápadnej Afriky (SWAPO) v minulosti svetové médiá zaujal svojim menom, ktoré je rovnaké ako meno vodcu nacistického Nemecka.
S nacistickou ideológiou nemá nič spoločné
Uunona vo viacerých rozhovoroch uviedol, že s nacistickou ideológiou nemá „nič spoločné“ a Adolf, ako aj iné nemecké mená, je v Namíbii, ktorá bola kedysi nemeckou kolóniou, bežným krstným menom. Podľa Uunonu vybral jeho otec meno Hitler bez toho, aby vedel, čo predstavuje. Politik sa v stredu uchádzal o znovuzvolenie vo svojom volebnom obvode, v ktorom vyhráva od roku 2004. Tamojší voliči tvrdia, že jeho meno nie je dôležité a pri voľbe svojho zástupcu hľadia skôr na výsledky.
Namíbia bola v rokoch 1884 až 1915 nemeckou kolónio
Namíbia bola v rokoch 1884 až 1915 nemeckou kolóniou s názvom Nemecká juhozápadná Afrika. Počas povstania tamojších etnických skupín Namov, Hererov a Sanov v rokoch 1904 až 1908 zahynuli tisíce ľudí. Historici tieto udalosti označujú za prvú genocídu 20. storočia. Po prvej svetovej vojne sa Namíbia dostala pod správu Juhoafrickej únie (neskoršej Juhoafrickej republiky) ako Juhozápadná Afrika, nezávislosť získala v roku 1990. V krajine sa stále vyskytuje množstvo nemeckých názvov miest a žije tam i malá nemecky hovoriaca komunita.