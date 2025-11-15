MIMORIADNY ONLINE Zatykač na Putina vyvolal protiúder: Moskva stíha ICC, Ukrajina čelí masívnym útokom

MOSKVA - Vyšetrovací výbor Ruska dnes oznámil, že obvinil z nezákonného prenasledovania ruských občanov prokurátora a ôsmich členov Medzinárodného trestného súdu (ICC), ktorí vydali zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina kvôli deportáciám ukrajinských detí do Ruska. Výbor zohráva v Rusku úlohu federálnej kriminálnej ústredne a vyšetruje najzávažnejšie zločiny. Situáciu sledujeme ONLINE.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:02 Za posledných šesť týždňov Rusi vypálili na ukrajinský energetický systém viac ako 150 rakiet a viac ako 2 000 dronov. Ukrajinské ministerstvo energetiky informovalo, že okupanti útočia nielen na zariadenia na výrobu energie, ale aj na prenosové a distribučné siete. V dôsledku toho je takmer nemožné vyhnúť sa výpadkom prúdu.
Ruské úrady kvôli zatykaču na Putina obvinili prokurátora a sudcov ICC
Vyšetrovací výbor Ruska dnes oznámil, že obvinil z nezákonného prenasledovania ruských občanov prokurátora a ôsmich členov Medzinárodného trestného súdu (ICC), ktorí vydali zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina kvôli deportáciám ukrajinských detí do Ruska. Výbor zohráva v Rusku úlohu federálnej kriminálnej ústredne a vyšetruje najzávažnejšie zločiny.
Výbor obvinil hlavného prokurátora ICC Karima Khana, štyroch sudcov a tiež predsedu súdu a troch jeho zástupcov, vyhlásil po nich medzinárodné pátranie a vydal na nich zatykač. Oznámil výbor na záver vyšetrovania, ktoré začal tri dni po vydaní zatykača ICC na Putina a splnomocnenkyňu Kremľa Mariju Ľvovovú-Belovovú kvôli deportáciám detí z okupovaných častí Ukrajiny.
Rozhodnutie ICC vydať zatykač na ruského prezidenta odsúdil Kremeľ ako "nehorázne a neprijateľné", zatiaľ čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ich privítal ako "historické rozhodnutie". Z Moskvy zazneli aj vyhrážky raketového útoku na sídlo ICC v Haagu. Zatykač komplikuje Putinovi cestovanie do cudziny.
Ukrajinská prvá dáma Olena Zelenská vlani uviedla, že Rusi za dva roky vojny proti Ukrajine odvliekli okolo 19 000 detí, ďalších 528 pripravili o život a na 1230 zranili. Len malú časť unesených detí sa podarilo vrátiť k rodinám do vlasti. Západ obviňuje Rusko, že ukrajinské deti podrobuje prevýchove. To Moskva popiera a tvrdí, že sa len snaží pomôcť deťom tým, že ich odváža z oblasti bojov. ICC súdi jednotlivcov za zločiny proti ľudskosti, genocíde a vojnové zločiny. Uznáva ho vyše 120 krajín, na jeho jurisdikciu okrem Ruska nepristupujú napríklad ani Spojené štáty.