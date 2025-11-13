Euróspka únia posiela Ukrajine 5,9 miliardy eur: Ide o záverečnú tranžu aj ďalšiu pravidelnú pomoc

BRUSEL - Európska komisia vo štvrtok oznámila, že Ukrajine vyplatila už desiatu a zároveň záverečnú tranžu v hodnote 4,1 miliardy eur z mimoriadnej makrofinančnej pomoci (MFA) v rámci iniciatívy mimoriadnych úverov na zrýchlenie príjmov (ERA), ktorú vedie skupina G7. EÚ zároveň vyplatila piatu pravidelnú platbu vo výške 1,8 miliardy eur v rámci Nástroja pre Ukrajinu. Celkovo tak teraz EÚ uvoľnila pre Ukrajinu 5,9 miliardy eur. Informujú o tom správy na webových stránkach Komisie.
V rámci MFA Európska komisia naplnila svoj celkový príspevok vo výške 18,1 miliardy eur k spoločnej iniciatíve ERA pod vedením G7. Prostredníctvom tejto iniciatívy má Ukrajina dostať celkovo takmer 45 miliárd eur. Ostatné krajiny G7 doposiaľ uvoľnili ďalších 12,8 miliardy eur, čím sa celková suma pomoci z úverov v rámci ERA dostala na úroveň 30,9 miliardy eur. Úvery poskytované Ukrajine v rámci ERA aj MFA sa splácajú z výnosov zo zmrazených aktív ruského štátu držaných na území EÚ.
Pokiaľ ide o vyplatenie 1,8 miliardy eur z Nástroja pre Ukrajinu, účelom týchto prostriedkov je posilniť makrofinančnú stabilitu štátu, zlepšiť fungovanie verejnej správy a podporiť dôležité reformy stanovené v Pláne pre Ukrajinu. Uvedená suma bola vyplatená na základe úspešného splnenia konkrétnych reformných krokov, ktoré posúdila Európska komisia a schválila Rada EÚ 4. novembra. Od začiatku ruskej agresie v roku 2022 tak celková pomoc EÚ pre Ukrajinu vrátane vyššie uvedených finančných prostriedkov presiahla 187 miliárd eur.