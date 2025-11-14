ODHALENÁ korupcia na Ukrajine: Expert hovorí o napojení ZELENSKÉHO ĽUDÍ

KYJEV – Na Ukrajine bola odhalená veľká korupcia, ktorej následkom prišla súčasná vláda o dvoch ministrov. Pre krajinu, ktorá sa už viac ako 3 roky bráni proti ruskej invázii, nemohli postihnúť horšie správy. Okrem toho sa aktuálna situácia môže odzrkadliť aj na popularite čoraz menšej popularite prezidenta Zelenského.
Národný protikorupčný úrad Ukrajiny len nedávno odhalil rozsiahlu korupciu, ktorá sa praktizovala v energetickom sektore. Operácia s krycím menom "Midas" bola pritom spustená už v lete minulého roku. Ako informujú Wiadomości, od dodávateľov spoločnosti Enerhoatom vyberali úplatky. V celkovej sume takto prešlo 100 miliónov dolárov.
Čoraž nižšia popularita
Podľa bývalého poľského veľvyslanca Jerzyho Mareka Nowakowského ide o jednu z najväčších odhalených korupcií nielen z hľadiska výdavkov, ale aj preto, že do veľkej miery ovplyvňuje prezidenta a jeho blízkych spolupracovníkov.
"Popularita prezidenta Zelenského na Ukrajine nepochybne klesla. Ukrajinci sú už z vojny unavení a zdá sa, že Zelenskyj sa javí v očiach verejnosti čoraz viac ako autoritársky vládca. Svojimi krokmi už dáva jasne najavo, že on je ten, kto riadi celú krajinu. I keď v podmienkach vojnového stavu je to do istej miery pochopiteľné," hovorí Nowakowski.
Zelenského človek
Ako dodal, Zelenskyj je podľa neho zodpovedný za nejasné personálne zmeny. Navyše v jeho okruhu pracujú ľudia, ktorých minulosť je otázna. Bývalý veľvyslanec narážal na blízku osobu Zelenského, podnikateľa Tymura Mindiča. Aj ten je podozrivý z korupcie v energetike.
Rusi sa podľa Nowakowského snažia vyčerpať ukrajinských občanov odstrihnutím od dodávok energie. "V prípade jadrovej energie je už Moskva opatrná, pretože útokov hrozí riziko katastrofy obludných rozmerov. Avšak práve spoločnosť, ktorá riadi a kooperuje jadrové elektrárne na Ukrajine, je doslova popretkávaná korupciou po ľudskej, politickej, finančnej aj sociálnej stránke," dodal na záver so znechutením.