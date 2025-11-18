OBROVSKÝ medzinárodný škandál! Rusi ovplyvňovali voľby, stopy vedú do firmy z Bratislavy, píšu Rumuni

BRATISLAVA/BUKUREŠŤ - Nie je to tak dávno, čo sa celá Európa prizerala na pomerne netradičný priebeh prezidentských volieb v Rumunsku. Tie sa museli opakovať, keďže sa v prvom kole objavil kontroverzný a proruský kandidát Calin Georgescu, ktorý neférovo zneužíval kampaňový online priestor. Teraz sa ukazuje, že tohto kontroverzného muža mali dokonca podporovať Rusi cez firmu zo Slovenska!
Na šokujúce prepojenie na skupinu v Bratislave upozornil rumunský portál Digi24.ro.
Aby sme však pochopili hlbší kontext toho, na čo prišiel portál, musíme sa vrátiť do nedávnych udalostí v Rumunsku, kde prebehli prezidentské voľby.
Georgescu stroskotal pre napojenie na ruskú stranu
V Rumunsku sa v novembri 2024 konali prezidentské voľby, ktoré vyvolali výrazný otras v politickej scéne. Neznámy populista Călin Georgescu, bez silnej tradičnej straníckej základne, sa prekvapivo presadil a získal najviac hlasov v prvom kole (24. novembra), pričom podľa prieskumov dosahoval až 23 percent.
Jeho víťazstvo však nemalo dlhé trvanie. Konštitučný súd Rumunska v decembri 2024 anuloval výsledky prvého kola, ako dôvod uviedol podozrenie na ruské zásahy, nelegálne financovanie a masívnu manipuláciu cez digitálne technológie a práve tu to začína byť zaujímavé.
Ústredná volebná komisia následne rozhodla, že Georgescua do opakovaného kola volieb (naplánovaného na 4. mája 2025) nezaregistruje. Georgescu sa odvolal, no neskôr jeho kandidáturu jednohlasne a definitívne zamietol ústavný súd.
Proruskosť Georgescua
Prečo je Georgescu vnímaný ako proruský? Už počas kampane vyjadroval otvorený obdiv k Vladimirovi Putinovi, volal po nezávislosti Rumunska od NATO a EÚ a kritizoval podporu Kyjevu. Vyšetrovacie zložky navyše obvinili jeho kampaňový tím z využitia botov na TikToku a ďalších sociálnych sietiach podporovaných externým štátnym aktérom. Podľa úradu ústavného súdu porušil zásadu rovnakých príležitostí medzi kandidátmi tým, že získal nespravodlivú výhodu v online prostredí.
Prepojenie na Slovensko
Portál digi24.ro teraz odprezentoval investigatívny článok, ktorý opisuje postup, akým mal byť Gerorgescu podporovaný dokonca jednou zo skupín, ktorá pôsobí aj v Bratislave. Stopy totiž podľa portálu vedú aj na Slovensko.
Digi24.ro popisuje príbeh skupiny Core Group, ktorá má pobočku aj v hlavnom meste Slovenska. Skupina sa venuje technológiám v IT ako blockchain a v roku 2024 mala stáť za vytvorením nápadu IT štruktúry, ktorá mala byť neskôr prospešná práve pre proruského Georgesca.
Vyrukoval s tým finančný konzultant, ktorý hovorí, že pred rokmi sa zúčastnil stretnutia, kde všetko organizoval blízky priateľ bývalého prezidentského kandidáta. Tento konzultant si prial zostať v anonymite. Podľa neho je v priestore aj podnikateľ, ktorý spája Core Group práve s Georgescom. Má ísť o amerického investora Douglasa Andersona. Skupinku z Bratislavy mal pred tromi rokmi zastupovať rakúsky podnikateľ Gabriel Prodănescu a Anderson. Core Group má sídlo práve v Bratislave.
"Core Group je spoločnosť špecializujúca sa na decentralizovaný softvér a blockchainové riešenia, ktoré sa zameriavajú na uľahčenie prechodu obehového hospodárstva do digitálneho hospodárstva. Core Group vytvorila a integrovala rôzne aplikácie pre komunikáciu, správu údajov, identifikáciu, sociálne interakcie, transakcie a umelú inteligenciu," cituje portál popis firmy priamo zo stránky Core Group.
Kto sú podľa rumunského webu predstavitelia bratislavskej skupiny?
- Michael Loubser,
- Ockert Loubser (jeho syn).
Loubser je na čele viacerých spoločností v rámci Core Group so sídlom v Bratislave a podľa sociálnej siete LinkedIn vedie prevádzky v štyroch krajinách: Rumunsku, Rakúsku, Slovensku a Južnej Afrike.
Meno Michaela Loubsera sa v slovenskom obchodnom registri objavuje v prípade minimálne trinástich firiem. Niektoré z nich sú prepojené aj na sídla adries v Spojených štátoch amerických. Napríklad spoločnosť Core Business Holdings s.r.o. a Core Use Case Solutions, ktoré vlastnené spoločníkom z USA, konkrétne firmou Arax Holdings na adrese v meste Sheridan v štáte Wyoming.
Práve Arax Holdings je podľa portálu PitchBook rodičovskou spoločnosťou aj pre samotnú Core Group. Tá podľa webu sídli v moderných kancelárskych priestoroch v luxusnej časti Sky Park Offices v bratislavskom downtowne na Bottovej ulici.
V Rumunsku sa podľa webu Loubser objavuje hneď v dvoch spoločnostiach: Uliana Agri SRL, stále aktívnej spoločnosti založenej spolu s Liudmilou Dmitričenkovou (ktorá sa v oficiálnych dokumentoch javí ako ruská občianka zamestnaná v spoločnostiach Core Group), a Onor Company SRL, ktorá medzitým skončila svoju činnosť.
Na sociálnych sieťach sa, okrem iného, objavili aj príspevky rodinky Loubserovcov, ktoré naznačujú, že sa v minulosti nachádzali v Ruskej federácii na fóre organizovanom v roku 2019 v Petrohrade.
Finančník, ktorý sa už v jednom slovenskom prípade objavil
Názov Core Group so sídlom v Bratislave na Slovensku vznikol podľa portálu ešte z odpovede, ktorú v januári 2025 poslal agentúre G4 Media finančný konzultant Francisc von Dokonal (celým menom Francisc Stefan Anton Dokonal). Jeho meno sa spomína aj v inej slovenskej kauze, kde figuruje ako poškodená Žilinská univerzita v Žiline. Podľa portálu Aktuality.sk von Dokonal stál aj za prípadom poskytuntého posudku v roku 2016, pričom firma odmietla univerzite zaplatiť 150-tisíc eur.
Išlo o spoločnosť FVD House Limited na Seychelských ostrovoch. Firma neskôr zmenila sídlo a číslo účtu a odmietla ďalej komunikovať. Za štyri roky sa univerzite podľa článku z roku 2022 nepodarilo k peniazom dostať.
Ako došlo ku kontaktu s bratislavskou bunkou?
Dokonal mal mať s Călinom Georgescuom niekoľko stretnutí, ktoré sprostredkoval Ionel Rusen (ďalší podnikateľ blízky Georgescuovi), počas ktorých ho bývalý prezidentský kandidát údajne požiadal o 50 miliónov eur, čo podľa konzultanta odmietol. V roku 2022, po stretnutí s Georgescuom, ho Ionel Rusen údajne predstavil zástupcom Core Group, ako boli Douglas Anderson, Gabriel Prodănescu a Alfred Latschenberger.
"Pán Ionel Rusen ma predstavil rôznym ľuďom: Douglasovi Andersonovi, Gabrielovi Prodănescuovi a Alfredovi Latschenbergerovi, ktorí sú súčasťou firmy Core Group so sídlom v Bratislave, ktorá sa zaoberá tokenizáciou a digitálnymi aktívami. Povedali, že niekoľko rokov pripravovali štruktúru, ktorá má veľmi veľký multiplikačný efekt na sociálne siete," tvrdí Dokonal vo svojej správe.
Práve Core Group mal podľa portálu Digi24.ro túto IT štruktúru vytvoriť. Anderson uvádza ešte ďalšie dve osoby, ktoré sa prezentovať v mene Core Group. Išlo o Gabriela Prodănescua a Alfreda Latschenbergera. Druhý spomínaný má byť ženatý s dcérou ruského poslanca parlamentu Nadeždou Latschenbergerovou. Jej otcom je Alexej Žuravlev z ruskej Štátnej dumy. Je prvým podpredsedom výboru pre obranu Štátnej dumy Ruskej federácie.
Digi24.ro tvrdí, že otázky pre samotného Georgesca a ďalších, ktoré vyplývajú z Dokonalovych vyhlásení, konkrétnym ľuďom zaslali, no do publikovania článku neodpovedali. Tieto odpovede budú postupne pridávať.