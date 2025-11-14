Orbán opäť ŠOKOVAL! Výsmech alebo realita? TOTO sú jeho poznámky z televíznej debaty

BUDAPEŠŤ – Maďarský premiér už mnohokrát ukázal, že nie je typ človeka, ktorý sa pridá k väčšine. Jeho svojské riadenie politiky a prikláňanie sa na stranu ruského vládcu Vladimira Putina, sa v Európskej únii nestretlo s pochopením. V Maďarsku je medzi voličmi ale naďalej obľúbený. Po dlhej dobe sa dokonca objavil v televízii. Prišlo aj k veľkému odhaleniu.
Dlhoročný maďarský premiér Viktor Orbán prijal po dlhej dobe ponuku na rozhovor do televízie. Objavil sa v relácii Mérleg televíznej stanice ATV, kde sa vyjadroval k aktuálnej politickej situácii doma aj v zahraničí. Šok ale prišiel po konci programu. Orbán zverejnil svoj poznámkový papier z debaty.
Zlatá baňa pre spravodajské služby
Podľa experta na bezpečnostnú politiku Pétera Tarjányiho bolo toto veľkým krokom vedľa. "Takýto list je zlatou baňou pre každú spravodajskú službu na Východe aj Západe. Nikdy, opakujem nikdy by žiadna profesionálne fungujúca krajina nezverejnila podobný materiál, aký sme mali možnosť vidieť (v podaní Orbána)," hovorí pre maďarský Index.
Ako ďalej zdôraznil, ručne písané poznámky premiéra počas rozhovoru nie sú nevinné kresby, ale psychologická profilová mapa. Každý riadok textu a každé číslo napísané osobou, ktorá stojí v čele krajiny, predstavuje výpovednú hodnotu o "štruktúre myslenia vodcu, jeho logike a rozhodovaní sa v kritických situáciách".