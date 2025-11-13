Vrátili ho! Štvrtina 14. dôchodku bude vyplatená vo februári, uviedol Orbán

BUDAPEŠŤ - Maďarská vláda na stredajšom zasadnutí rozhodla o zavedení 14. dôchodku, pripomenul vo štvrtok vo videu zverejnenom na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, podľa ktorého vo februári budúceho roka bude okrem bežného dôchodku vyplácaný nielen 13. dôchodok, ale aj štvrtina 14. dôchodku. Na základe správy servera 444.hu o tom informuje spravodajca v Budapešti.
Premiér spresnil, že dôchodcovia dostanú každý nasledujúci rok ďalšiu štvrtinu 14. dôchodku. „Ľavica vzala (13. dôchodok), národná vláda ho vrátila,“ zopakoval už niekoľkýkrát Orbán. Server 444.hu v tejto súvislosti ale poznamenal, že to nie je úplne presné, pretože 13. dôchodok zaviedla vláda premiéra Pétera Medgyessyho ešte v roku 2002 a Fidesz za tento návrh vtedy nehlasoval.
V dôsledku globálnej hospodárskej krízy bol v roku 2009 tento dôchodok zrušený a keď sa Fidesz o rok neskôr dostal k moci, obnovenie 13. dôchodku neprichádzalo do úvahy. Orbán sa k nemu vrátil až pred voľbami v roku 2022 a teraz prišiel s nápadom 14. dôchodku.