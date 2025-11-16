Americká vojenská sila v Karibiku: Príchod lietadlovej lode spúšťa politické otázky

WASHINGTON - Najmodernejšia americká lietadlová loď dorazila v nedeľu do Karibského mora, čím demonštruje vojenskú silu USA a vyvoláva otázky o tom, čo by nový prílev vojakov a zbraní mohol znamenať pre kampaň šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa zameranú na boj proti drogám v Južnej Amerike. Informuje o tom správa tlačovej agentúry AP.
Príchod lietadlovej lode USS Gerald R. Ford, ktorý oznámila americká armáda v tlačovej správe, predstavuje významný moment v operácii, ktorú Trumpova administratíva označuje za protidrogovú, ale ktorá je vnímaná zároveň ako eskalácia nátlakovej taktiky proti venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi. Od začiatku septembra pri amerických útokoch prišlo o život najmenej 80 ľudí počas 20 úderov na malé lode obvinené z prepravy drog v Karibiku a vo východnej časti Tichého oceánu.
Lietadlová loď USS Gerald R. Ford završuje najväčšie posilnenie americkej vojenskej sily v regióne za ostatné generácie, čím sa celkový počet vojakov na takmer tucte lodí námorníctva zvýšil na približne 12-tisíc v rámci operácie, ktorú minister obrany USA Pete Hegseth označil ako „Operáciu Južná kopija“. Fordova námorná úderná skupina, ktorá zahŕňa letky stíhacích lietadiel a torpédoborce s riadenými strelami, preplávala v nedeľu ráno priechod Anegada v blízkosti Britských Panenských ostrovov, uviedli americké námorné sily vo vyhlásení.
Kontradmirál Paul Lanzilotta, veliteľ údernej skupiny lietadlovej lode, povedal, že posilní už aj tak početnú flotilu amerických vojnových lodí, aby „chránila bezpečnosť a prosperitu našej krajiny pred narkoterorizmom v západnej hemisfére“. Americká administratíva trvá na tom, že koncentrácia vojnových lodí je zameraná na zastavenie prúdu drog do USA, ale nezverejnila žiadne dôkazy na podporu svojich tvrdení. Trump naznačil, že vojenská akcia sa môže rozšíriť aj mimo útokov z mora, keď povedal, že „USA zastavia prísun drog po súši“.
Spojené štáty už dlho využívajú lietadlové lode na vyvíjanie tlaku a odrádzanie agresie iných štátov, keďže ich vojenské lietadlá môžu útočiť na ciele hlboko vo vnútrozemí inej krajiny. Niektorí odborníci tvrdia, že lietadlová loď USS Gerald R. Ford nie je vhodná na boj proti kartelom, ale mohla by byť účinným nástrojom zastrašovania Madura v snahe prinútiť ho odstúpiť. Maduro, ktorý v USA čelí obvineniam z narkoterorizmu, vyhlásil, že americká vláda proti nemu „vymýšľa“ vojnu. Venezuelská vláda nedávno oznámila „masívnu“ mobilizáciu vojakov a civilistov na obranu proti možným útokom zo strany USA.