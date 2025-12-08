Posun v prípade! Súd nariadil odškodnenie rodín: Ich príbuzní zmizli počas letu MH370 v roku 2014

PEKING - Pekinský súd v pondelok oznámil, že nariadil spoločnosti Malaysia Airlines vyplatiť odškodné rodinám ôsmich pasažierov letu MH370. K tomuto kroku došlo viac než desať rokov po zmiznutí lietadla. Informuje správa agentúry AFP.
Ľudový súd v okrese Čchao-jang vo svojom vyhlásení uviedol, že 47 ďalších žalôb bolo stiahnutých po tom, čo sa rodiny dohodli mimosúdne so spoločnosťou Malaysia Airlines a jej medzinárodnou pobočkou Malaysia Airlines International. Odškodné ma podľa súdu pokryť náklady na pohreb, emocionálnu ujmu a ďalšie straty, pričom každá rodina dostane viac než 410.000 dolárov.
Lietadlo Boeing zmizlo v roku 2014
Lietadlo Boeing 777 s 239 ľuďmi na palube zmizlo z radarov 8. marca 2014 počas letu z Kuala Lumpur do Pekingu. Napriek najrozsiahlejšiemu pátraniu v histórii letectva sa lietadlo doteraz nepodarilo nájsť. Dve tretiny pasažierov tvorili Číňania a zvyšok sa skladal z Indonézanov, Austrálčania, Indov, Američanov, Holanďanov a francúzskych štátnych príslušníkov.
Z pôvodných 78 žalôb, ktoré rodiny podali po zmiznutí lietadla, je 23 stále nevyriešených, uviedol súd v Pekingu. Rodiny týchto cestujúcich „buď ešte nepožiadali o vyhlásenie za mŕtvych, alebo ešte nedokončili proces vyhlasovania“, ozrejmil súd. Osem cestujúcich, ktorých rodiny dostali od súdu odškodnenie, bolo podľa zákona vyhlásených za mŕtvych. Oznámenie súdu prišlo niekoľko dní po tom, čo malajzijské úrady vyhlásili, že pátranie po lietadle bude pokračovať na konci decembra, čo privítalo čínske ministerstvo zahraničných vecí i príbuzní obetí.