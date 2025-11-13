Záhada na ostrove Čedžu! Vyplavujú sa tam balíčky ketamínu maskované ako čínsky čaj

SOUL - Na breh juhokórejského ostrova Čedžu sa od septembra najmenej osemkrát vyplavili malé balíčky označené čínskym znakom pre čaj. Pri bližšom preskúmaní však tamojšia polícia zistila, že obsahujú ketamín. Informuje web britskej televízie BBC.
Polícia uviedla, že na ostrove už našla celkovo približne 28 kilogramov tejto látky. Úrady obyvateľov varovali, aby sa žiadnych podozrivých predmetov nájdených na pobreží nedotýkali ani ich neotvárali. Požiadali ich zároveň, aby takéto nálezy nahlásili polícii. Pobrežná stráž na ostrove Čedžu vytvorila špeciálny tím, ktorý má za úlohu vystopovať možné námorné a pozemné trasy, ktorými sa drogy mohli do krajiny dostať.
Nasadili tím viac ako 800 vojakov
Začiatkom tohto týždňa nasadili tím viac ako 800 vojakov, policajtov a civilných dobrovoľníkov, aby prehľadali pláže v meste Čedžu pozdĺž severného pobrežia ostrova, informoval denník Korea JoongAng Daily. Vyšetrovatelia sa podľa neho zameriavajú na možnosť, že drogy sa na Čedžu dostali prostredníctvom oceánskych prúdov. Vedúci protidrogovej jednotky pobrežnej stráže na ostrove potvrdil, že podobné nálezy zaznamenali aj v juhokórejskom meste Pchohang a na japonskom ostrove Cušima.
Rekreačná droga
Ketamín sa pre svoje otupujúce a halucinogénne účinky používa ako rekreačná droga. BBC vysvetľuje, že v zdravotníctve sa využíva ako anestetikum, ale jeho rekreačné používanie je v Južnej Kórei nezákonné. Pri nesprávnom používaní môže spôsobiť vážne fyzické a psychické komplikácie vrátane poškodenia srdca a pľúc, dodáva britská stanica. Vedci v súčasnosti skúmajú jeho využitie na liečbu duševných chorôb.