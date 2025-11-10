Zahynulo šesť ľudí! USA opäť zaútočili na lode údajných pašerákov drog

WASHINGTON - Šesť ľudí zahynulo pri útokoch na lode vo východnej časti Tichého oceána, ktoré podľa americkej armády prevážali drogy, oznámil v pondelok minister obrany USA Pete Hegseth. Počet obetí takýchto amerických útokov zameraných na údajných pašerákov drog sa zvýšil na 76. Informuje správa agentúry AFP.
Hegseth na sociálnej sieti X uviedol, že v nedeľu došlo k dvom útokom v medzinárodných vodách vo východnej časti Tichého oceánu, ktoré boli zamerané na dve lode prevážajúce drogy. Podľa neho ich prevádzkovali organizácie, ktoré sú oficiálne označené za teroristické. Neuviedol, o ktoré konkrétne organizácie ide.
Žiadni príslušníci amerických síl neutrpeli zranenia
Na palube každej z týchto dvoch lodí boli podľa amerického ministra obrany traja ľudia. „Všetci šiesti zahynuli. Žiadni príslušníci amerických síl neutrpeli zranenia,“ napísal. „Tieto plavidlá boli podľa našich spravodajských informácií spojené s nelegálnym pašovaním drog, prevážali narkotiká a plavili sa po známej pašeráckej trase vo východnom Tichomorí,“ uviedol minister obrany.
Americké sily podľa agentúry AP uskutočnili od januárového návratu prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu 19 takýchto útokov, ktoré si vyžiadali spolu 76 obetí. Hegseth vo svojom príspevku na X uviedol, že USA za vlády Trumpa likvidujú „kartelových teroristov, ktorí sa snažia uškodiť našej krajine a jej obyvateľom“.
AFP informuje, že tieto útoky v Tichom oceáne i Karibiku podľa odborníkov predstavujú mimosúdne popravy, hoci by šlo o známych obchodníkov s drogami. Vláda prezidenta Trumpa upovedomila v októbri listom Kongres, že Spojené štáty sú v „ozbrojenom konflikte“ s drogovými kartelmi pôsobiacimi v oblasti Karibského mora. Viacerí právni experti však tvrdia, že použitie vojenskej sily proti predpokladaným pašerákom drog ďaleko od hraníc USA a vyhlásenie vojny bez súhlasu Kongresu je nezákonné, píše AFP.