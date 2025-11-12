Španielska polícia rozbila sieť pašerákov: Hašiš z Maroka prepravovali dronmi

MADRID - Španielska polícia tento týždeň zadržala deväť osôb a rozbila zločineckú sieť, ktorá používala drony na prepravu hašiša z Maroka do Španielska. Tamojšie úrady to oznámili v stredu, píše agentúra AFP.
Drony pašovali drogy do Španielska
Podľa polície drony z juhu krajiny leteli do Maroka po zásielku drog a pri návrate náklad zhadzovali nad provinciou Cádiz na juhu Španielska. Balíky mali fluorescenčné značky a geolokačné zariadenia, aby sa dali vyzdvihnúť aj v noci.
Domáca výroba dronov
Pašeráci si drony vyrábali v obci Alcalá de los Gazules z komponentov dovezených z Ázie. „Skupina vyvinula drony domácej výroby s výnimočným doletom, presnosťou a nosnosťou, ktoré ďaleko presahovali bežné komerčné modely,“ ozrejmila polícia. Ich dolet presahoval 200 kilometrov. Skupina „pracovala“ takmer každú noc a dokázala naraz vypustiť až desať dronov. Za jedinú noc dokázala prepraviť do Španielska približne 200 kilogramov hašiša.
Pri pondelkových raziách na juhu Španielska polícia zhabala osem dronov a ďalších desať vo výrobe, 150 kilogramov hašiša a 320.000 eur v hotovosti. Na operácii spolupracovala s marockými úradmi.
Španielsko patrí medzi hlavné vstupné body pre obchod s drogami do Európy najmä pre geografickú blízkosť k Maroku a napojenie na Latinskú Ameriku. Maroko je známe ako významný producent a vývozca hašiša, z Latinskej Ameriky pochádza najmä kokaín. Vlani španielska polícia rozbila inú sieť, ktorá využívala drony ukrajinskej výroby. Tie mali nosnosť len približne desať kilogramov drog na jeden let a dolet vyše 50 kilometrov.