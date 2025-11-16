Nedeľa16. november 2025, meniny má Agnesa, zajtra Klaudia

Experti v tom majú jasno: Odhalili Putinov tajný plán! TOTO má položiť Ukrajinu na lopatky

Vladimir Putin
Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

MOSKVA - Ruská invázia sa blíži k štvrtému roku a odborníci varujú, že nasledujúce mesiace môžu zásadne zmeniť smer konfliktu. Analýza publikovaná portálom Foreign Affairs naznačuje, že Kremeľ vstupuje do zimy s presnou stratégiou, ktorá spája vojenský nátlak, ekonomické oslabovanie a geopolitické ambície.

Zima ako nástroj vojny

Podľa analytikov, ktorých citoval Foreign Affairs, ruský prezident Vladimir Putin stavil na trojitý model postupu. Prvá rovina – vojenská – má cielene poškodiť alebo úplne ovládnuť územia, ktoré sú pre ukrajinský hospodársky chod nevyhnutné. Cieľom je, aby Kyjev zostal dlhodobo závislý od Moskvy.

Odborníci pripomínajú, že Kremeľ už anektoval štyri oblasti a pozornosť teraz sústreďuje na ďalšie tri strategické regióny: Charkov, Mykolajiv a prístavnú Odesu.

Ekonomika ako nátlak

Druhá časť Putinovej schémy stojí na ekonomickom zovretí Ukrajiny. Myšlienka je jednoduchá – ak bude krajina materiálne slabnúť, môže sa dostať do pozície, v ktorej bude nútená akceptovať ruské požiadavky a prísť o vlastnú rozhodovaciu autonómiu.

Geopolitické ambície: návrat Ukrajiny do ruského tieňa

Posledný krok predstavuje presun Ukrajiny späť do ruského mocenského okruhu. Ak by sa Moskve podarilo premôcť odpor Kyjeva a zároveň oslabiť medzinárodnú podporu, Kremeľ by získal pozíciu, akú stratil po roku 2014.

Ukrajinská rovnica

Analytici však upozorňujú, že zimný vývoj môže formovať aj samotná Ukrajina. Jej schopnosť brániť sa podľa nich stojí na troch pilieroch: dostatočných zásobách, dostatku mužov a ochote pokračovať v bojoch.

Európa sa pritom podľa expertov ocitá v situácii, keď na jej pleciach leží povinnosť zabezpečiť muníciu potrebnú pre prežitie ukrajinských frontových línií. Spojené štáty sa od nástupu prezidenta Donalda Trumpa stavajú k dodávkam výzbroje opatrne.

„USA prakticky pozastavili transport vojenského vybavenia. Otvorenou otázkou zostáva, či administratíva prezidenta Trumpa umožní nákup zbraní americkej výroby tam, kde spojenci Ukrajiny nemajú vlastné kapacity – najmä systémov Patriot,“ uviedli experti pre Foreign Affairs.

Unavení vojaci

Znepokojenie však nepanuje iba v oblasti techniky. Podľa analýzy sa čoraz vážnejšie ukazuje problém s personálnou silou. Ukrajina síce na celoštátnej úrovni disponuje dostatkom obyvateľov, ktorí by mohli narukovať, no počet bojaschopných pešiakov v armáde kontinuálne klesá už takmer dva roky.

Ak sa podľa odborníkov nezmení spôsob, akým Kyjev buduje nové jednotky, môže nastať okamih, keď nebude možné udržať celú frontovú líniu.

Úloha, ktorá neznesie odklad

Ukrajina tak podľa analytikov stojí pred naliehavou úlohou – posilniť kvalitu výcviku a zrýchliť integráciu nových vojakov do brigád, inak môže prísť o operačnú prevahu. Nejde o nedostatok ľudí, ale o schopnosť vytvárať efektívne bojujúce jednotky.

„Výzvou nie je nábor, ale posilnenie tréningu a tvorba plnohodnotných bojových tímov,“ uzatvára analýza Foreign Affairs. Zimné mesiace tak môžu v konečnom dôsledku určiť, akým smerom sa vojna pohne ďalej.

Viac o téme: Konflikt RuskoVladimir PutinUkrajinaForeign Affairs
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Vladimir Putin
Putin opäť šokoval: Hovorí sa o ťažkom ochorení! VIDEO Čo to má s rukou?
Zahraničné
Vladimir Putin
Moc Vladimira Putina sa otriasa: TÍTO traja muži ho môžu zvrhnúť z trónu!
Zahraničné
Vladimir Putin sa prihovoril
Šokujúce priznanie Putina: Prihovoril sa mladému vojakovi! Vojnu máme v génoch
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Andy Kraus po rokoch OPÄŤ na javisku ako herec: Musím si dať POZOR, aby som nedostal EREKCIU!
Andy Kraus po rokoch OPÄŤ na javisku ako herec: Musím si dať POZOR, aby som nedostal EREKCIU!
Prominenti
Twiinsky vychovávajú dcérky ako sestry, chlapi im nechýbajú: Trpké slová o ťažkom materstve!
Twiinsky vychovávajú dcérky ako sestry, chlapi im nechýbajú: Trpké slová o ťažkom materstve!
Prominenti
Vernisáž kresieb Farkaša - Slovenská duša
Vernisáž kresieb Farkaša - Slovenská duša
Správy

Domáce správy

FOTO JEDINEČNÁ príležitosť! Štát opäť
JEDINEČNÁ príležitosť! Štát opäť ponúka dom s pozemkom, môže byť váš za ROZPRÁVKOVÚ sumu!
Domáce
FOTO Vlna kriedy a exekútor
Vlna kriedy a exekútor s ministrom: Vtipné MEMEČKÁ sa krútili okolo zásadných tém, pôjdete do kolien!
Domáce
Bezpečnostné opatrenia: Polícia vykonávala
Bezpečnostné opatrenia: Polícia vykonávala akcie zamerané na odhaľovanie krádeží
Domáce
Vo Vrábľoch vyrastie nová stanica technickej kontroly – motoristi už nebudú musieť cestovať do iných miest
Vo Vrábľoch vyrastie nová stanica technickej kontroly – motoristi už nebudú musieť cestovať do iných miest
Nitra

Zahraničné

Vladimir Putin
Experti v tom majú jasno: Odhalili Putinov tajný plán! TOTO má položiť Ukrajinu na lopatky
Zahraničné
Toto tiché gesto si
Toto tiché gesto si mačky strážili stáročia: Vedecký šok! Tajný úsmev a žmurknutie otvára tajomné brány!
Zahraničné
Vatikán do Kanady vrátil
Vatikán do Kanady vrátil 62 artefaktov od pôvodných obyvateľov
Zahraničné
V Skopji sa demonštrovalo
V Skopji sa demonštrovalo kvôli požiaru v nočnom klube: Zomrelo tam 63 ľudí
Zahraničné

Prominenti

Lisa Bonet
Pamätáte si ju zo Show Billa Cosbyho? Denisa má dieťa so slávnym spevákom, vydatá bola za Aquamana!
Osobnosti
VIDEO vnútri! Fotenie propagačných fotiek k
Andy Kraus po rokoch OPÄŤ na javisku ako herec: Musím si dať POZOR, aby som nedostal EREKCIU!
Domáci prominenti
U pápeža sa stretli
U pápeža sa stretli celebrity z Hollywoodu: Takýto bol na to dôvod!
Zahraniční prominenti
Cate Blanchett
BIZARNÝ OUTFIT slávnej herečky: Fuj, veď to vyzerá ako pleseň!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Chase Skylar DeMayo
Zastavilo sa mu srdce a vtedy to prišlo: Stretnutie s Ježišom, anjelmi a svetlom, ktoré mu navždy zmenilo život!
Zaujímavosti
Top 10 potravín, ktorých
Top 10 potravín, ktorých by ste sa mali vzdať - ak chcete ostať zdraví
vysetrenie.sk
Lekári jej oznámili krutý
Lekári jej oznámili krutý verdikt: Neuveriteľná TRANSPLANTÁCIA MATERNICE jej zmenila život! Dnes má doma dvoch chlapcov
Zaujímavosti
Zima sa blíži a
Zima sa blíži a váš kotol nie je pripravený? TIETO rady môžu znížiť vaše účty aj zvýšiť komfort
Zaujímavosti

Dobré správy

Aká otázka v súvislosti
Aká otázka v súvislosti s peniazmi vás zaujíma? Využite teraz jedinečnú možnosť
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

Za socializmu bolo lepšie? Porovnáva sa neporovnateľné. Slovensko je úplne inde, hoci má nové problémy (foto)
Za socializmu bolo lepšie? Porovnáva sa neporovnateľné. Slovensko je úplne inde, hoci má nové problémy (foto)
Miliardári sú v šoku: Pripravuje sa daň, ktorá sa im nebude páčiť!
Miliardári sú v šoku: Pripravuje sa daň, ktorá sa im nebude páčiť!
36 rokov po revolúcii: Uhádnete, koľko stál chlieb či auto pred pádom režimu a ako vyzerali bankovky? (kvíz)
36 rokov po revolúcii: Uhádnete, koľko stál chlieb či auto pred pádom režimu a ako vyzerali bankovky? (kvíz)
Slovensko dostalo ďalšie dôležité vysvedčenie: Ratingová agentúra Fitch reaguje aj na vládnu konsolidáciu!
Slovensko dostalo ďalšie dôležité vysvedčenie: Ratingová agentúra Fitch reaguje aj na vládnu konsolidáciu!

Šport

Martin Fehérváry vs. Šimon Nemec: Online zo slovenského mini-súboja a zápasu NHL
Martin Fehérváry vs. Šimon Nemec: Online zo slovenského mini-súboja a zápasu NHL
NHL
Napravia si Slafkovský a spol. náladu po debakli 0:7? Online prenos zo zápasu Montreal – Boston
Napravia si Slafkovský a spol. náladu po debakli 0:7? Online prenos zo zápasu Montreal – Boston
Juraj Slafkovský
Slovan prehrával, ale nedopustil prekvapenie: Dedinskému tímu nedal v druhom polčase šancu
Slovan prehrával, ale nedopustil prekvapenie: Dedinskému tímu nedal v druhom polčase šancu
Slovnaft Cup
Finále Turnaja majstrov je jasné: Alcaraz zdolal Augera-Aliassimea a vyzve Sinnera
Finále Turnaja majstrov je jasné: Alcaraz zdolal Augera-Aliassimea a vyzve Sinnera
Tenis

Auto-moto

Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Novinky
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Novinky
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava

Kariéra a motivácia

Chcete prežiť zimnú dovolenku bez stresu a starostí? Riaďte sa týmito 7 tipmi
Chcete prežiť zimnú dovolenku bez stresu a starostí? Riaďte sa týmito 7 tipmi
KarieraInfo.sk
Kariéra EXPO: Tisíce návštevníkov, špičkoví spíkri a nové príležitosti naprieč Slovenskom
Kariéra EXPO: Tisíce návštevníkov, špičkoví spíkri a nové príležitosti naprieč Slovenskom
KarieraInfo.sk
5 top pracovných ponúk nad 4 000 € mesačne: Kde môžete zarobiť najviac?
5 top pracovných ponúk nad 4 000 € mesačne: Kde môžete zarobiť najviac?
KarieraInfo.sk
Práca snov? Mladí Američania našli dieru na trhu a zarábajú šesťciferné sumy!
Práca snov? Mladí Američania našli dieru na trhu a zarábajú šesťciferné sumy!
Zahraničné

Varenie a recepty

Kokosovo-punčové rezy s lahodnou polevou z bielej čokolády.
Kokosovo-punčové rezy s lahodnou polevou z bielej čokolády.
30 top receptov na vyprážané rezne
30 top receptov na vyprážané rezne
Linecké rezy s kokosovým snehom: Krehký vianočný dezert
Linecké rezy s kokosovým snehom: Krehký vianočný dezert
Koláče a torty
Na akej teplote piecť kokosky, aby boli biele, nie spálené
Na akej teplote piecť kokosky, aby boli biele, nie spálené
Rady a tipy

Technológie

Najnovší masívny útok ruských hackerov cieli na dovolenkárov. Slováci patria medzi potenciálne obete
Najnovší masívny útok ruských hackerov cieli na dovolenkárov. Slováci patria medzi potenciálne obete
Bezpečnosť
Zabudni na Ozempic. Tento hormón z čreva spúšťa chudnutie priamo cez mozog, tvrdia vedci
Zabudni na Ozempic. Tento hormón z čreva spúšťa chudnutie priamo cez mozog, tvrdia vedci
Správy
WhatsApp radí, čo robiť v prípade, keď sa ti ozve podvodník. Toto je alfa a omega!
WhatsApp radí, čo robiť v prípade, keď sa ti ozve podvodník. Toto je alfa a omega!
Bezpečnosť
Google potichu spustil nástroj, ktorý môže úplne zmeniť spôsob nakupovania. Toto si ľudia okamžite zamilujú
Google potichu spustil nástroj, ktorý môže úplne zmeniť spôsob nakupovania. Toto si ľudia okamžite zamilujú
Umelá inteligencia

Bývanie

Obrazoviek sa nezbavujte, len im nastavte hranice. 6 tipov na vytvorenie domova, kde ľahšie odložíte mobil aj notebook
Obrazoviek sa nezbavujte, len im nastavte hranice. 6 tipov na vytvorenie domova, kde ľahšie odložíte mobil aj notebook
9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!

Pre kutilov

Prečo sa vám rosia okná a ako ich pred zimou nastaviť, aby ste ušetrili na vykurovaní
Prečo sa vám rosia okná a ako ich pred zimou nastaviť, aby ste ušetrili na vykurovaní
Údržba a opravy
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Recepty
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Dvor a záhrada
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 dvojíc, ktoré sú najlepšími rodičmi: Ich deti majú vďaka výchove predpoklad stať sa mimoriadne úspešnými
Partnerské vzťahy
5 dvojíc, ktoré sú najlepšími rodičmi: Ich deti majú vďaka výchove predpoklad stať sa mimoriadne úspešnými
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vladimir Putin
Zahraničné
Experti v tom majú jasno: Odhalili Putinov tajný plán! TOTO má položiť Ukrajinu na lopatky
JEDINEČNÁ príležitosť! Štát opäť
Domáce
JEDINEČNÁ príležitosť! Štát opäť ponúka dom s pozemkom, môže byť váš za ROZPRÁVKOVÚ sumu!
Toto tiché gesto si
Zahraničné
Toto tiché gesto si mačky strážili stáročia: Vedecký šok! Tajný úsmev a žmurknutie otvára tajomné brány!
Vlna kriedy a exekútor
Domáce
Vlna kriedy a exekútor s ministrom: Vtipné MEMEČKÁ sa krútili okolo zásadných tém, pôjdete do kolien!

Ďalšie zo Zoznamu