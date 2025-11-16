Experti v tom majú jasno: Odhalili Putinov tajný plán! TOTO má položiť Ukrajinu na lopatky

MOSKVA - Ruská invázia sa blíži k štvrtému roku a odborníci varujú, že nasledujúce mesiace môžu zásadne zmeniť smer konfliktu. Analýza publikovaná portálom Foreign Affairs naznačuje, že Kremeľ vstupuje do zimy s presnou stratégiou, ktorá spája vojenský nátlak, ekonomické oslabovanie a geopolitické ambície.
Zima ako nástroj vojny
Podľa analytikov, ktorých citoval Foreign Affairs, ruský prezident Vladimir Putin stavil na trojitý model postupu. Prvá rovina – vojenská – má cielene poškodiť alebo úplne ovládnuť územia, ktoré sú pre ukrajinský hospodársky chod nevyhnutné. Cieľom je, aby Kyjev zostal dlhodobo závislý od Moskvy.
Odborníci pripomínajú, že Kremeľ už anektoval štyri oblasti a pozornosť teraz sústreďuje na ďalšie tri strategické regióny: Charkov, Mykolajiv a prístavnú Odesu.
Ekonomika ako nátlak
Druhá časť Putinovej schémy stojí na ekonomickom zovretí Ukrajiny. Myšlienka je jednoduchá – ak bude krajina materiálne slabnúť, môže sa dostať do pozície, v ktorej bude nútená akceptovať ruské požiadavky a prísť o vlastnú rozhodovaciu autonómiu.
Geopolitické ambície: návrat Ukrajiny do ruského tieňa
Posledný krok predstavuje presun Ukrajiny späť do ruského mocenského okruhu. Ak by sa Moskve podarilo premôcť odpor Kyjeva a zároveň oslabiť medzinárodnú podporu, Kremeľ by získal pozíciu, akú stratil po roku 2014.
Ukrajinská rovnica
Analytici však upozorňujú, že zimný vývoj môže formovať aj samotná Ukrajina. Jej schopnosť brániť sa podľa nich stojí na troch pilieroch: dostatočných zásobách, dostatku mužov a ochote pokračovať v bojoch.
Európa sa pritom podľa expertov ocitá v situácii, keď na jej pleciach leží povinnosť zabezpečiť muníciu potrebnú pre prežitie ukrajinských frontových línií. Spojené štáty sa od nástupu prezidenta Donalda Trumpa stavajú k dodávkam výzbroje opatrne.
„USA prakticky pozastavili transport vojenského vybavenia. Otvorenou otázkou zostáva, či administratíva prezidenta Trumpa umožní nákup zbraní americkej výroby tam, kde spojenci Ukrajiny nemajú vlastné kapacity – najmä systémov Patriot,“ uviedli experti pre Foreign Affairs.
Unavení vojaci
Znepokojenie však nepanuje iba v oblasti techniky. Podľa analýzy sa čoraz vážnejšie ukazuje problém s personálnou silou. Ukrajina síce na celoštátnej úrovni disponuje dostatkom obyvateľov, ktorí by mohli narukovať, no počet bojaschopných pešiakov v armáde kontinuálne klesá už takmer dva roky.
Ak sa podľa odborníkov nezmení spôsob, akým Kyjev buduje nové jednotky, môže nastať okamih, keď nebude možné udržať celú frontovú líniu.
Úloha, ktorá neznesie odklad
Ukrajina tak podľa analytikov stojí pred naliehavou úlohou – posilniť kvalitu výcviku a zrýchliť integráciu nových vojakov do brigád, inak môže prísť o operačnú prevahu. Nejde o nedostatok ľudí, ale o schopnosť vytvárať efektívne bojujúce jednotky.
„Výzvou nie je nábor, ale posilnenie tréningu a tvorba plnohodnotných bojových tímov,“ uzatvára analýza Foreign Affairs. Zimné mesiace tak môžu v konečnom dôsledku určiť, akým smerom sa vojna pohne ďalej.