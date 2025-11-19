Ruský dron zabil vdovu po prvej obeti černobyľskej havárie: Chodemčukovej byt zhorel do tla, zomrela deň po útoku

KYJEV - Po minulotýždňovom masívnom nočnom útoku ruských dronov na ukrajinské hlavné mesto prišla o život Natália Romanivna Chodemčuk, vdova po Valerijovi Chodemčukovi – prvej obeti černobyľskej jadrovej havárie z roku 1986. Obaja manželia tak zomreli tragickou smrťou.
V noci z 13. na 14. novembra zasiahla ruská útočná bezpilotná lietadlová jednotka typu Šahéd obytný dom na kyjevskom sídlisku Troješčyna. V paneláku, ktorý miestni nazývali "Černobyľ" alebo "Staničný dom", žili prevažne bývalí zamestnanci černobyľskej elektrárne a ich rodiny.
Medzi obyvateľmi bola aj 79-ročná Natália Chodemčuková, vdova po Valerijovi Iljičovi Chodemčukovi, staršom operátorovi hlavných cirkulačných čerpadiel 4. bloku elektrárne.
Jeho telo sa po výbuchu v apríli 1986 nikdy nenašlo a stal sa symbolom prvej obete černobyľskej katastrofy. Informáciu zverejnil okrem ukrajinských médií aj slovenský dobrovoľník Andrej Pastorek, ktorý pôsobí v oblasti Černobyľa.
Po zásahu dronu vypukol v dome požiar. "Nataliu po útoku rýchlo previezli do Popáleninového centra. Jej byt vyhorel do tla. V ten istý deň do nemocnice prišli zástupcovia organizácie „Promiň 5/2“ a rodina Zelencovových, ktorí sa stihli s pani Natáliou ešte porozprávať – napriek vážnemu stavu a popáleninám na 45 % tela bola pri vedomí a držala sa statočne," opisuje Pastorek na stránke Černobyľ na sociálnej sieti. V noci z 14. na 15. novembra však pani Chodemčuková svojim zraneniam podľahla.
Pastorek približuje, že až do vypuknutia vojny pravidelne navštevovala areál elektrárne a pomník svojho manžela. Jej smrť je ďalšou tragickou kapitolou v príbehu rodín poznačených černobyľskou katastrofou.