Tajomný odkaz z ruského vysielača: Pôsobí desivo! Podobný zaznel aj pred inváziou na Ukrajinu

MOSKVA - Známa ruská krátkovlnná stanica UVB-76, prezývaná Rádio súdneho dňa, opäť vyslala zvláštny kód. Rovnaké výrazy sa vo vysielaní objavili naposledy tesne pred tým, ako Rusko zahájilo útok na Ukrajinu. Záhada, o ktorej píše ruský portál Lenta, tak opäť ožila.
Kód, ktorý sa vrátil po takmer troch rokoch
Stanica UVB-76 sa po rokoch monotónneho bzučania opäť ozvala slovami, ktoré okamžite vzbudili pozornosť. Podľa informácií portálu Lenta sa v pondelkovom vysielaní objavili dva výrazne rozpoznateľné útržky – „bolonskij“ a „lesoled“. Rovnaká dvojica sa naposledy objavila 20. februára 2022, len pár hodín pred tým, ako ruské jednotky prekročili ukrajinské hranice.
Po výpadku spôsobenom dronovým útokom je späť
Tajomná frekvencia funguje takmer nepretržite od roku 1975, no minulý týždeň ju postihol výpadok. Poľská televízia TVP uviedla, že príčinou mohol byť zásah dronom, ktorý poškodil rozvodňu napájajúcu vysielač. Po krátkej prestávke však zariadenie opäť pracuje a jeho signál sa dá znova naladiť na 4 625 kHz.
Z monotónneho bzučania občas preskočí na šifry
UVB-76 je medzi nadšencami známa ako Bzučiak – dlhé hodiny vysiela nízkofrekvenčné hučanie, ktoré sa len zriedka preruší. A práve tie zriedkavé chvíle sú dôvodom, prečo má stanica kultový status. Občas sa v éteri objaví hlasová správa, v ktorej zaznejú reťazce čísel, písmen a náhodných slov, napríklad: „NŽTI 77858 lesoled 6302 3118.“
Armádny projekt, ktorý nikto nevysvetlil
Exilový portál Meduza uvádza, že vysielač sa nachádza na západe Ruska a s vysokou pravdepodobnosťou patrí armáde. Čo presne kódované odkazy znamenajú, však nikto oficiálne nevysvetľuje.
Podľa magazínu Wired podobné „číselné stanice“ používali rôzne štáty – nielen Rusko. Slúžiť mohli napríklad pre komunikáciu so zahraničnými agentmi a kedysi ich prevádzkovali aj československé tajné služby.
Rádio súdneho dňa alebo len rušená legenda?
Niektoré teórie hovoria, že UVB-76 je súčasťou systému armádnych výstrah. Iné ju spájajú s automatickou odvetnou reakciou Ruska v prípade jadrového útoku. Práve tieto domnienky zabezpečili, že si stanica vyslúžila mrazivú prezývku Rádio súdneho dňa.