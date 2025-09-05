Belgicko vyzýva USA! Nemajú likvidovať antikoncepčné prostriedky pre africké krajiny

BRUSEL - Belgicko vyzvalo Spojené štáty, aby nezničili zásoby antikoncepčných prostriedkov v hodnote niekoľkých miliónov dolárov, ktoré boli určené pre africké krajiny. Pre agentúru AFP to uviedol uviedol belgický minister zahraničných vecí Maxime Prévot.
Antikoncepcia bola zakúpená Americkou agentúrou pre rozvojovú pomoc (USAID) ešte za administratívy prezidenta Joea Bidena s cieľom poskytnúť ju ženám v najchudobnejších krajinách sveta, najmä v subsaharskej Afrike. Administratíva súčasného prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorá USAID postupne ruší, však v auguste potvrdila zámer zlikvidovať tieto zásoby uskladnené v sklade v Belgicku.
Toto rozhodnutie následne vyvolalo kritiku mimovládnych organizácií a ženských hnutí. Aj Prévot uviedol, že aj belgická vláda „naďalej prostredníctvom diplomatických kanálov dôrazne vystupuje proti takémuto plytvaniu.“Podľa viacerých médií sa pôvodne plánovalo, že nepoužité výrobky – stále vo vlastníctve USA – koncom júla vo Francúzsku zlikviduje spoločnosť zaoberajúca sa ničením zdravotníckeho odpadu. „Bol som informovaný, že tieto správy nie sú pravdivé,“ reagoval pre AFP Prévot.
Podľa Prévotových informácií sa v Belgicku stále nachádzajú zásoby antikoncepčných prostriedkov v hodnote niekoľkých miliónov eur, vrátane antikoncepčných implantátov a vnútromaternicových teliesok pôvodne určených pre Afriku.Časť týchto výrobkov už bola zo skladu odvezená a nevhodné podmienky nového uskladnenia by mohli ohroziť ich kvalitu, upozornil Prévot.
Táto kauza vyvoláva v Belgicku pobúrenie už niekoľko týždňov. Podľa Prévota belgická vláda chápe, že v Washingtone došlo k zmene politiky, ale žiada, aby sa tie výrobky, ktoré už boli zakúpené, dostali k svojim príjemcom. Krajne ľavicová strana Nepoddajné Francúzsko (LFI) v auguste vyzvala vládu v Paríži, aby inkriminované zásoby antikoncepčných prostriedkov zhabala, ak by prekročili francúzske hranice.