Šok v Taliansku: Zdravotník dostal doživotie za vraždu ôsmich klientov domova dôchodcov

PERUGIA - Na doživotie odsúdil v stredu súd v meste Perugia 62-ročného ošetrovateľa, ktorého uznal za vinného za to, že v rokoch 2017 - 2019 podaním liekov zavraždil osem obyvateľov domova dôchodcov v obci Offida ležiacej v regióne Marky v strednej časti Talianska. Informuje o tom agentúra APA.
Ošetrovateľ sa podľa obžaloby tiež pokúsil zavraždiť aj štyroch ďalších klientov domova dôchodcov. Vyšetrovanie sa začalo v roku 2018 na základe podnetu kolegyne odsúdeného ošetrovateľa, ktorej sa nepozdával vysoký počet úmrtí. Pitvy následne odhalili nadmerne vysoké koncentrácie liekov v krvi seniorov, dodáva APA.