Taliansko zasiahla katastrofa: Zosuvy pôdy ničia obce! Dvaja mŕtvi a stovky evakuovaných

záplavy na severe Talianska
záplavy na severe Talianska (Zdroj: TASR/ANSA/Diego Petrussi)
TASR

TERST - Dvaja ľudia prišli o život v dôsledku nepriaznivého počasia a ním vyvolaných zosuvov v severnej časti Talianska, informujú o tom agentúry APA a DPA.

Medzi obeťami na životoch je aj 32-ročný občan Nemecka. V obci Brazzano di Cormons objavili v utorok v ranných hodinách aj telo 83-ročnej ženy. Telo našli v dome, ktorý po zosuve zostal zasypaný blatom, uviedli miestni hasiči. V tej istej obci objavili predtým aj telo Nemca, ktorý tam žil už niekoľko mesiacov. Z počiatočného vyšetrovania vyplýva, že muž sa mohol dostať včas do bezpečia, predsa sa však ešte vrátil, aby varoval svoju 83-ročnú susedu. Práve vtedy aj jeho zasiahol nový zosuv bahna, uviedli úrady.

Talianske médiá uviedli, že muž pochádzal z nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko a v malebnej obci, ktorú aj predtým časti navštevoval, si vo februári tohto roka tvoril reštauráciu. V dotknutom regióne počas uplynulých dní zaznamenali prudké dažďové zrážky, pripomína DPA. Množstvo ciest i ulíc zostalo zaplavených, pričom voda zaliala aj pivnice obytných dmov.

Obyvatelia hľadali útočisko na strechách domov

Obzvlášť postihnutá bola práve dedina Brazzano, v ktorej zostali v dôsledku zosuvov zasypané bahnom tri domy. Počasie napáchalo veľké škody aj v provinciách Udine a Görz, píše APA. V obci Romans d'Isonzo v provincii Görz sa z brehov vyliala rieka Torre, pričom množstvo ľudí muselo hľadať útočisko na strechách svojich domov. Evakuovať bolo potrebné približne 300 osôb.

Talianska premiérka Giorgia Meloniová telefonovala s prezidentom regiónu Friuli-Venezia Giulia Massimilianom Fedrigom, aby sa informovala o situácii súvisiacej s nepriaznivým počasím v regióne, vyjadrila sústrasť postihnutým komunitám a poďakovala záchranárom, píše APA.

Benátky sa v pondelok rozhodli aktivovať systém protipovodňových bariér MOSE, aby ochránili mesto pred záplavami. Hladina vody dosiahla v dôsledku vetra približne o 110 centimetrov vyššiu hodnotu než zvyčajne, oznámilo mesto. Silné víchrice zúrili v utorok skoro ráno aj v iných regiónoch Talianska, najmä v Ligúrii a Toskánsku, dodáva rakúska agentúra.

Taliansko zasiahla katastrofa: Zosuvy pôdy ničia obce! Dvaja mŕtvi a stovky evakuovaných
