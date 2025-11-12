V Brazílii po proteste domorodcov pokračuje konferencia o klíme

BRAZÍLIA - V brazílskom meste Belém po utorkovom proteste pôvodných obyvateľov pokračujú rokovania účastníkov konferencie o klíme COP30. Agentúra Reuters napísala, že delegácie sa v stredu vrátili k diskusiám v pokojnej atmosfére, avšak s miernym oneskorením, ktoré spôsobili opravy škôd na vchode do konferenčnej sály, kde demonštranti deň predtým prerazili bezpečnostné zábrany a dostali sa do potýčky s ochrankou.
Pri strete z utorkového večera utrpeli ľahšie zranenia dvaja bezpečnostní pracovníci, uviedol hovorca OSN pre otázky zmeny klímy s tým, že škody zaznamenali aj na mieste konania summitu. Napriek tomu došlo len k minimálnym zmenám v kontrole batožiny, ktorá sa podobá tej na letiskách.
Protesty v Beléme
Neďaleko tohtoročného dejiska COP30 dve brazílske vojnové lode eskortovali protestnú flotilu s vodcami domorodého obyvateľstva a environmentálnymi aktivistami v okolí zátoky Guajará v Beléme. Účastníci protestu držali transparenty s nápismi ako „Zachráňte amazonský prales“ a tiež vyzývali na ochranu majetkových práv. Na nábreží dianie sledovali stovky ľudí.
Rokovania zástupcov krajín prebiehajú na zatvorenými dverami, brazílske predsedníctvo však na stredu naplánovalo schôdzu, na ktorej sa môže zúčastniť verejnosť. Delegáti tam budú môcť vyjadriť svoje obavy, napríklad ohľadom emisných daní či financovania štátov, ktoré sú najviac postihnuté globálnym otepľovaním.
Varovanie od viceprezidenta
Jedným z rečníkov, ktorí na klimatickom summite vystúpili, bol niekdajší americký viceprezident Al Gore. Administratíva súčasného prezidenta Donalda Trumpa tento rok delegáciu na vysokej úrovni nevyslala - napriek tomu, že USA sú úhrnne najväčším znečisťovateľom na svete od priemyselnej revolúcie.
Klimatické obavy
„Ako dlho budeme len tak postávať, zvyšovať teplotu na termostate a tieto veci ďalej zhoršovať?“ pýtal sa Gore v súvislosti s extrémnymi javmi, ako sú povodne a požiare, ktoré boli v posledných mesiacoch zaznamenané vo viacerých častiach sveta a zábery z ktorých prezentoval na konferencii.
Mnohí z predstaviteľov 195 zúčastnených vlád podľa Reuters vyslovili obavy z toho, že sa rozpadá celosvetová zhoda v oblasti opatrení na ochranu klímy, pričom sa hlavne zamerali na Spojené štáty. Pôvodní obyvatelia zase vyjadrili zdesenie z pokračujúceho priemyselného rozvoja v Amazónii. Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva na konferencii zdôraznil, že domorodé národy majú mať kľúčové slovo pri rozhodovaní o budúcnosti sveta a spôsobe obhospodarovania lesov.