Obrovský protest v Bratislave: 50 000 ľudí si pripomenulo Nežnú revolúciu, opozícia hovorí o konci Ficovej vlády

BRATISLAVA - Na proteste v centre Bratislavy vyzvali opozičné strany a hnutia KDH, SaS, PS a mimoparlamentná strana Demokrati na koniec vlády premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Chcú ho poraziť v najbližších voľbách. Líder PS Michal Šimečka vyjadril ambíciu vyhrať ich.
Na podujatí Nevezmú nám november, ktoré sa pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie konalo na Námestí slobody, sa zúčastnili desaťtisíce ľudí. Dav skandoval „Dosť bolo Fica“, „My chceme zmenu“ či „Slovensko si nedáme“.
VIDEO
Ľudia v novembri 1989 mali podľa Šimečku odvahu a túžbu po slobode. „To sú presne dve hodnoty, ktorým komunisti nerozumeli. Tak ako im dnes nerozumie Robert Fico. Preto prehrá presne tak, ako prehrali komunisti,“ uviedol. Ako líder PS a aj líder opozície je pripravený vyhrať najbližšie parlamentné voľby a poraziť vládu Roberta Fica. Na pódiu zároveň deklaroval, že jedna z prvých vecí, ktoré po nástupe spraví, bude vrátenie 17. novembra ako dňa pracovného pokoja.
Slovensko má podľa šéfa SaS Branislava Gröhlinga v sebe viac dobra, sily a nádeje, ako si ktokoľvek dokáže predstaviť. Je presvedčený, že krajina potrebuje novú Nežnú revolúciu, revolúciu slušnosti, odbornosti a poctivého spravovania. „Nádej nie je slabosť. Nádej je rozhodnutie, že sa nevzdáme. Je to rozhodnutie, že veríme v to, že zajtrajšok môže byť lepší ako dnešok,“ odkázal z pódia Gröhling.
Poslanec za KDH František Mikloško označil za hanbu, že vláda zrušila 17. november ako deň pracovného pokoja. „Fico a jeho vládna koalícia nám chcú tento náš novodobý príbeh, ktorý sa začal 17. novembra, vygumovať z pamäte,“ skonštatoval Mikloško. Dodal, že na Slovensku sa vždy našli ľudia, ktorí krajinu posunuli dopredu k lepšej budúcnosti.
Predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď odkázal, že vládna koalícia ich nezastraší. Myslí si, že premiér likviduje spravodlivosť na Slovensku tak, ako to robili komunisti. „Dnes vidíme, ako je úrad vlády hlasnou trúbou ruskej propagandy z Moskvy, presne ako tomu bolo za komunizmu,“ poznamenal.
VIDEO
Po politickom proteste sa na Námestí slobody konalo občianske zhromaždenie, ktoré organizovalo občianske združenie Mier Ukrajine. Vystúpilo na ňom viacero rečníkov, ktorí kritizovali súčasnú vládu. Medzi nimi hovorila aj bývalá premiérka Iveta Radičová. „Politici nás nemajú ovládať. Politici majú ovládať spravovanie vecí verejných a keď to nevedia, nech idú preč. Politici majú slúžiť slabším, zraniteľným, chrániť všetky menšiny a majú strážiť spravodlivosť. Nemajú podporovať gaunerov,“ povedala.
Zástupcovia združenia prečítali na pódiu aj svoj manifest. Označili to za výzvu všetkým generáciám. Slovensko podľa OZ Mier Ukrajine stojí pred veľkou výzvou, a to udržať v SR demokraciu. „Demokraciu sme si vybojovali, ale demokracia znamená aj veľkú zodpovednosť,“ uviedli. Pripomenuli, že Rusko rozpútalo vojnu na Ukrajine a tá bojuje o svoju existenciu. Na pódiu v Bratislave nevystúpili zástupcovia Hnutia Slovenska. Tí si 17. november pripomínajú na zhromaždeniach v iných mestách na Slovensku.