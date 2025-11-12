Pri nábore do armády v Ghane zahynulo v tlačenici najmenej šesť ľudí

AKKRA - Pri tlačenici počas náborovej kampane do bezpečnostných zložiek v ghanskom hlavnom meste Akkra zahynulo v stredu šesť ľudí, uviedla tamojšia armáda. Informuje o tom agentúra AP.
Armáda uviedla, že tlačenica bola „vyvolaná neočakávaným náporom uchádzačov, ktorí porušili bezpečnostné protokoly“ a prišli na štadión, kde sa nábor konal, skôr než bolo naplánované. Mnohí ďalší utrpeli zranenia a následne boli prevezení do vojenskej nemocnice.
Nábory lákajú nezamestnanú mládež
Agentúra AP uvádza, že nábory do bezpečnostných zložiek často priťahujú veľké davy mladých ľudí hľadajúcich zamestnanie v tejto západoafrickej krajine, ktorá zápasí s vysokou nezamestnanosťou mládeže. Podľa údajov vlády je takmer 39 percent mladých ľudí nezamestnaných.
Inflácia v Ghane dosiahla v roku 2022 najvyššiu úroveň za uplynulých 21 rokov - viac než 50 percent, predovšetkým v dôsledku pandémie, píše AP. Po hospodárskej reforme podporenej Medzinárodným menovým fondom (MMF) sa v októbri 2025 znížila na osem percent.