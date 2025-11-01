Desivé varovanie WHO: Európu zaplavuje nebezpečný vírus z Afriky! Môže spôsobiť aj smrť

BRUSEL - V Afrike pribudli tisíce prípadov mpox a desiatky úmrtí. Svetová zdravotnícka organizácia potvrdzuje prvé infekcie nového kmeňa Ib aj v Európe.
Nárast prípadov v Afrike
Od 13. septembra do 19. októbra potvrdila WHO v 17 krajinách centrálnej Afriky 2862 prípadov mpox a 17 úmrtí. Najviac zasiahnuté sú DR Kongo, Ghana, Keňa a Libéria, kde počet prípadov naďalej rastie. Organizácia preto zvyšuje frekvenciu svojich hlásení.
Prvý výskyt nového kmeňa v Európe
V septembri sa infekcie objavili vo 42 štátoch sveta, spolu 3135 prípadov a 12 úmrtí. Po prvý raz bol zaznamenaný aj kmeň Ib v Holandsku, Španielsku a Portugalsku. Importované prípady hlásia aj Belgicko, Kanada, Nemecko, Taliansko, Katar a Španielsko.
Ako sa mpox prenáša a aké sú príznaky
Vírus sa šíri najmä úzkym kontaktom s nakazeným – koža na kožu, sliznice či tesná blízkosť tvárou. Choroba často pripomína chrípku: horúčka, bolesti svalov a hlavy, únava, zimnica, zväčšené lymfatické uzliny a následná vyrážka či vredy na sliznici.
V Afrike môže infekcia vzniknúť aj kontaktom so zvieratami alebo konzumáciou nedostatočne tepelne upraveného mäsa, píše Polsat.
Úmrtnosť nízka, vakcína dostupná
Väčšina pacientov sa uzdraví bez komplikácií, no podľa WHO môže mať 0,4–0,6 % prípadov smrteľný priebeh. V niektorých krajinách, napríklad v Poľsku, je dostupná očkovacia látka JYNNEOS určená pre rizikové skupiny.