MIMORIADNY ONLINE Obrana Ukrajiny sa láme pod útokmi! Drony zasiahli ruský Saratov: Šíria sa plamene

ruskí vojaci pália na ukrajinské pozície, aby zostrelili ukrajinský dron na neznámom mieste na Ukrajine
ruskí vojaci pália na ukrajinské pozície, aby zostrelili ukrajinský dron na neznámom mieste na Ukrajine (Zdroj: TASR/Russian Defense Ministry Press Service via AP)
TASR, ČTK

KYJEV - Stav ukrajinskej protivzdušnej obrany sa v októbri výrazne zhoršil v dôsledku zintenzívnenia ruských útokov. Vyplýva to z mesačnej správy, ktorú vydáva organizácia Europäischer Austausch a Nadácia Konrada Adenauera. Rusko sa podľa nich sústreďuje na ukrajinský energetický sektor a svojimi útokmi spôsobilo najrozsiahlejšie škody v tomto roku. Informuje o tom agentúra DPA. Situáciu sledujeme online.

6:07 Nálet ukrajinských dronov na Saratov poškodil civilnú infraštruktúru, napísal na telegrame gubernátor ruského regiónu Roman Busargin. V Saratove horia rafinérie, píše ukrajinská agentúra Unian s odvolaním sa na správy zo sociálnych sietí. Ruské priemyselné mesto je vzdialené viac ako 600 kilometrov od hraníc s Ukrajinou, ktorá sa štvrtým rokom bráni ruskej agresii. Ukrajinské úrady informovali o najmenej dvoch obetiach ruských útokov a o niekoľkých zranených.

Ukrajinská protivzdušná obrana len ťažko odráža ruské útoky

„Rusko je čoraz úspešnejšie v obchádzaní ukrajinskej protivzdušnej obrany a poškodzovaní kritickej infraštruktúry,“ píše sa v analýze vojny, ktorú Rusko už viac než 3,5 roka vedie proti Ukrajine. Ruské sily v októbri zaútočili na ukrajinské mestá a civilné ciele s pomocou 5298 dronov. V porovnaní so septembrom ide o šesťpercentný pokles, vrchol - takmer 6300 dronov - bol v júli. V priemere ich za noc vypustili 170.

Stratégia Moskvy momentálne spočíva v kombinovaných a vysoko intenzívnych útokov so zapojením bezpilotných lietadiel a rakiet. Navyše oveľa viac používa balistické strely; tých v októbri vypustila 108, čo je medzimesačný trojnásobok. Pred blížiacou sa zimou sa ruské útoky zameriavajú na menšie regionálne energetické zariadenia.

Zároveň sa zhoršila schopnosť Ukrajiny tieto zbrane zachytávať. Pri dronoch miera zachytávania klesla na 80 percent, zatiaľ čo pri raketách na menej než 20 percent. Systémy protivzdušnej obrany podľa správy v októbri nedokázali zničiť alebo inak vyradiť 1077 dronov a 1213 rakiet. Tých pritom vo februári bolo len 145. Na začiatku vojny sa Ukrajine darilo zachytávať takmer 100 percent dronov vypustených Ruskom.

V októbri na ciele na ukrajinskom území dopadlo spolu s dronmi a riadenými a hypersonickými strelami takmer 97 ton výbušnín. „Množstvo nevybuchnutej munície sa za mesiac zdvojnásobilo a čoraz viac preťažuje ukrajinskú protivzdušnú obranu,“ upozornila správa. Podľa nej musí ukrajinská obrana dostať väčšiu podporu, a to aj vzhľadom na rastúce domáce objednávky Ruska na riadené strely a balistické rakety napriek vyšším nákladom.

