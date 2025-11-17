Šokujúci prípad zo Švajčiarska: Slovák mal viesť sieť mužskej nútenej prostitúcie! Obete boli z celého sveta

BERN - Švajčiarsko rieši jeden z najväčších prípadov mužskej nútenej prostitúcie vo svojej histórii. Na vrchole skupiny má podľa bernských úradov stáť 34-ročný Slovák, ktorý mal využiť viac než štyridsať mladých mužov.
Polícia zadržala muža slovenského pôvodu. Vyšetrovanie bežalo celé roky
Koncom októbra oznámila kantonálna polícia v Berne šokujúci výsledok rozsiahleho vyšetrovania: podarilo sa jej odhaliť sieť obchodovania s ľuďmi a nútenej prostitúcie, ktorá fungovala roky v utajení.
Kľúčovým podozrivým je 34-ročný Slovák, ktorého policajti zadržali ešte v januári 2025 priamo v jeho byte v Berne. Odvtedy sedí vo väzbe, píše portál derbund.ch.
Podľa prokuratúry mal od roku 2016 prevádzkovať sexuálny biznis založený na mladých mužoch vo veku približne 18 až 27 rokov. Obete pochádzali zo Španielska, Brazílie, Kolumbie, Venezuely či Česka.
Až štyridsať obetí, no identifikovaných len štrnásť
Vyšetrovatelia sa dostali k informáciám o najmenej štyridsiatich poškodených. Identifikovať sa zatiaľ podarilo len štrnástich. Tri obete polícia našla priamo v byte počas zásahu.
Úrady predpokladajú, že skutočný počet je omnoho vyšší, keďže väčšina mužov odmieta vypovedať. Niektorí sa v krajine zdržiavali nelegálne, iní sa báli pomsty alebo nevládali hovoriť o tom, čím si prešli.
Slovák mal vyberať mužov podľa „ideálneho vzhľadu“
Podľa polície si obžalovaný vyberal mladých mužov, ktorí zodpovedali jeho predstave o výzore a telesných parametroch. Časť obetí mu sprostredkovali známi, iné mal kontaktovať sám.
Všetkých po príchode do Švajčiarska ubytoval u seba. Určoval, koľko budú pracovať, akých klientov prijmú a koľko peňazí mu majú odovzdať. Obetiam bral približne polovicu zárobkov. Zvyčajne mal v byte nepretržite dve až štyri osoby, s výnimkou období počas pandémie.
Prípad odhaľuje fenomén, o ktorom sa dlho mlčalo
Podľa odborníkov ide o jeden z prvých verejne známych prípadov mužskej nútenej prostitúcie v kantóne Bern.
Christof Scheurer z tamojšej prokuratúry potvrdil, že vyšetrovanie je mimoriadne náročné a nešpecifikoval ďalšie detaily o obžalovanom ani o obetiach.
Stephan Fuchs, spoluvedúci organizácie Victras, hovorí o zásadnom signáli: „Je to nový fenomén. Zatiaľ sa len málo hovorilo o tom, že do nútenej prostitúcie padajú aj muži.“
Podľa neho veľká časť obetí nežiada pomoc zo strachu a zo silného pocitu hanby.
Obete sú zastrašené, zraniteľné a často zadlžené
Alexander Ott, šéf cudzineckej polície v Berne a jeden z najväčších odborníkov na ľudský obchod vo Švajčiarsku, pripomína, že obete zvyčajne nechcú vypovedať: „Mnohí sú zadlžení ešte pred odchodom do Švajčiarska. Potom sú držaní v dlhovom otroctve. Nemajú záujem spolupracovať s úradmi.“
Podľa Otta mnohí ani netušia, že po príchode budú nútení k prostitúcii.
Ako sa na takýchto páchateľov príde? Často iba náhodou
Podnety prichádzajú z rôznych strán – od susedov, známych obetí, alebo počas tzv. spoločných kontrol, keď polícia a mimovládne organizácie preverujú podniky naraz.
Obete sú následne umiestnené do bezpečných zariadení, kde sa ich snažia stabilizovať, keďže väčšina z nich je traumatizovaná a nemá dôveru v štát.
Chudoba a manipulácia: základ „modernej formy otroctva“
Za obchodovaním s ľuďmi stojí podľa Otta vždy chamtivosť a zneužitie bezmocnosti: „Tí, ktorí tieto osoby do Švajčiarska lákajú, im klamú. Využijú ich chudobu a beznádej.“
Väčšina nahlásených obetí sexuálneho vykorisťovania sú ženy a trans osoby, no počet mužov narastá. Minulý rok ich bolo osem – rok predtým len dvaja.