Británia si uctila pamiatku vojakov padlých vo vojnách: Slávnosť viedol kráľ Karol III.

LONDÝN - Britský kráľ Karol III. v nedeľu v Londýne viedol každoročnú spomienkovú slávnosť na uctenie si vojakov, ktorí zahynuli v ozbrojených konfliktoch, vrátane prvej a druhej svetovej vojny. Píše správa agentúry AP a televízie BBC.
Tisíce vojakov, veteránov a členov verejnosti sa zhromaždili v centre Londýna a o 11.00 h miestneho času (12.00 h SEČ) stíchli na dve minúty ticha. Karol III. spolu s ďalšími členmi kráľovskej rodiny položil k pomníku padlých vojakov známemu ako Kenotaf veniec z červeného vlčieho maku.
Na podujatí sa zúčastnil aj britský premiér Keir Starmer
Na podujatí sa zúčastnil aj britský premiér Keir Starmer. Pred slávnosťou povedal, že národ si uctí „všetkých, ktorí slúžili našej krajine“. „Zamýšľame sa nad mimoriadnou odvahou našich ozbrojených síl vo svetových vojnách a následných konfliktoch, ktorých služba zabezpečila slobody, ktoré si dnes tak ceníme,“ dodal Starmer.
Slávnosti sa v nedeľu konali aj v iných britských mestách, vrátane Edinburghu, Belfastu a Cardiffu. Spomienkové podujatia sa po celom Spojenom kráľovstve a na britských vojenských základniach v zahraničí konajú každoročne v nedeľu najbližšiu k výročiu ukončenia prvej svetovej vojny 11. novembra. Tento deň je v Británii a krajinách Spoločenstva národov (Commonwealth) známy ako Deň prímeria, pripomína BBC.