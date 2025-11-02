Útok nožom vo vlaku v Anglicku: jedného muža prepustili bez obvinení, druhý zostáva podozrivý

LONDÝN – Po útoku nožom vo vlaku na východe Anglicka zostáva podozrivým už len jeden z dvoch zadržaných mužov, oznámila v nedeľu večer britská polícia s tým, že druhého prepustili bez obvinení. Uviedla tiež, že jeden zo zranených je naďalej v ohrození života. Informuje spravodajská televízie Sky News.
Polícia predtým oznámila, že po útoku vo vlaku pri meste Huntingdon zo sobotňajšieho večera zadržala dvoch britských občanov – 32-ročného muža tmavej pleti a 35-ročného muža karibského pôvodu. U druhého z nich vyšetrovanie účasť na čine nepreukázalo.
Vo väzbe zostáva 32-ročný obyvateľ neďalekého mesta Peterborough, a to pre podozrenie z pokusu o vraždu, uviedol zástupca policajného náčelníka Stuart Cundy. Dodal, že policajti na mieste činu našli nôž. Polícia útok nepovažuje za teroristický.
Pri útoku utrpelo zranenia najmenej 11 ľudí, ktorých previezli do nemocnice. Piatich z nich medzičasom prepustili, jeden však stále bojuje o život. Ide o zamestnanca železničnej spoločnosti LNER, ktorý sa snažil zastaviť útočníka. „Po pozretí si záznamu z kamery vo vlaku môžem povedať, že konanie tohto člena železničného personálu bolo hrdinské a nepochybne zachránilo životy ľudí,“ povedal Cundy.
Cestujúci boli pobodaní v čase, keď bol vlak, ktorý vyrazil z mesta Doncaster v severnom Anglicku a smeroval do Londýna, približne v polovici svojej dvojhodinovej cesty a blížil sa k Huntingdonu, niekoľko kilometrov severozápadne od Cambridgu. Z 11 ľudí prevezených do nemocnice mali deviati život ohrozujúce zranenia.
Británia čelí rastúcej vlne útokov nožom
Britský premiér Keir Starmer označil sobotňajší incident za „desivý a mimoriadne znepokojujúci“. Kráľ Karol III. spoločne s manželkou Kamilou vyjadrili zdesenie a šok. „Naše najhlbšie sympatie a myšlienky patria všetkým postihnutým a ich blízkym. Sme mimoriadne vďační záchranným službám za ich reakciu na tento strašný incident,“ uviedol kráľovský pár.
Podľa oficiálnych údajov sa počet útokov nožmi v Británii od roku 2011 zvyšuje, podľa Starmera ide o „národnú krízu“. V rámci snáh o zníženie počtu takýchto zločinov o polovicu v priebehu desiatich rokov preto bolo v Anglicku a Walese „zhabaných alebo odovzdaných“ takmer 60-tisíc nožov, uviedlo v stredu ministerstvo vnútra.