Syna pálila zapaľovačom a volala kripel, dcére trieskala hlavu o dlaždice! BRUTÁLNE týranie diabolskej matky desí

DOMAŽLICE - Šokujúci prípad z Česka. 40-ročná žena z Domažlicka je obvinená z týrania troch synov a dcéry. Deti znášali brutálne fyzické útoky, ponižovanie a hygienické zanedbávanie minimálne dva roky, kým neboli z rodiny odobraté a zverené do starostlivosti odborníkov.
Polícia v Česku obvinila 40‑ročnú ženu z Domažlicka zo závažného týrania štyroch maloletých detí. Podľa vyšetrovateľov ich dlhodobo zanedbávala, vystavovala fyzickému aj psychickému násiliu a vytvárala doma prostredie, ktoré malo na deti vážne následky. Za zločin týrania zverenej osoby jej hrozí trest odňatia slobody až na osem rokov, píšu Novinky.cz.
Trestné stíhanie potvrdila krajská policajná hovorkyňa Dagmar Mifková. S ohľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a vek poškodených však polícia podrobnosti nezverejnila. Podľa dostupných informácií ide o troch chlapcov vo veku 10 až 14 rokov a ich päťročnú sestru. Odborníci u detí identifikovali typické znaky dlhodobého týrania.
Otrasné úražky, ponižovania a fyzické útoky
Podľa zdrojov oboznámených s prípadom mali deti znášať nevhodné správanie matky najmenej dva roky. Okrem fyzických trestov čelili aj hrubým urážkam a ponižovaniu. "Najstaršieho syna oslovovala kripel, retardovaný debil alebo sku*venec. Mlátila ho päsťami alebo vareškou do hlavy, až mu tiekla krv. Hádzala po ňom rôzne veci a pálila ho zapaľovačom," uviedol pre Novinky zdroj, ktorý pozná detaily prípadu.
Rovnako hrubo sa pritom žena správala aj k ostatným deťom. "Napríklad dcéru chytila za vlasy a ťahala do kúpeľne, kde jej hlavou buchla o dlaždičky. Nadávala jej, že je malá sviňa, a nech drží hubu, alebo že ju prizabije," popísal zdroj. Deti boli zároveň zanedbávané po hygienickej stránke – matka im údajne neumožňovala pravidelnú osobnú hygienu, čo sa prejavilo aj na ich zdravotnom stave.
Vyšetrovatelia sa pôvodne zaoberali aj podozrením zo sexuálneho zneužívania najstaršieho syna, ktorý má stredne ťažké mentálne postihnutie. Toto podozrenie sa však podľa polície nepotvrdilo. Deti boli z rodiny odobraté a sú v starostlivosti odborníkov. Prípad naďalej vyšetrujú kriminalisti, ktorí zhromažďujú ďalšie dôkazy a výpovede.