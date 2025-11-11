Šéfovia diplomacie Turecka a Egypta budú rokovať o prímerí v Gaze a obnove

ANKARA - Ministri zahraničných vecí Turecka a Egypta sa stretnú v stredu v Ankare, aby rokovali o prímerí v Pásme Gazy a medzinárodných snahách na jeho obnovu po ukončení vojny, uviedol v utorok zdroj z rezortu diplomacie Turecka. Informuje o tom agentúra Reuters.
Zdroj ozrejmil, že turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan bude v stredu hostiť egyptského rezortného kolegu Badra Abdalátího na rokovaniach o možných ďalších fázach dohody o prímerí sprostredkovanej USA. Turecko spolu s Egyptom a Katarom pomohli dosiahnuť krehké prímerie a zaviazali sa monitorovať prísne dodržiavanie dohody.
Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas sa opakovane obviňujú z porušenia októbrovej dohody o prímerí. Izrael tvrdí, že Hamas schválne zdržiava vrátenie pozostatkov rukojemníkov. Hnutie zase hovorí, že Izrael bráni dodávkam pomoci.
Turecko ako jeden z hlavných kritikov izraelských operácií v Gaze opakovane vyjadrilo záujem pripojiť sa k skupinám na monitorovanie uplatňovania prímeria vrátane medzinárodných stabilizačných síl, Izrael s tým však nesúhlasí. Podľa zdroja by ministri mali viesť aj ustanovujúce zasadnutie spoločnej plánovacej skupiny Turecka a Egypta. Predstavitelia krajín v rámci neho budú pracovať na prípravách rokovaní na vysokej úrovni, ktoré sa uskutočnia v Káhire budúci rok v súlade s dohodou podpísanou vlani, píše Reuters.