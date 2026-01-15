Chceme, aby sa problémy v Iráne riešili prostredníctvom dialógu, uviedol turecký minister

ISTANBUL - Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan vo štvrtok vyzval na dialóg na vyriešenie problémov v Iráne, kde od konca decembra 2025 prebiehajú masové protesty. Turecko podľa Fidana odmieta vojenskú operáciu proti islamskej republike. Informuje o tom agentúra AFP.
„Rozhodne chceme, aby sa problémy riešili prostredníctvom dialógu,“ povedal Fidan novinárom v Istanbule. „Dúfame, že Spojené štáty a Irán vyriešia túto otázku medzi sebou - či už prostredníctvom sprostredkovateľov, iných aktérov alebo priamym dialógom,“ tvrdí.
Turecko sleduje vývoj situácie
Turecko podľa Fidana pozorne sleduje vývoj situácie v Iráne, kde si masové protesty podľa organizácií na ochranu ľudských práv vyžiadali tisíce obetí na životoch. Americký prezident Donald Trump varoval Irán, že USA na prípadné zabíjanie demonštrantov tvrdo zareagujú.
Fidan poznamenal, že Turecko je proti vojenskej operácii proti Iránu. Problémy Iránu by si mala vyriešiť samotná islamská republika. Nespokojnosť s ekonomickou situáciou Iránu bola podľa slov tureckého ministra „nesprávne pochopená“ ako povstanie proti islamskej republike.
Nepokoje v Iráne
Nepokoje v Iráne vypukli 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a pádu miestnej meny rial, čo vyvolalo podobné protesty aj v iných mestách. Protesty v Iráne sa postupne zintenzívnili a prerástli do rozsiahlych protivládnych demonštrácií. Vláda 8. januára v snahe o ich obmedzenie zablokovala v krajine internet a telefonické hovory do zahraničia.