Francúzsko pomôže vypracovať návrh palestínskej ústavy, uviedol Macron

PARÍŽ- Francúzsko pomôže Palestínskej samospráve, ktorá spravuje Západný breh Jordánu, vypracovať návrh ústavy Palestínskeho štátu, oznámil v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron po rokovaní s palestínskym náprotivkom Mahmúdom Abbásom v Paríži. Macron tiež varoval, že izraelské plány na anexiu Predjordánska predstavujú červenú čiaru, na ktorú bude EÚ rázne reagovať. Informuje o tom agentúra Reuters a AFP.
Francúzsko sa v septembri spolu s ďalšími západnými krajinami vrátane Británie a Kanady pripojilo k viac než 140 štátom vrátane Slovenska, ktoré uznávajú existenciu Palestínskeho štátu. Rozhodnutie Francúzska uznať Palestínsky štát podnietila nespokojnosť s konaním v Izraela vo vojne proti militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy a tiež snaha podporiť riešenie dlhoročného konfliktu na Blízkom východe založené na existencii dvoch samostatných štátov. Hoci v Gaze od 10. októbra platí prímerie, situácia sa zhoršuje na Západnom brehu Jordánu, ktorý Izrael okupuje.
„Násilie osadníkov a urýchlenie osadníckych projektov dosahujú nové úrovne, ohrozujú stabilitu Západného brehu a predstavujú porušenie medzinárodného práva,“ povedal Macron po stretnutí s Abbásom. Francúzsky a palestínsky prezident sa dohodli, že zriadia spoločný výbor, ktorý sa bude podieľať na príprave novej palestínskej ústavy a bude sa snažiť pripraviť potrebné podmienky pre fungovanie Palestínskeho štátu. Abbás zopakoval svoj záväzok k reformám vrátane usporiadania prezidentských a parlamentných volieb „po skončení vojny“. Macron takisto oznámil, že Francúzsko v roku 2025 prispeje humanitárnou pomocou pre Gazu vo výške 100 miliónov eur.
Prímerie pomohli sprostredkovať USA
Prímerie v Pásme Gazy pomohli sprostredkovať USA ako súčasť mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho prvá fáza okrem zastavenia bojov zahŕňala výmenu 20 živých izraelských rukojemníkov za takmer 2000 palestínskych väzňov. Hamas takisto odovzdal telá 24 mŕtvych zajatcov, ostatky zvyšných štyroch sú však naďalej v pobrežnej enkláve.
Podrobnosti druhej fázy vrátane nasadenia medzinárodných bezpečnostných síl, odzbrojenia Hamasu a správy povojnového Pásma Gazy zatiaľ neboli dohodnuté a rokovania podľa Reuters viaznu. V utorok s odvolaním sa na oboznámené zdroje agentúra napísala, že Pásmu Gazy s čoraz väčšou pravdepodobnosťou hrozí rozdelenie na dve časti - jednu pod kontrolou Hamasu a druhú ovládanú Izraelom.