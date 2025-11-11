Utorok11. november 2025, meniny má Martin, Maroš, zajtra Svätopluk, Jonáš

Alarmujúci nález v Rumunsku: Po ruských útokoch objavili časti dronu neďaleko hraníc

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BUKUREŠŤ - Rumunské ministerstvo obrany oznámilo v utorok, že našlo úlomky pochádzajúce pravdepodobne z dronu na svojom území päť kilometrov od hraníc. Došlo k tomu po ruských nočných útokoch na ukrajinské prístavy na rieke Dunaj, informuje o tom agentúa Reuters.

Rumunsko je členská krajina EÚ a NATO a zdieľa s Ukrajinou 650-kilometrovú hranicu. Už v minulosti opakovane zaznamenala narušenia vzdušného priestoru či úlomky dronov na svojom území. Dochádza k tomu v dôsledku ruských úderov na ukrajinské prístavy na Dunaji, píše Reuters.

Úrady našli úlomky v okrese Tulcea na juhovýchode krajiny neďaleko Dunaja. Podľa tamojších predstaviteľov pripomínajú fragmenty dronov, ktoré využíva ruská armáda, píše agentúra AP. Rumunsko v dôsledku počasia nemohlo v noci vyslať stíhačky, no obyvatelia v tejto oblasti dostali varovanie, aby sa ukryli, dodalo ministerstvo. Rumunsko získalo od Spojených štátov systém protivzdušnej obrany, aby sa zvýšila schopnosť krajiny chrániť sa pred dronmi, ktoré narúšajú jej vzdušný priestor, uviedol rezort obrany v októbri.

Viac o téme: úlomkyRuskoNATOUkrajinaRumunskoDron
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Desiatky hasičov boli v
Desiatky hasičov boli v Pezinku v plnom nasadení: Zverejnili NOVÉ zábery z hroznej nehody, zapriahli aj okolie
Domáce
Michail Chodorkovskij
Desivá predpoveď Putinovho úhlavného nepriateľa: Varovanie Európe! TOTO nás čaká ďalších 10 rokov
Zahraničné
Juhokórejského exprezidenta Juna obvinili
Juhokórejského exprezidenta Juna obvinili z napomáhania nepriateľovi
Zahraničné
FOTO Pri Pezinku sa zrazili
Pri Pezinku sa zrazili dva vlaky: Hlásia najmenej 20 zranených! FOTO a VIDEO Riaditeľ železníc priblížil príčiny nehody
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti Dňa vojnových veteránov na cintoríne v Petržalke
Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti Dňa vojnových veteránov na cintoríne v Petržalke
Správy
Veľvyslanec Ukrajiny v SR Myroslav Kastran: Chceme, aby si deti prostredníctvom tejto školy zachovali vzťah s Ukrajinou a nezabudli aj na jazyk
Veľvyslanec Ukrajiny v SR Myroslav Kastran: Chceme, aby si deti prostredníctvom tejto školy zachovali vzťah s Ukrajinou a nezabudli aj na jazyk
Správy
Slovenská basketbalistka Terézia Páleníková pred kvalifikačným zápasom s Poľskom
Slovenská basketbalistka Terézia Páleníková pred kvalifikačným zápasom s Poľskom
Zoznam TV

Domáce správy

Rušňovodiča pri Pezinku mohla
Rušňovodiča pri Pezinku mohla zmiasť zelená: Odborníci volajú po investíciách do bezpečnosti!
Domáce
Zlodeji bicyklov vyčíňali v
Zlodeji bicyklov vyčíňali v Petržalke! Polícia pátra po podozrivých a žiada verejnosť o pomoc
Domáce
ŠOKUJÚCI prípad! Rodičia priviezli
ŠOKUJÚCI prípad! Rodičia priviezli štvormesačné dieťa v žalostnom stave do nemocnice: Matku vzali do väzby
Domáce
Komárno vyčlenilo peniaze na obnovu detských ihrísk: Tieto sídliská sa dočkajú už tento rok
Komárno vyčlenilo peniaze na obnovu detských ihrísk: Tieto sídliská sa dočkajú už tento rok
Nitra

Zahraničné

Alarmujúci nález v Rumunsku:
Alarmujúci nález v Rumunsku: Po ruských útokoch objavili časti dronu neďaleko hraníc
Zahraničné
Dopravná nehoda pri Velikej
AMOK po zrážke vozidiel: Spolujazdec sadol za volant a chcel všetkých ZABIŤ! Jedna osoba letela cez kapotu
Zahraničné
Auto letelo niekoľko metrov.
Šokujúce zábery: Vodič auta vyletel zo zákruty! VIDEO Letel desiatky metrov ponad schody
Zahraničné
Donald Trump
Belgickí populisti založili stranu TRUMP: Názvom aj ideológiou sa inšpirovali Donaldom Trumpom
Zahraničné

Prominenti

Andrea Verešová si užíva
Verešová pritvrdila: Odvážne FOTO na predaj... Aha, koľko ľudí si ich platí!
Domáci prominenti
Pápež Lev XIV.
Nezvyčajné želanie pápeža: Stretnutie s hollywoodskymi hviezdami!
Zahraniční prominenti
Údajná Beckhamova milenka sa
Údajná Beckhamova milenka sa vyzliekla: NAHÉ FOTO zo sauny!
Zahraniční prominenti
Vilma Cibulková
Cibulková po psychickom KOLAPSE: V televízii dostala PADÁKA!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nejde len o dekoráciu!
Nejde len o dekoráciu! Odborníčka prezradila, prečo je TEKVICA výživový POKLAD, ktorý mení zdravie aj spánok
Zaujímavosti
Zabudnite na zubára: Nový
Zabudnite na zubára: Nový gél obnoví vaše zuby bez bolesti a vŕtania! Revolúcia v zubnej medicíne
Zaujímavosti
Tajomstvo úspechu v práci?
Tajomstvo úspechu v práci? MILOVANIE ráno dokáže viac než káva: Zlepšuje náladu, výkon a dokonca zvyšuje PLATY!
Zaujímavosti
Odborník radí: Nevážte sa,
Odborník radí: Nevážte sa, merajte si obvod tejto časti tela
vysetrenie.sk

Dobré správy

Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce

Ekonomika

Finančná situácia domácností sa ďalej zhoršuje: Nádej Slovákov na zlepšenie výrazne upadá
Finančná situácia domácností sa ďalej zhoršuje: Nádej Slovákov na zlepšenie výrazne upadá
Konsolidačný balíček zabolí najmä rodiny: Pozrite si, kto a o koľko peňazí príde!
Konsolidačný balíček zabolí najmä rodiny: Pozrite si, kto a o koľko peňazí príde!
Nové pravidlá pre výpočet dôchodkov: Kto sa môže tešiť na vyššiu penziu?
Nové pravidlá pre výpočet dôchodkov: Kto sa môže tešiť na vyššiu penziu?
Inflácia a zima preveria vašu peňaženku: 5 vecí, ktoré si skontrolujte skôr, než sa poriadne ochladí
Inflácia a zima preveria vašu peňaženku: 5 vecí, ktoré si skontrolujte skôr, než sa poriadne ochladí

Šport

VIDEO Chára počas uvedenia do Hokejovej siene slávy dojal najbližších: Nádherný odkaz manželke
VIDEO Chára počas uvedenia do Hokejovej siene slávy dojal najbližších: Nádherný odkaz manželke
NHL
VIDEO Nemec strelil prvý gól v tejto sezóne, päť sekúnd pred koncom poslal duel do predĺženia
VIDEO Nemec strelil prvý gól v tejto sezóne, päť sekúnd pred koncom poslal duel do predĺženia
Zostrihy NHL
VIDEO Chára sa dočkal zaslúženej pocty: Slovenského velikána uviedli do Hokejovej siene slávy
VIDEO Chára sa dočkal zaslúženej pocty: Slovenského velikána uviedli do Hokejovej siene slávy
NHL
Kmotrík ml. reaguje na nespokojných fanúšikov Slovana: Majú právo na vyjadrenie názoru a pocitov
Kmotrík ml. reaguje na nespokojných fanúšikov Slovana: Majú právo na vyjadrenie názoru a pocitov
Niké liga

Auto-moto

Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Predstavujeme
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Doprava
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Pridajte sa k tímu, ktorý sa stará o bezpečie ľudí aj priestorov
Pridajte sa k tímu, ktorý sa stará o bezpečie ľudí aj priestorov
Zaujímavé pracovné ponuky
Chcete zmeniť svoju kariéru po tridsiatke? Bez týchto 7 rád sa do toho ani nepúšťajte!
Chcete zmeniť svoju kariéru po tridsiatke? Bez týchto 7 rád sa do toho ani nepúšťajte!
Motivácia a inšpirácia
Tichá kariérna revolúcia: Ako rastie trend „quiet thriving“ namiesto „quiet quitting“
Tichá kariérna revolúcia: Ako rastie trend „quiet thriving“ namiesto „quiet quitting“
Prostredie práce
Syndróm „vždy online“: Ako sa naučiť skutočne oddychovať, aj keď práca nečaká
Syndróm „vždy online“: Ako sa naučiť skutočne oddychovať, aj keď práca nečaká
Práca a voľný čas

Varenie a recepty

Vianočný indiáni - nepečené vianočné cukrovinky
Vianočný indiáni - nepečené vianočné cukrovinky
Zbierka 9 najlepších receptov na vianočné oriešky pre Popolušku
Zbierka 9 najlepších receptov na vianočné oriešky pre Popolušku
Domáci vanilkový cukor: Pripravený za pár minút a vydrží mesiace
Domáci vanilkový cukor: Pripravený za pár minút a vydrží mesiace
Rady a tipy
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Rady a tipy

Technológie

Bol život na Zem privezený z vesmíru? Vedci tvrdia, že prirodzený vznik by trval príliš dlho
Bol život na Zem privezený z vesmíru? Vedci tvrdia, že prirodzený vznik by trval príliš dlho
Správy
Pozor, používateľov začali zaplavovať nové podvodné správy. Tento útok je úplne nový
Pozor, používateľov začali zaplavovať nové podvodné správy. Tento útok je úplne nový
Apple
Kvantum konverzácií s ChatGPT uniklo na Google: Niektoré boli až desivo osobné
Kvantum konverzácií s ChatGPT uniklo na Google: Niektoré boli až desivo osobné
Umelá inteligencia
Netflix v týchto dňoch zaplaví obrazovky novými filmami a seriálmi. Tu je výber, ktorý si nesmieš nechať ujsť
Netflix v týchto dňoch zaplaví obrazovky novými filmami a seriálmi. Tu je výber, ktorý si nesmieš nechať ujsť
Filmy a seriály

Bývanie

Sprchový kút bude skoro ako nový! Triky expertov na upratovanie, ako si poradiť aj s hrubými nánosmi a znečistenými škárami
Sprchový kút bude skoro ako nový! Triky expertov na upratovanie, ako si poradiť aj s hrubými nánosmi a znečistenými škárami
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?

Pre kutilov

Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Záhrada
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chovateľstvo
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Stavba domu
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Čo si vaše znamenie želá od vesmíru, ale nikdy to nahlas nepovie? Skryté túžby, ktoré sa bojíme vysloviť, no vnútorne nás formujú
Zábava
Čo si vaše znamenie želá od vesmíru, ale nikdy to nahlas nepovie? Skryté túžby, ktoré sa bojíme vysloviť, no vnútorne nás formujú
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Rušňovodiča pri Pezinku mohla
Domáce
Rušňovodiča pri Pezinku mohla zmiasť zelená: Odborníci volajú po investíciách do bezpečnosti!
Alarmujúci nález v Rumunsku:
Zahraničné
Alarmujúci nález v Rumunsku: Po ruských útokoch objavili časti dronu neďaleko hraníc
Dopravná nehoda pri Velikej
Zahraničné
AMOK po zrážke vozidiel: Spolujazdec sadol za volant a chcel všetkých ZABIŤ! Jedna osoba letela cez kapotu
ŠOKUJÚCI prípad! Rodičia priviezli
Domáce
ŠOKUJÚCI prípad! Rodičia priviezli štvormesačné dieťa v žalostnom stave do nemocnice: Matku vzali do väzby

Ďalšie zo Zoznamu