Alarmujúci nález v Rumunsku: Po ruských útokoch objavili časti dronu neďaleko hraníc

BUKUREŠŤ - Rumunské ministerstvo obrany oznámilo v utorok, že našlo úlomky pochádzajúce pravdepodobne z dronu na svojom území päť kilometrov od hraníc. Došlo k tomu po ruských nočných útokoch na ukrajinské prístavy na rieke Dunaj, informuje o tom agentúa Reuters.
Rumunsko je členská krajina EÚ a NATO a zdieľa s Ukrajinou 650-kilometrovú hranicu. Už v minulosti opakovane zaznamenala narušenia vzdušného priestoru či úlomky dronov na svojom území. Dochádza k tomu v dôsledku ruských úderov na ukrajinské prístavy na Dunaji, píše Reuters.
Úrady našli úlomky v okrese Tulcea na juhovýchode krajiny neďaleko Dunaja. Podľa tamojších predstaviteľov pripomínajú fragmenty dronov, ktoré využíva ruská armáda, píše agentúra AP. Rumunsko v dôsledku počasia nemohlo v noci vyslať stíhačky, no obyvatelia v tejto oblasti dostali varovanie, aby sa ukryli, dodalo ministerstvo. Rumunsko získalo od Spojených štátov systém protivzdušnej obrany, aby sa zvýšila schopnosť krajiny chrániť sa pred dronmi, ktoré narúšajú jej vzdušný priestor, uviedol rezort obrany v októbri.