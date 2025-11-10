Pondelok10. november 2025, meniny má Tibor, zajtra Martin, Maroš

Desiatky hasičov boli v Pezinku v plnom nasadení: Zverejnili NOVÉ zábery z hroznej nehody, zapriahli aj okolie

Nové zábery zo zrážky vlakov pri Pezinku berú dych. Zobraziť galériu (5)
Nové zábery zo zrážky vlakov pri Pezinku berú dych. (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

PEZINOK - Šok, panika, náhly boj o život a zúfalstvo. Presne tieto pocity zažívali študenti, ľudia, ktorí cestovali za prácou či za príbuznými vo vlaku pri Pezinku. Náraz vlakových súprav spôsobil značné zranenia mnohých účastníkov a prítomné boli aj záchranné a hasičské zložky. Ďalšie zábery z tejto záchrannej operácie boli zverejnené len dnes.

VIDEO Zábery zo záchrannej operácie po zrážky vlakov v Pezinku:

Hasiči uverejnili ďalšie zábery z vlakovej nehody v Pezinku (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

"V nedeľu 9. novembra 2025 približne o 19:30 hodine bola ohlásená dopravná nehoda dvoch vlakov na železničnej trati v smere z Pezinka do Bratislavy," napísali hasiči na sociálnej sieti.

Desiatky hasičov boli v
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

Ťažké zranenia neboli výnimkou

Na mieste operovali desiatky profesionálnych aj dobrovoľných hasičov, ktorí pomáhali 79 zraneným osobám, z ktorých traja utrpeli ťažké zranenia. "S nasadením poskytovali predlekársku prvú pomoc, zachraňovali cestujúcich z vlakov, asistovali pri triáži a zabezpečovali transport do hniezda zranených," skonštatovali predstavitelia hasičov.

Desiatky hasičov boli v
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

Cestujúci bez zranení boli evakuovaní autobusmi hasičov a prevezení na hlavnú železničnú stanicu v Bratislave. Zároveň hasiči osvetľovali miesto zásahu a monitorovali pomocou dronu.

Desiatky hasičov boli v
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

Desiatky hasičov boli v
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

Pomocná ruka prišla aj z radov dobrovoľných hasičských zborov

Pri udalosti zasahovali hasiči z Pezinka (z hasičskej stanice v Pezinku a v Senci), z Trnavy, zo Záchrannej brigády hasičského zboru v Malackách, príslušníci z Bratislavy a tiež členovia dobrovoľných hasičských zborov z častí Pezinok, Svätý Jur, Rača, Ružinov, Ivanka pri Dunaji a Častá.

"Ďakujeme všetkým zasahujúcim hasičom a záchranárom za rýchlu a koordinovanú pomoc.
Všetkým zraneným prajeme skoré uzdravenie," dodali na záver.

Viac o téme: VideoHasičiZáchranáriFotografieVlaková nehodaPezinok
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

V NÚDCH ošetrili po
V NÚDCH ošetrili po zrážke vlakov 12 pacientov, nie sú v ohrození života
Domáce
Veľký počet mŕtvych a
Veľký počet mŕtvych a obrovská tragédia! Zo slov odborníka o vlakovej nehode mrazí: Išlo o sekundy, toto rozhodlo
Domáce
Kamil Šaško
Desivá nehoda vlakov pri Pezinku: Všetci pacienti sú mimo ohrozenia života, uviedol Šaško
Domáce
AKTUALIZOVANÉ K zrážke vlakov došlo
K zrážke vlakov došlo na najmodernejšej trati: Ako funguje systém ETCS a prečo nezabránil nehode?
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Pri požiari v Mašličkove na Luníku IX v Košiciach prišli o život dve deti
Pri požiari v Mašličkove na Luníku IX v Košiciach prišli o život dve deti
Správy
Danko reaguje na zablokovanie vchodu MŽP: Vyzýva Šutaja Eštoka, aby konal
Danko reaguje na zablokovanie vchodu MŽP: Vyzýva Šutaja Eštoka, aby konal
Správy
Situácia na mieste nehody vlakov v Pezinku
Situácia na mieste nehody vlakov v Pezinku
Správy

Domáce správy

Patrick Linhart
V spore Linharta s policajtom nastal pokrok: Krajský súd v Nitre rozhodol
Domáce
AKTUÁLNE Pri Moldave nad
AKTUÁLNE Pri Moldave nad Bodvou došlo k vážnej nehode! Cesta je uzavretá, auto na šrot
Domáce
AKTUÁLNE BRUTÁLNA ZRÁŽKA auta s nákladiakom: FOTO Hlásia viacero ranených, zasahuje aj vrtuľník
AKTUÁLNE BRUTÁLNA ZRÁŽKA auta s nákladiakom: FOTO Hlásia viacero ranených, zasahuje aj vrtuľník
Košice

Zahraničné

Carla Bruniová-Sarkozyová, manželka bývalého
Vyhrážali sa mu smrťou! Francúzsky súd nariadil prepustenie exprezidenta Sarkozyho z väzenia
Zahraničné
Donald Tusk
Obrovský škandál v Poľsku: Premiérovi Tuskovi ukradli spred domu luxusné auto! Totálne zlyhanie ochranky
Zahraničné
Donald Trump
Trump omilostil desiatky obvinených z pokusu zvrátiť výsledok volieb v 2020
Zahraničné
Hrôza vo vlaku! Muž
Hrôza vo vlaku! Muž s nožom napadol cestujúcich, polícia ho zadržala
Zahraničné

Prominenti

Nerušia iba relácie! Veľké
Nerušia iba relácie! Veľké prepúšťanie v STVR, takmer stovka ľudí príde o flek: Kto je na rane?
Domáci prominenti
Meghan Trainor ZMENENÁ na
Meghan Trainor ZMENENÁ na nepoznanie: Každým dňom je chudšia a chudšia!
Zahraniční prominenti
Prvé slová Hájka po
Prvé slová Hájka po konci na Tenerife: Belohorcová bojuje so zradou a on? Toto nemyslí vážne!
Domáci prominenti
Sally Kirkland
Legenda (84) Hollywoodu je v hospici: Boj s demenciou a... Desivý pád v sprche!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Románik vo väzení skončil
Románik vo väzení skončil škandálom: Mladá dozorkyňa sa zamilovala do väzňa, teraz s ním čaká dieťa!
Zaujímavosti
Spravte si výlet do
Spravte si výlet do Innsbrucku: Hlavné mesto Álp milovali aj cisári
dromedar.sk
Jedno z najznepokojujúcejších proroctiev
Jedno z najznepokojujúcejších proroctiev Baby Vangy: Čo nás čaká v roku 2026? Z jej slov behá mráz po chrbte!
Zaujímavosti
Storočný odkaz vyplavila voda:
Storočný odkaz vyplavila voda: Fľaša s listom od vojakov cestujúcich na front šokovala! Čo svetu odkázali?
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce

Ekonomika

Konsolidačný balíček zabolí najmä rodiny: Pozrite si, kto a o koľko peňazí príde!
Konsolidačný balíček zabolí najmä rodiny: Pozrite si, kto a o koľko peňazí príde!
Nové pravidlá pre výpočet dôchodkov: Kto sa môže tešiť na vyššiu penziu?
Nové pravidlá pre výpočet dôchodkov: Kto sa môže tešiť na vyššiu penziu?
Tatranský tiger skolaboval: Analytici varujú, že ak sa rýchlo nespamätáme, zostaneme na chvoste Európy!
Tatranský tiger skolaboval: Analytici varujú, že ak sa rýchlo nespamätáme, zostaneme na chvoste Európy!
Európa je hore nohami: Najdôležitejšie krajiny majú problémy a rastú tie, ktoré by nikto nečakal!
Európa je hore nohami: Najdôležitejšie krajiny majú problémy a rastú tie, ktoré by nikto nečakal!

Šport

VIDEO Zábery a slová, ktoré dojali každého fanúšika Barcelony: Messi vyjadril túžbu vrátiť sa
VIDEO Zábery a slová, ktoré dojali každého fanúšika Barcelony: Messi vyjadril túžbu vrátiť sa
Ostatné
Šatan zhodnotil Nemecký pohár: Ktorá trojica si vypýtala nomináciu na ZOH?
Šatan zhodnotil Nemecký pohár: Ktorá trojica si vypýtala nomináciu na ZOH?
Reprezentácia
Zlý signál smerom k MS: Frühauf mal pocit, že sa v šatni deje niečo unikátne, potom prišla realita
Zlý signál smerom k MS: Frühauf mal pocit, že sa v šatni deje niečo unikátne, potom prišla realita
Reprezentácia
VIDEO Vy raz odídete, my tu budeme naveky! Dobrý fanúšik stojí za mužstvom, odkázal tréner Weiss
VIDEO Vy raz odídete, my tu budeme naveky! Dobrý fanúšik stojí za mužstvom, odkázal tréner Weiss
Niké liga

Auto-moto

Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Doprava
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
Doprava

Kariéra a motivácia

Tichá kariérna revolúcia: Ako rastie trend „quiet thriving“ namiesto „quiet quitting“
Tichá kariérna revolúcia: Ako rastie trend „quiet thriving“ namiesto „quiet quitting“
Prostredie práce
Syndróm „vždy online“: Ako sa naučiť skutočne oddychovať, aj keď práca nečaká
Syndróm „vždy online“: Ako sa naučiť skutočne oddychovať, aj keď práca nečaká
Práca a voľný čas
Zamestnanie snov alebo pasca na nervy? Ako spoznať, že je čas zmeniť prácu
Zamestnanie snov alebo pasca na nervy? Ako spoznať, že je čas zmeniť prácu
Vyhorenie
Tichý zabijak osobného rozvoja: Ako nás odkladanie úloh oberá o peniaze aj príležitosti
Tichý zabijak osobného rozvoja: Ako nás odkladanie úloh oberá o peniaze aj príležitosti
Prostredie práce

Varenie a recepty

Pudingové strojkové vianočné pečivo
Pudingové strojkové vianočné pečivo
Na likér z obchodu si už nespomeniete. 13 skvelých receptov na domáci vianočný likér, ktorému neodolá žiadna návšteva.
Na likér z obchodu si už nespomeniete. 13 skvelých receptov na domáci vianočný likér, ktorému neodolá žiadna návšteva.
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Rady a tipy
Studený kurací šalát: Recept na výborné vianočné predjedlo
Studený kurací šalát: Recept na výborné vianočné predjedlo
Predjedlá

Technológie

Najnovšieho robota od čínskej Xpeng už v dave nespoznáš: Robot sa pohybuje presne ako my
Najnovšieho robota od čínskej Xpeng už v dave nespoznáš: Robot sa pohybuje presne ako my
Technológie
Zlá správa pre fanúšikov GTA VI. Rockstar opäť mení dátum vydania najočakávanejšej hry
Zlá správa pre fanúšikov GTA VI. Rockstar opäť mení dátum vydania najočakávanejšej hry
Aplikácie a hry
Najdostupnejší vojenský laser na svete Apollo dokáže zničiť 200 dronov jediným výstrelom
Najdostupnejší vojenský laser na svete Apollo dokáže zničiť 200 dronov jediným výstrelom
Armádne technológie
Tvoj Samsung mohol byť rok špehovaný bez toho, aby si o tom vedel. Stačilo prijať správu a hacker mal prístup k tvojmu telefónu
Tvoj Samsung mohol byť rok špehovaný bez toho, aby si o tom vedel. Stačilo prijať správu a hacker mal prístup k tvojmu telefónu
Bezpečnosť

Bývanie

V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho
Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho

Pre kutilov

Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chovateľstvo
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Stavba domu
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Recepty
Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Duálne spojenia: Ktoré dvojice znamení sa priťahujú aj keď to nedáva zmysel?
Partnerské vzťahy
Duálne spojenia: Ktoré dvojice znamení sa priťahujú aj keď to nedáva zmysel?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Donald Tusk
Zahraničné
Obrovský škandál v Poľsku: Premiérovi Tuskovi ukradli spred domu luxusné auto! Totálne zlyhanie ochranky
AKTUÁLNE Pri Moldave nad
Domáce
AKTUÁLNE Pri Moldave nad Bodvou došlo k vážnej nehode! Cesta je uzavretá, auto na šrot
Veľký počet mŕtvych a
Domáce
Veľký počet mŕtvych a obrovská tragédia! Zo slov odborníka o vlakovej nehode mrazí: Išlo o sekundy, toto rozhodlo
Desiatky hasičov boli v
Domáce
Desiatky hasičov boli v Pezinku v plnom nasadení: Zverejnili NOVÉ zábery z hroznej nehody, zapriahli aj okolie

Ďalšie zo Zoznamu