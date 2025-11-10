Desiatky hasičov boli v Pezinku v plnom nasadení: Zverejnili NOVÉ zábery z hroznej nehody, zapriahli aj okolie

PEZINOK - Šok, panika, náhly boj o život a zúfalstvo. Presne tieto pocity zažívali študenti, ľudia, ktorí cestovali za prácou či za príbuznými vo vlaku pri Pezinku. Náraz vlakových súprav spôsobil značné zranenia mnohých účastníkov a prítomné boli aj záchranné a hasičské zložky. Ďalšie zábery z tejto záchrannej operácie boli zverejnené len dnes.
VIDEO Zábery zo záchrannej operácie po zrážky vlakov v Pezinku:
"V nedeľu 9. novembra 2025 približne o 19:30 hodine bola ohlásená dopravná nehoda dvoch vlakov na železničnej trati v smere z Pezinka do Bratislavy," napísali hasiči na sociálnej sieti.
Ťažké zranenia neboli výnimkou
Na mieste operovali desiatky profesionálnych aj dobrovoľných hasičov, ktorí pomáhali 79 zraneným osobám, z ktorých traja utrpeli ťažké zranenia. "S nasadením poskytovali predlekársku prvú pomoc, zachraňovali cestujúcich z vlakov, asistovali pri triáži a zabezpečovali transport do hniezda zranených," skonštatovali predstavitelia hasičov.
Cestujúci bez zranení boli evakuovaní autobusmi hasičov a prevezení na hlavnú železničnú stanicu v Bratislave. Zároveň hasiči osvetľovali miesto zásahu a monitorovali pomocou dronu.
Pomocná ruka prišla aj z radov dobrovoľných hasičských zborov
Pri udalosti zasahovali hasiči z Pezinka (z hasičskej stanice v Pezinku a v Senci), z Trnavy, zo Záchrannej brigády hasičského zboru v Malackách, príslušníci z Bratislavy a tiež členovia dobrovoľných hasičských zborov z častí Pezinok, Svätý Jur, Rača, Ružinov, Ivanka pri Dunaji a Častá.
"Ďakujeme všetkým zasahujúcim hasičom a záchranárom za rýchlu a koordinovanú pomoc.
Všetkým zraneným prajeme skoré uzdravenie," dodali na záver.