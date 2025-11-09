Pri Pezinku sa zrazili dva vlaky: Hlásia najmenej 20 zranených! FOTO a VIDEO Riaditeľ železníc priblížil príčiny nehody

BRATISLAVA - V Bratislave došlo v nedeľu večer, krátko po 19:30 k zrážke dvoch vlakov. Stalo sa tak v úseku Pezinok - Bratislava Hlavná stanica. Na miesto sa presúvajú všetky záchranné zložky. "Viac informácií poskytneme keď to situácia umožní," uviedli bratislavská policajti na sociálnej sieti.
VIDEO Zábery z nehody vlakov
Aktualizované 22:30 Policajti na sociálnej sieti informovali, že rušňovodiči podstúpili testy na alkohol aj na drogy, obaja s negatívnymi výsledkami.
Aktualizované 22:25 Podľa prezidenta hasičov Adriána Mifkoviča utrpeli pacienti s ľahkými zraneniami najčastejšie pomliaždeniny. Očakáva však, že sa ešte objavia cestujúci zo zrážky vlakov, ktorí budú mať problémy s krčnou chrbticou. „Pri fyzikálnom jave pri zastavení vlaku, respektíve prostriedku, sa môžu dostaviť tieto problémy aj zajtra ráno,“ povedal šéf hasičov na brífingu na mieste nehody. Ostatných cestujúcich po ošetrení transportovali hasičskými autobusmi a autobusmi mestskej hromadnej dopravy do Bratislavy. Nemocnica Bory informovala, že zatiaľ prijala troch pacientov s vážnymi zraneniami a v prípade potreby je pripravená prijať aj ďalších zranených.
Tí cestujúci, ktorí boli bez zranení, už z ihriska, kde evakuovali ľudí z vlakov, postupne odchádzajú. Pred vchodom na ihrisko čakajú príbuzní cestujúcich.
Aktualizované 22:20 K udalosti pri Pezinku sa vyjadrilo aj ministerstvo dopravy. "Táto udalosť nás veľmi mrzí a všetkým zraneným prajeme skoré uzdravenie. Na mieste nehody je aj vedenie ministerstva a ŽSR. Ministerstvo zároveň vyslalo svojich vyšetrovateľov a na zajtra zvolalo mimoriadny bezpečnostný výbor," uviedlo na sociálnej sieti.
Aktualizované 22:15 Vyšetrovatelia povolili obnovu prevádzky v úseku Pezinok – Svätý Jur. "Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v tomto úseku určili bezpečnú rýchlosť 10 km/h, čo znamená, že vlaky môžu začať premávať, ale len veľmi obmedzene. Návrat do plnej prevádzky bude vzhľadom na povahu trate a terén postupný," uviedla Železničná spoločnost.
ZSSK aktuálne zabezpečuje náhradnú autobusovú dopravu (NAD), aby udržali dopravnú obslužnosť regiónu:
• v úseku Pezinok – Bratislava-Vinohrady
(autobusy obsluhujú zastávky Pezinok – Grinava – Svätý Jur – Záhumenice – Bratislava-Vinohrady)
• v úseku Pezinok – Cífer
(autobusy obsluhujú zastávky Pezinok – Šenkvice – Báhoň – Cífer)
"Niektoré rýchliky sú vedené odklonom cez Trnavu a Galantu, časť regionálnych vlakov je odrieknutá a v okolí Bratislavy evidujeme meškania aj viac ako hodinu. V rámci Bratislavy odporúčame cestujúcim využiť MHD a ostatné vlakové smery medzi stanicami Bratislava hl. st. a Bratislava-Vinohrady. Na mieste po nehode zasahujú krízoví intervenční pracovníci z IPčko, ktorí poskytujú pomoc cestujúcim v šokovej reakcii. Zamestnanci ZSSK, ktorí boli účastníkmi nehody, podľa aktuálnych informácií neutrpeli vážne zranenia," uviedli z tlačového odboru ZSSK.
Naši pracovníci sú počas celého zásahu na mieste a v nepretržitom kontakte s vyšetrovaním, ŽSR, políciou aj záchrannými zložkami. Robíme všetko pre to, aby sme cestujúcich bezpečne dostali ďalej, minimalizovali dopady na premávku a poskytli im potrebnú podporu.
Aktualizované 22:10 Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) zaželal zraneným po nedeľnej nehode vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom skoré zotavenie. Napísal to na sociálnej sieti s tým, že v tejto chvíli nie je možné povedať či ide o technickú chybu alebo ľudské zlyhanie. "Na mieste sa nachádza aj minister vnútra. Prosím, nevynášajme rozsudky skôr, ako situáciu prešetria príslušné orgány. Burcovanie vášní pri takomto nešťastí nikomu nepomôže," podotkol Raši.
Príčinou nehody má byť prechod na červenú
Aktualizované 21:55 Príčina nedeľnej nehody vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom bola pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Na mieste nehody to uviedol generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik. „Po podvečernej nehode vlakov v úseku Pezinok - Svätý Jur je doprava prerušená. V úsekoch Pezinok - Cífer a Pezinok - Bratislava-Vinohrady premáva náhradná autobusová doprava. Niektoré rýchliky sú odklonené cez Trnavu/Galantu a viaceré regionálne spoje sú odrieknuté. Vybrané vlaky meškajú aj viac ako hodinu,“ informovali TASR zo Železničnej spoločnosti Slovensko. Zamestnanci ZSSK - účastníci nehody sú podľa našich informácií bez vážnejších zranení, spolupracujú so ŽSR, políciou a záchranármi.
VIDEO Matúš Šutaj Eštok o nehode vlakov pri Pezinku
Aktualizované 21:50 Pri zrážke vlakov na trati medzi Pezinkom a Bratislavou nedošlo k obetiam na životoch. Informoval o tom na mieste nehody minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Po nehode previezli 11 zranených do nemocnice v Bratislave, ľahko sa zranili desiatky osôb.
Šutaj Eštok priblížil, že na mieste bolo nasadených vyše 60 policajtov a 70 hasičov. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) v stanovisku dodal, že pri nehode boli nasadené aj evakuačné autobusy Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktoré pomôžu odviezť cestujúcich z miesta nehody. „Touto cestou by som chcel vyjadriť moje úprimné želanie o čo najskoršie zotavenie zranených,“ uviedol minister.
VIDEO Po zrážke vlakov v Pezinku hlásia viacerých zranených, na mieste sú všetky záchranné zložky
Aktualizované 21:45 "Robíme maximum, aby sme všetkých cestujúcich bezpečne dostali ďalej a aby mali podporu, ktorú v tejto situácii potrebujú. Po podvečernej nehode vlakov v úseku Pezinok – Svätý Jur je doprava prerušená. V úsekoch Pezinok – Cífer a Pezinok – Bratislava-Vinohrady premáva náhradná autobusová doprava. Niektoré rýchliky sú odklonené cez Trnavu/Galantu a viaceré regionálne spoje sú odrieknuté. Vybrané vlaky meškajú aj viac ako hodinu. Na mieste pomáhajú aj krízoví intervenční pracovníci IPčko, ktorí poskytujú podporu najmä cestujúcim v šokovej reakcii. Zamestnanci ZSSK – účastníci nehody sú podľa našich informácií bez vážnejších zranení, spolupracujú so ŽSR, políciou a záchranármi," uviedli z ZSSK.
Aktualizované 21:43 Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) zvolal na pondelok (10. 11.) ráno mimoriadne zasadnutie vlády SR. Príslušní ministri budú na nej informovať o prvých výsledkoch vyšetrovania nedeľnej zrážky vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom. Na ich základe vládny kabinet podľa premiéra prijíme potrebné rozhodnutia.
Aktualizované 21:40 Pre nedeľnú zrážku dvoch vlakov medzi Bratislavou a Pezinkom aktivovala Univerzitná nemocnica v Bratislave (UNB) traumatologický plán. Pre TASR to potvrdili z UNB. Nemocnica eviduje ľahko, stredne aj ťažko zranených.
VIDEO Prehovoril svedok nehody vlakov pri Pezinku
VIDEO Opis nehody vlakov v Pezinku
Aktualizované 21:34 "Pomerne rýchlo sme sa z toho spamätali a hneď sme sa začali pýtať, kto je zranený a či je všetko v poriadku v našom vozni. Záchranné zložky boli celkom rýchle, prišli do 5 alebo 10 minút," povedal Dávid po náraze. "Ja som bola v ôsmom vozni, v tom to nebolo až také intenzívne, ale aj tak pani, ktorá stála, spadla a narazila si nohu. Postupne nás evakuovali," priblížila ďalšia cestujúca. Ako dodala, po tom, ako vyšli z vlakov videli spúšť po zrážke vlakov. "Máme informácie, že prvý vlak, do ktorého sme nabúrali, mal prejsť na červenú," dodala. Priznala, že personál vlaku hneď zisťoval situáciu a zháňali, či vo vlaku necestuje nejaký lekár.
Aktualizované 21:30 Hasiči zverejnili na sociálnej sieti video, na ktorom vidno, ako z vlaku na nosidlách vynášajú zraneného cestujúceho.
Aktualizované 21:21 Podľa medializovaných informácií mal jeden z vlakov ísť rýchlosťou asi 80 kilometrov za hodinu, druhý bol takisto v pohybe, no presná rýchlosť jasné nie je. Informoval o tom portál tvnoviny.sk. Ako dodali, na mieste sa nachádza asi 100 cestujúcich, predbežne 20 z nich utrpelo ľahšie zranenia a 4 osoby ťažšie. Na miesto bol vyslaný aj operátor dronu s termovíziou či evakuačné autobusy.
Aktualizované 21:15 Premávku v okolí miesta zrážky vlakov, ku ktorej došlo dnes vo večerných hodinách v Pezinku aktuálne riadia a usmeňujú hliadky dopravnej polície. "Vodičov v tejto súvislosti vyzývame k zvýšenej trpezlivosti a ohľaduplnosti a k rešpektovablniu pokynov polície," napísali bratislavskí policajti na sociálnej sieti.
Aktualizované 21:08 "Na mieste bude vykonávaná evakuácia cestujúcich, ktorí budú mať k dispozícii autobusy. Železničná premávka je v danom úseku obojsmerne uzatvorená. Podľa prvotných informácií nedošlo k čelnej zrážke vlakov, rovnako nedošlo ani k vykolajeniu vlakov. Policajti na mieste intenzívne pomáhajú záchranným zložkám a vykonávajú všetky úkony smerujúce k záchrane života a zdravia cestujúcich osôb," priblížili policajti na sociálnej sieti.
Aktualizované 21:05 Z miesta nehody počuť záchranárov. "Sú tu ešte nejakí zranení?" pýtajú sa cestujúcich.
Aktualizované 20:57 Cestujúci z vlakov sú už evakuovaní na ihrisku pri obchodnom stredisku v Pezinku.
Aktualizované 20:55 K nehode vlakov sa vyjadril aj premiér Robert Fico. "Všetci by sme sa mali teraz zokmnúť a myslieť na zranených a nie šíriť nenávistné sprostosti," uviedol na úvod v statuse na sociálnej sieti. Ako dodal, v súvislosti s nehodou na trati je v kontakte s príslušnými členmi vlády. "Boli aktivované všetky záchranné zložky. Želám zraneným skoré uzdravenie. Aj táto tragická nehoda bude po skončení záchranných prác vyžadovať dôsledné vyšetrenie, či išlo o technické zlyhanie alebo zlyhanie ľudského faktora, ako to bolo pri ostatnom železničnom nešťastí. Každému kto má chuť komentovať dnešnú železničnú haváriu odporúčam, aby sa zdržal nenávistných prejavov a hlúpych záverov, ktoré nemajú opodstatnenie. Všetci by sme sa mali teraz zomknúť a myslieť predovšetkým na zranených," uzavrel.
Aktualizované 20:50 „Cítili sme silnejší náraz a vlak zastavil. Predtým bolo cítiť brzdenie,“ uviedla pre SME Zuzana Grenčíková. V čase náraz cestovala v jednom z vlakov. „Atmosféra je zatiaľ pokojná,“ dodala. Podľa jej slov sa personál vlaku cestujúcich viackrát pýtal na možné zranenia.
VIDEO Cestujúcich po zrážke vlakov pri Pezinku evakuovali
Aktualizované 20:37 Na miesto smeruje minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. "Aktuálne smerujem na miesto nehody – zrážky dvoch vlakov medzi Bratislavou a Pezinkom. Pevne verím, že všetci cestujúci budú v poriadku," napísal na sociálnej sieti.
Aktualizované 20:35 "Môžem potvrdiť, že Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby koordinuje zásah pri nehode vlakov. Zásah aktuálne prebieha. O počte zranených budeme informovať akonáhle to situácia dovolí," uviedla pre Topky.sk hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
Aktualizované 20:33 Z videa, ktoré zverejnil portál Refresher.sk je zrejmé, že ľudia po náraze plakali, boli mimo svojich miest. "Neboj sa, nič sa nestalo," znie v pozadí videa. Autorka sa pýta pani sediacej vedľa nej, či je v poriadku. "Neviem," odpovedá.
Silný náraz a zakrvavení ľudia
Podľa informácií Topky.sk sú na mieste zranení a z vlakov sa dymí. Podľa svedka nehody bol náraz tak silný, že ľudí, ktorí stáli v uličkách vagónov, odhodilo niekoľko metrov. Ľudia majú byť od krvi, prvé dva vozne rýchliku Tatran majú byť zdemolované. "Prerušená doprava v úseku Pezinok -Svätý Jur od 19:30 hod. V dôsledku nehodovej udalosti," informovala na sociálnej sieti Železničná spoločnost Slovensko. Na mieste majú byť viacerí zranení. Podľa Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sa vlak REX 1814 (z Nitry do Bratislavy) sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Traťový a vlakový prevádzkový režim je narušený. ZSSK predpokladá výrazné meškania a možnú výluku v dotknutom úseku. Príčiny zrážky nie sú v tomto okamihu podľa ZSSK známe. Prvotne ZSSK hovorilo o čelnej zrážke, informácie sa ale nepotvrdili.
„Na mieste udalosti zasahujú záchranné zložky a je hlásených viacero zranených. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v tejto chvíli intenzívne spolupracuje so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR), políciou a záchranármi,“ uviedli z odboru komunikácie ZSSK. ZSSK deklaruje, že bezpečnosť cestujúcich a zamestnancov je absolútnou prioritou. „Udalosť dôkladne vyšetríme - jej príčiny v tomto okamihu nie sú známe. Ďalšie podrobnosti budeme poskytovať hneď, ako to umožní vyšetrovanie - očakávajte aktualizáciu v najbližších hodinách,“ dodala železničná spoločnosť.
Správu aktualizujeme