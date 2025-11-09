Nedeľa9. november 2025, meniny má Teodor, Teo, zajtra Tibor

Pri Pezinku sa zrazili dva vlaky: Hlásia najmenej 20 zranených! FOTO a VIDEO Riaditeľ železníc priblížil príčiny nehody

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (13)
(Zdroj: Tip čitateľa)
© Zoznam/PH © Zoznam/PH
TASR

BRATISLAVA - V Bratislave došlo v nedeľu večer, krátko po 19:30 k zrážke dvoch vlakov. Stalo sa tak v úseku Pezinok - Bratislava Hlavná stanica. Na miesto sa presúvajú všetky záchranné zložky. "Viac informácií poskytneme keď to situácia umožní," uviedli bratislavská policajti na sociálnej sieti.

VIDEO Zábery z nehody vlakov

Zábery z nehody vlakov (Zdroj: topky/ Ján Zemiar)

Aktualizované 22:30 Policajti na sociálnej sieti informovali, že rušňovodiči podstúpili testy na alkohol aj na drogy, obaja s negatívnymi výsledkami. 

 
 

Aktualizované 22:25 Podľa prezidenta hasičov Adriána Mifkoviča utrpeli pacienti s ľahkými zraneniami najčastejšie pomliaždeniny. Očakáva však, že sa ešte objavia cestujúci zo zrážky vlakov, ktorí budú mať problémy s krčnou chrbticou. „Pri fyzikálnom jave pri zastavení vlaku, respektíve prostriedku, sa môžu dostaviť tieto problémy aj zajtra ráno,“ povedal šéf hasičov na brífingu na mieste nehody. Ostatných cestujúcich po ošetrení transportovali hasičskými autobusmi a autobusmi mestskej hromadnej dopravy do Bratislavy. Nemocnica Bory informovala, že zatiaľ prijala troch pacientov s vážnymi zraneniami a v prípade potreby je pripravená prijať aj ďalších zranených. 

Pri Pezinku sa zrazili
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

Tí cestujúci, ktorí boli bez zranení, už z ihriska, kde evakuovali ľudí z vlakov, postupne odchádzajú. Pred vchodom na ihrisko čakajú príbuzní cestujúcich.

Aktualizované 22:20 K udalosti pri Pezinku sa vyjadrilo aj ministerstvo dopravy. "Táto udalosť nás veľmi mrzí a všetkým zraneným prajeme skoré uzdravenie. Na mieste nehody je aj vedenie ministerstva a ŽSR. Ministerstvo zároveň vyslalo svojich vyšetrovateľov a na zajtra zvolalo mimoriadny bezpečnostný výbor," uviedlo na sociálnej sieti. 

 
 

Aktualizované 22:15 Vyšetrovatelia povolili obnovu prevádzky v úseku Pezinok – Svätý Jur. "Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v tomto úseku určili bezpečnú rýchlosť 10 km/h, čo znamená, že vlaky môžu začať premávať, ale len veľmi obmedzene. Návrat do plnej prevádzky bude vzhľadom na povahu trate a terén postupný," uviedla Železničná spoločnost. 

ZSSK aktuálne zabezpečuje náhradnú autobusovú dopravu (NAD), aby udržali dopravnú obslužnosť regiónu:

• v úseku Pezinok – Bratislava-Vinohrady
(autobusy obsluhujú zastávky Pezinok – Grinava – Svätý Jur – Záhumenice – Bratislava-Vinohrady)

• v úseku Pezinok – Cífer
(autobusy obsluhujú zastávky Pezinok – Šenkvice – Báhoň – Cífer)

"Niektoré rýchliky sú vedené odklonom cez Trnavu a Galantu, časť regionálnych vlakov je odrieknutá a v okolí Bratislavy evidujeme meškania aj viac ako hodinu. V rámci Bratislavy odporúčame cestujúcim využiť MHD a ostatné vlakové smery medzi stanicami Bratislava hl. st. a Bratislava-Vinohrady. Na mieste po nehode zasahujú krízoví intervenční pracovníci z IPčko, ktorí poskytujú pomoc cestujúcim v šokovej reakcii. Zamestnanci ZSSK, ktorí boli účastníkmi nehody, podľa aktuálnych informácií neutrpeli vážne zranenia," uviedli z tlačového odboru ZSSK. 

 
 

Naši pracovníci sú počas celého zásahu na mieste a v nepretržitom kontakte s vyšetrovaním, ŽSR, políciou aj záchrannými zložkami. Robíme všetko pre to, aby sme cestujúcich bezpečne dostali ďalej, minimalizovali dopady na premávku a poskytli im potrebnú podporu.

Aktualizované 22:10 Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) zaželal zraneným po nedeľnej nehode vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom skoré zotavenie. Napísal to na sociálnej sieti s tým, že v tejto chvíli nie je možné povedať či ide o technickú chybu alebo ľudské zlyhanie. "Na mieste sa nachádza aj minister vnútra. Prosím, nevynášajme rozsudky skôr, ako situáciu prešetria príslušné orgány. Burcovanie vášní pri takomto nešťastí nikomu nepomôže," podotkol Raši.

Príčinou nehody má byť prechod na červenú

Aktualizované 21:55 Príčina nedeľnej nehody vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom bola pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Na mieste nehody to uviedol generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik. „Po podvečernej nehode vlakov v úseku Pezinok - Svätý Jur je doprava prerušená. V úsekoch Pezinok - Cífer a Pezinok - Bratislava-Vinohrady premáva náhradná autobusová doprava. Niektoré rýchliky sú odklonené cez Trnavu/Galantu a viaceré regionálne spoje sú odrieknuté. Vybrané vlaky meškajú aj viac ako hodinu,“ informovali TASR zo Železničnej spoločnosti Slovensko. Zamestnanci ZSSK - účastníci nehody sú podľa našich informácií bez vážnejších zranení, spolupracujú so ŽSR, políciou a záchranármi.

VIDEO Matúš Šutaj Eštok o nehode vlakov pri Pezinku

Matúš Šutaj Eštok o nehode vlakov (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

Aktualizované 21:50 Pri zrážke vlakov na trati medzi Pezinkom a Bratislavou nedošlo k obetiam na životoch. Informoval o tom na mieste nehody minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Po nehode previezli 11 zranených do nemocnice v Bratislave, ľahko sa zranili desiatky osôb.

Šutaj Eštok priblížil, že na mieste bolo nasadených vyše 60 policajtov a 70 hasičov. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) v stanovisku dodal, že pri nehode boli nasadené aj evakuačné autobusy Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktoré pomôžu odviezť cestujúcich z miesta nehody. „Touto cestou by som chcel vyjadriť moje úprimné želanie o čo najskoršie zotavenie zranených,“ uviedol minister.

VIDEO Po zrážke vlakov v Pezinku hlásia viacerých zranených, na mieste sú všetky záchranné zložky

Po zrážke vlakov v Pezinku hlásia viacerých zranených, na mieste sú všetky záchranné zložky (Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

Aktualizované 21:45 "Robíme maximum, aby sme všetkých cestujúcich bezpečne dostali ďalej a aby mali podporu, ktorú v tejto situácii potrebujú. Po podvečernej nehode vlakov v úseku Pezinok – Svätý Jur je doprava prerušená. V úsekoch Pezinok – Cífer a Pezinok – Bratislava-Vinohrady premáva náhradná autobusová doprava. Niektoré rýchliky sú odklonené cez Trnavu/Galantu a viaceré regionálne spoje sú odrieknuté. Vybrané vlaky meškajú aj viac ako hodinu. Na mieste pomáhajú aj krízoví intervenční pracovníci IPčko, ktorí poskytujú podporu najmä cestujúcim v šokovej reakcii. Zamestnanci ZSSK – účastníci nehody sú podľa našich informácií bez vážnejších zranení, spolupracujú so ŽSR, políciou a záchranármi," uviedli z ZSSK.

Pri Pezinku sa zrazili
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)
Pri Pezinku sa zrazili
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)
Pri Pezinku sa zrazili
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)
Pri Pezinku sa zrazili
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

Aktualizované 21:43 Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) zvolal na pondelok (10. 11.) ráno mimoriadne zasadnutie vlády SR. Príslušní ministri budú na nej informovať o prvých výsledkoch vyšetrovania nedeľnej zrážky vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom. Na ich základe vládny kabinet podľa premiéra prijíme potrebné rozhodnutia.

Aktualizované 21:40 Pre nedeľnú zrážku dvoch vlakov medzi Bratislavou a Pezinkom aktivovala Univerzitná nemocnica v Bratislave (UNB) traumatologický plán. Pre TASR to potvrdili z UNB. Nemocnica eviduje ľahko, stredne aj ťažko zranených.

VIDEO Prehovoril svedok nehody vlakov pri Pezinku

Prehovoril svedok nehody (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

VIDEO Opis nehody vlakov v Pezinku

Opis nehody vlakov Bratislava- Pezinok (Zdroj: topky/ Ján Zemiar)
Nehoda vlakov medzi Bratislavou a Pezinkom (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

Aktualizované 21:34 "Pomerne rýchlo sme sa z toho spamätali a hneď sme sa začali pýtať, kto je zranený a či je všetko v poriadku v našom vozni. Záchranné zložky boli celkom rýchle, prišli do 5 alebo 10 minút," povedal Dávid po náraze. "Ja som bola v ôsmom vozni, v tom to nebolo až také intenzívne, ale aj tak pani, ktorá stála, spadla a narazila si nohu. Postupne nás evakuovali," priblížila ďalšia cestujúca. Ako dodala, po tom, ako vyšli z vlakov videli spúšť po zrážke vlakov. "Máme informácie, že prvý vlak, do ktorého sme nabúrali, mal prejsť na červenú," dodala. Priznala, že personál vlaku hneď zisťoval situáciu a zháňali, či vo vlaku necestuje nejaký lekár. 

Aktualizované 21:30 Hasiči zverejnili na sociálnej sieti video, na ktorom vidno, ako z vlaku na nosidlách vynášajú zraneného cestujúceho. 

Aktualizované 21:21 Podľa medializovaných informácií mal jeden z vlakov ísť rýchlosťou asi 80 kilometrov za hodinu, druhý bol takisto v pohybe, no presná rýchlosť jasné nie je. Informoval o tom portál tvnoviny.sk. Ako dodali, na mieste sa nachádza asi 100 cestujúcich, predbežne 20 z nich utrpelo ľahšie zranenia a 4 osoby ťažšie. Na miesto bol vyslaný aj operátor dronu s termovíziou či evakuačné autobusy. 

 

Aktualizované 21:15 Premávku v okolí miesta zrážky vlakov, ku ktorej došlo dnes vo večerných hodinách v Pezinku aktuálne riadia a usmeňujú hliadky dopravnej polície. "Vodičov v tejto súvislosti vyzývame k zvýšenej trpezlivosti a ohľaduplnosti a k rešpektovablniu pokynov polície," napísali bratislavskí policajti na sociálnej sieti. 

Aktualizované 21:08 "Na mieste bude vykonávaná evakuácia cestujúcich, ktorí budú mať k dispozícii autobusy. Železničná premávka je v danom úseku obojsmerne uzatvorená. Podľa prvotných informácií nedošlo k čelnej zrážke vlakov, rovnako nedošlo ani k vykolajeniu vlakov. Policajti na mieste intenzívne pomáhajú záchranným zložkám a vykonávajú všetky úkony smerujúce k záchrane života a zdravia cestujúcich osôb," priblížili policajti na sociálnej sieti. 

Pri Pezinku sa zrazili
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Tip čitateľa)
Pri Pezinku sa zrazili
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)
Pri Pezinku sa zrazili
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)
Pri Pezinku sa zrazili
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

 
 

Aktualizované 21:05 Z miesta nehody počuť záchranárov. "Sú tu ešte nejakí zranení?" pýtajú sa cestujúcich. 

 
 

Aktualizované 20:57 Cestujúci z vlakov sú už evakuovaní na ihrisku pri obchodnom stredisku v Pezinku. 

Pri Pezinku sa zrazili
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)
Pri Pezinku sa zrazili
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

Aktualizované 20:55 K nehode vlakov sa vyjadril aj premiér Robert Fico. "Všetci by sme sa mali teraz zokmnúť a myslieť na zranených a nie šíriť nenávistné sprostosti," uviedol na úvod v statuse na sociálnej sieti. Ako dodal, v súvislosti s nehodou na trati je v kontakte s príslušnými členmi vlády. "Boli aktivované všetky záchranné zložky. Želám zraneným skoré uzdravenie. Aj táto tragická nehoda bude po skončení záchranných prác vyžadovať dôsledné vyšetrenie, či išlo o technické zlyhanie alebo zlyhanie ľudského faktora, ako to bolo pri ostatnom železničnom nešťastí. Každému kto má chuť komentovať dnešnú železničnú haváriu odporúčam, aby sa zdržal nenávistných prejavov a hlúpych záverov, ktoré nemajú opodstatnenie. Všetci by sme sa mali teraz zomknúť a myslieť predovšetkým na zranených," uzavrel. 

 
 

Aktualizované 20:50 „Cítili sme silnejší náraz a vlak zastavil. Predtým bolo cítiť brzdenie,“ uviedla pre SME Zuzana Grenčíková. V čase náraz cestovala v jednom z vlakov. „Atmosféra je zatiaľ pokojná,“ dodala. Podľa jej slov sa personál vlaku cestujúcich viackrát pýtal na možné zranenia.

VIDEO Cestujúcich po zrážke vlakov pri Pezinku evakuovali 

Cestujúcich po zrážke vlakov pri Pezinku evakuovali (Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)
 

Aktualizované 20:37 Na miesto smeruje minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. "Aktuálne smerujem na miesto nehody – zrážky dvoch vlakov medzi Bratislavou a Pezinkom. Pevne verím, že všetci cestujúci budú v poriadku," napísal na sociálnej sieti. 

 
 

Aktualizované 20:35 "Môžem potvrdiť, že Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby koordinuje zásah pri nehode vlakov. Zásah aktuálne prebieha. O počte zranených budeme informovať akonáhle to situácia dovolí," uviedla pre Topky.sk hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.

Aktualizované 20:33 Z videa, ktoré zverejnil portál Refresher.sk je zrejmé, že ľudia po náraze plakali, boli mimo svojich miest. "Neboj sa, nič sa nestalo," znie v pozadí videa. Autorka sa pýta pani sediacej vedľa nej, či je v poriadku. "Neviem," odpovedá.  

Silný náraz a zakrvavení ľudia 

Podľa informácií Topky.sk sú na mieste zranení a z vlakov sa dymí. Podľa svedka nehody bol náraz tak silný, že ľudí, ktorí stáli v uličkách vagónov, odhodilo niekoľko metrov. Ľudia majú byť od krvi, prvé dva vozne rýchliku Tatran majú byť zdemolované. "Prerušená doprava v úseku Pezinok -Svätý Jur od 19:30 hod. V dôsledku nehodovej udalosti," informovala na sociálnej sieti Železničná spoločnost Slovensko. Na mieste majú byť viacerí zranení. Podľa Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sa vlak REX 1814 (z Nitry do Bratislavy) sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Traťový a vlakový prevádzkový režim je narušený. ZSSK predpokladá výrazné meškania a možnú výluku v dotknutom úseku. Príčiny zrážky nie sú v tomto okamihu podľa ZSSK známe. Prvotne ZSSK hovorilo o čelnej zrážke, informácie sa ale nepotvrdili. 

 
 

„Na mieste udalosti zasahujú záchranné zložky a je hlásených viacero zranených. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v tejto chvíli intenzívne spolupracuje so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR), políciou a záchranármi,“ uviedli z odboru komunikácie ZSSK. ZSSK deklaruje, že bezpečnosť cestujúcich a zamestnancov je absolútnou prioritou. „Udalosť dôkladne vyšetríme - jej príčiny v tomto okamihu nie sú známe. Ďalšie podrobnosti budeme poskytovať hneď, ako to umožní vyšetrovanie - o­čakávajte aktualizáciu v najbližších hodinách,“ dodala železničná spoločnosť.

Správu aktualizujeme

Viac o téme: ZSSKMatúš Šutaj EštokZrážka dvoch vlakovZrážka vlakov pri Pezinku
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik o nehode vlakov pri Pezinku
Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik o nehode vlakov pri Pezinku
Správy
Matúš Šutaj Eštok o nehode vlakov v Bratislave
Matúš Šutaj Eštok o nehode vlakov v Bratislave
Správy
Zábery z nehody vlakov
Zábery z nehody vlakov
Správy

Domáce správy

FOTO Pri Pezinku sa zrazili
Pri Pezinku sa zrazili dva vlaky: Hlásia najmenej 20 zranených! FOTO a VIDEO Riaditeľ železníc priblížil príčiny nehody
Domáce
FOTO Zrážka vlakov pri Bratislave:
Zrážka vlakov pri Bratislave: PRVÉ informácie o príčine nehody!
Domáce
Premiér Fico zvolal na
Premiér Fico zvolal na ráno mimoriadne zasadnutie vlády: Politici reagujú na nehodu vlakov
Domáce
Detva pripravuje unikátnu monografiu: Hľadá sa bulletin k 60 rokom Folklórnych slávností
Detva pripravuje unikátnu monografiu: Hľadá sa bulletin k 60 rokom Folklórnych slávností
Banská Bystrica

Zahraničné

FOTO Rusi zaútočili na Dnipropetrovsku
NEČAKANÝ ruský útok: Ceremoniál pre ukrajinskú elitu sa zmenil na MASAKER! Experti hovoria o CHYBE Kyjeva
Zahraničné
Čierny deň pre obľúbenú
Čierny deň pre obľúbenú dovolenkovú destináciu: Hlásia mŕtvych aj zranených! Nechoďte do mora, odkazujú úrady
Zahraničné
Je to potvrdené! Hamas
Je to potvrdené! Hamas po 11 rokoch vydal telo izraelského vojaka Goldina
Zahraničné
Generálny riaditeľ stanice BBC
Generálny riaditeľ stanice BBC rezignoval: Má ísť o kritiku od Trumpa
Zahraničné

Prominenti

FOTO vnútri! Premiéra filmu Nepela. Na
Hviezda Sľubu viac svoju lásku netají: NOVÉHO PRIATEĽA priviedla do spoločnosti!
Domáci prominenti
Také odvážne šaty na
Také odvážne šaty na sebe ešte nemala: Fíha! Hviezda Stranger Things odhalila prsia
Zahraniční prominenti
Nový PREKVAPIVÝ pár šoubiznisu:
Nový PREKVAPIVÝ pár šoubiznisu: Dejdar zbalil... Fúha, veď ona bola LESBIČKA!
Domáci prominenti
Prvé divadelné predstavenie Andyho
Prvé divadelné predstavenie Andyho Krausa: Napísal Cocotinu... Ehm, teda Coco & Tinu!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

TRAPAS na halloweenskej párty:
TRAPAS na halloweenskej párty: Mladík nezvládol prehru, prvý skončil pes! Hostiteľka ho musela vyhodiť
Zaujímavosti
5 skorých rečových príznakov,
5 skorých rečových príznakov, ktoré môžu naznačovať riziko Alzheimerovej choroby
vysetrenie.sk
FOTO Tri nezvyčajné pasažierky spôsobili
Kuriózny cestovný incident: Vlaku hrozilo meškanie kvôli nezvyčajným pasažierkam! V prvej triede sa viezli... TO FAKT?!
Zaujímavosti
FOTO Žena z Anglicka má
Žena z Anglicka má Vianoce už od septembra: Dôvod vás dojme! Susedia krútia hlavami... je to šialené alebo krásne?
Zaujímavosti

Dobré správy

Trend na Slovensku, ktorý
Trend na Slovensku, ktorý si všímajú aj obchodné reťazce: Čo ešte viac poteší zákazníkov?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk

Ekonomika

Európa je hore nohami: Najdôležitejšie krajiny majú problémy a rastú tie, ktoré by nikto nečakal!
Európa je hore nohami: Najdôležitejšie krajiny majú problémy a rastú tie, ktoré by nikto nečakal!
TOP 10 najdrahších domov na svete: Neuveríte, čo sa v týchto palácoch ukrýva!
TOP 10 najdrahších domov na svete: Neuveríte, čo sa v týchto palácoch ukrýva!
Spoznáte značku podľa jej legendárneho reklamného sloganu? Otestujte sa! (kvíz)
Spoznáte značku podľa jej legendárneho reklamného sloganu? Otestujte sa! (kvíz)
Stovky strojov a nonstop pohotovosť: Cestári ukázali, ako sa pripravujú na zimu! Bude to stačiť? (foto)
Stovky strojov a nonstop pohotovosť: Cestári ukázali, ako sa pripravujú na zimu! Bude to stačiť? (foto)

Šport

Explózia radosti na východe: Nováčik z Prešova po Slovane šokoval aj trnavský Spartak!
Explózia radosti na východe: Nováčik z Prešova po Slovane šokoval aj trnavský Spartak!
Niké liga
Országh pomenoval príčinu neúspechu: Hlasy z kabíny Slovenska po nevydarenom finále s Nemeckom
Országh pomenoval príčinu neúspechu: Hlasy z kabíny Slovenska po nevydarenom finále s Nemeckom
Reprezentácia
Greif proti víťazovi Ligy majstrov: Online zo šlágra Olympique Lyon – Paríž Saint-Germain
Greif proti víťazovi Ligy majstrov: Online zo šlágra Olympique Lyon – Paríž Saint-Germain
Ligue 1
Tragická smrť počas zápasu: Duel v Španielsku so smutným predčasným koncom
Tragická smrť počas zápasu: Duel v Španielsku so smutným predčasným koncom
Španielsko

Auto-moto

Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
Doprava
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Novinky

Kariéra a motivácia

Zamestnanie snov alebo pasca na nervy? Ako spoznať, že je čas zmeniť prácu
Zamestnanie snov alebo pasca na nervy? Ako spoznať, že je čas zmeniť prácu
Vyhorenie
Tichý zabijak osobného rozvoja: Ako nás odkladanie úloh oberá o peniaze aj príležitosti
Tichý zabijak osobného rozvoja: Ako nás odkladanie úloh oberá o peniaze aj príležitosti
Prostredie práce
Peniaze, o ktorých mlčíme: Prečo sa Slováci boja hovoriť o platoch a ako na tom prerábame
Peniaze, o ktorých mlčíme: Prečo sa Slováci boja hovoriť o platoch a ako na tom prerábame
Mzda
Problémy s financiami? Ako z nich von skôr, než nás stiahnu pod vodu
Problémy s financiami? Ako z nich von skôr, než nás stiahnu pod vodu
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Pudingové strojkové vianočné pečivo
Pudingové strojkové vianočné pečivo
Na likér z obchodu si už nespomeniete. 13 skvelých receptov na domáci vianočný likér, ktorému neodolá žiadna návšteva.
Na likér z obchodu si už nespomeniete. 13 skvelých receptov na domáci vianočný likér, ktorému neodolá žiadna návšteva.
Studený kurací šalát: Recept na výborné vianočné predjedlo
Studený kurací šalát: Recept na výborné vianočné predjedlo
Predjedlá
Frankfurtská polievka: Kedy do nej pridať párky, aby sa nerozvarili?
Frankfurtská polievka: Kedy do nej pridať párky, aby sa nerozvarili?
Rady a tipy

Technológie

Neotvárajte túto správu na WhatsApp: Šíri sa nový podvod, tu je návod, ako sa chrániť
Neotvárajte túto správu na WhatsApp: Šíri sa nový podvod, tu je návod, ako sa chrániť
Android
Začína nová éra umelej inteligencie, ktorá sa učí z reality. Vedci varujú, že môže nahradiť ľudí v mnohých úlohách
Začína nová éra umelej inteligencie, ktorá sa učí z reality. Vedci varujú, že môže nahradiť ľudí v mnohých úlohách
Technológie
General Atomics odhalil novú verziu autonómneho drona Gambit: Amerika ich chce mať vo vzduchu tisícky
General Atomics odhalil novú verziu autonómneho drona Gambit: Amerika ich chce mať vo vzduchu tisícky
Armádne technológie
Wegovy prichádza v novej forme. Pacienti schudli pätinu váhy bez jedinej injekcie
Wegovy prichádza v novej forme. Pacienti schudli pätinu váhy bez jedinej injekcie
Veda a výskum

Bývanie

Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho
Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie

Pre kutilov

Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Stavba domu
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Recepty
Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Okrasná záhrada
Číha vo vašich stenách nebezpečenstvo? Zistite, kedy a ako vymeniť rozvody
Číha vo vašich stenách nebezpečenstvo? Zistite, kedy a ako vymeniť rozvody
Rekonštrukcia bytu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Iveta tvorí štýlové výzdoby na oslavy: Sleduje svetové trendy, no každá oslava by mala mať emóciu a dušu
Zábava
Iveta tvorí štýlové výzdoby na oslavy: Sleduje svetové trendy, no každá oslava by mala mať emóciu a dušu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Pri Pezinku sa zrazili
Domáce
Pri Pezinku sa zrazili dva vlaky: Hlásia najmenej 20 zranených! FOTO a VIDEO Riaditeľ železníc priblížil príčiny nehody
Zrážka vlakov pri Bratislave:
Domáce
Zrážka vlakov pri Bratislave: PRVÉ informácie o príčine nehody!
Premiér Fico zvolal na
Domáce
Premiér Fico zvolal na ráno mimoriadne zasadnutie vlády: Politici reagujú na nehodu vlakov
Rusi zaútočili na Dnipropetrovsku
Zahraničné
NEČAKANÝ ruský útok: Ceremoniál pre ukrajinskú elitu sa zmenil na MASAKER! Experti hovoria o CHYBE Kyjeva

Ďalšie zo Zoznamu