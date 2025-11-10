Pondelok10. november 2025, meniny má Tibor, zajtra Martin, Maroš

AKTUÁLNE Nehoda vlakov pri Pezinku: V nemocniciach skončilo 79 ľudí

Ilustračný obrázok AKTUALIZOVANÉ Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: TASR / Jaroslav Novák)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Po nedeľnej (9. 11.) nehode vlakov pri Pezinku skončilo v nemocniciach 79 ľudí. Informuje o tom na sociálnej sieti Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.

VIDEO Prezident HaZZ Mifkovič o nehode vlakov v Pezinku

Prezident HaZZ Mifkovič o nehode vlakov v Pezinku (Zdroj: TASR/ Jaroslav Novák)

„Na mieste zasahovalo 15 ambulancií záchrannej zdravotnej služby a do nemocníc bolo transportovaných 79 pacientov,“ informovali zdravotní záchranári.

AKTUÁLNE Nehoda vlakov pri
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha. „Po prvotnom ošetrení boli transportované do bratislavských nemocníc na Kramároch a v Ružinove. Všetci boli pri vedomí,“ uviedli z OS ZZS s tým, že 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.

AKTUÁLNE Nehoda vlakov pri
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

Pri Pezinku došlo v nedeľu večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich.

Viac o téme: NehodaPezinokNemocnicaVlakyBratislavaOperačné stredisko záchrannej zdravotnej službyZranení
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Prezident Pellegrini k nehode
Prezident Pellegrini k nehode vlakov: Príčiny je potrebné čím skôr vyšetriť
Domáce
FOTO Vyšetrovatelia povolili obnovu prevádzky
Vyšetrovatelia povolili obnovu prevádzky v úseku Pezinok - Svätý Jur po nedeľnej zrážke vlakov
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Zrážka vlakov pri Bratislave:
Zrážka vlakov pri Bratislave: PRVÉ informácie o príčine nehody!
Domáce
Premiér Fico zvolal na
Premiér Fico zvolal na ráno mimoriadne zasadnutie vlády: Politici reagujú na nehodu vlakov
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Prezident HaZZ Mifkovič o nehode vlakov v Pezinku
Prezident HaZZ Mifkovič o nehode vlakov v Pezinku
Správy
Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik o nehode vlakov pri Pezinku
Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik o nehode vlakov pri Pezinku
Správy
Matúš Šutaj Eštok o nehode vlakov v Bratislave
Matúš Šutaj Eštok o nehode vlakov v Bratislave
Správy

Domáce správy

AKTUALIZOVANÉ AKTUÁLNE Nehoda vlakov pri
AKTUÁLNE Nehoda vlakov pri Pezinku: V nemocniciach skončilo 79 ľudí
Domáce
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Rodičia, pozor! Môžete prísť
Rodičia, pozor! Môžete prísť o daňový bonus, alebo ho mať okresaný! TOTO je parameter, ktorý o všetkom rozhodne
Domáce
Detva pripravuje unikátnu monografiu: Hľadá sa bulletin k 60 rokom Folklórnych slávností
Detva pripravuje unikátnu monografiu: Hľadá sa bulletin k 60 rokom Folklórnych slávností
Banská Bystrica

Zahraničné

Juhokórejského exprezidenta Juna obvinili
Juhokórejského exprezidenta Juna obvinili z napomáhania nepriateľovi
Zahraničné
Donald Trump
Tvrdý krok Trumpovej vlády: Nariadila štátom, aby potravinovú pomoc nevyplácali v plnej výške
Zahraničné
Parížsky súd rozhodne, či
Parížsky súd rozhodne, či prepustí exprezidenta Sarkozyho z väzenia
Zahraničné
Európska komisia navrhla zmeny
Európska komisia navrhla zmeny v rozpočte EÚ, aby zabránila nesúhlasu europarlamentu
Zahraničné

Prominenti

FOTO Už nevie ako zaujať?!
Už nevie ako zaujať?! Hviezda Gossip Girl opäť dráždi... HOLÉ prsia v čipke!
Zahraniční prominenti
Premiéra rodinnej komédie Lilo
Mirka Luberdová o RAKOVINE synčeka: Spoveď o najbolestivejšich rokoch!
Domáci prominenti
Drsný ROZCHOD Azry z
Drsný ROZCHOD Azry z Markízy: Ukázala MODRINOVÚ tvár... Jej EX tvrdí, že ona bila jeho!
Domáci prominenti
Josef Vinklář
Herec skvelý, ale... Strašný sviniar, jeho žena skončila na psychiatrii!
Osobnosti

Zaujímavosti

Storočný odkaz vyplavila voda:
Storočný odkaz vyplavila voda: Fľaša s listom od vojakov cestujúcich na front šokovala! Čo svetu odkázali?
Zaujímavosti
TRAPAS na halloweenskej párty:
TRAPAS na halloweenskej párty: Mladík nezvládol prehru, prvý skončil pes! Hostiteľka ho musela vyhodiť
Zaujímavosti
5 skorých rečových príznakov,
5 skorých rečových príznakov, ktoré môžu naznačovať riziko Alzheimerovej choroby
vysetrenie.sk
FOTO Tri nezvyčajné pasažierky spôsobili
Kuriózny cestovný incident: Vlaku hrozilo meškanie kvôli nezvyčajným pasažierkam! V prvej triede sa viezli... TO FAKT?!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Trend na Slovensku, ktorý
Trend na Slovensku, ktorý si všímajú aj obchodné reťazce: Čo ešte viac poteší zákazníkov?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce

Ekonomika

Európa je hore nohami: Najdôležitejšie krajiny majú problémy a rastú tie, ktoré by nikto nečakal!
Európa je hore nohami: Najdôležitejšie krajiny majú problémy a rastú tie, ktoré by nikto nečakal!
TOP 10 najdrahších domov na svete: Neuveríte, čo sa v týchto palácoch ukrýva!
TOP 10 najdrahších domov na svete: Neuveríte, čo sa v týchto palácoch ukrýva!
Spoznáte značku podľa jej legendárneho reklamného sloganu? Otestujte sa! (kvíz)
Spoznáte značku podľa jej legendárneho reklamného sloganu? Otestujte sa! (kvíz)
Stovky strojov a nonstop pohotovosť: Cestári ukázali, ako sa pripravujú na zimu! Bude to stačiť? (foto)
Stovky strojov a nonstop pohotovosť: Cestári ukázali, ako sa pripravujú na zimu! Bude to stačiť? (foto)

Šport

Greifovi zostali len oči pre plač: Lyon v šlágri s PSG schytal KO v posledných sekundách
Greifovi zostali len oči pre plač: Lyon v šlágri s PSG schytal KO v posledných sekundách
Ligue 1
Országh pomenoval príčinu neúspechu: Hlasy z kabíny Slovenska po nevydarenom finále s Nemeckom
Országh pomenoval príčinu neúspechu: Hlasy z kabíny Slovenska po nevydarenom finále s Nemeckom
Reprezentácia
Zdieľal škandalózne video s maloletými: O MS bojujúci reprezentant pripravený prijať trest
Zdieľal škandalózne video s maloletými: O MS bojujúci reprezentant pripravený prijať trest
Reprezentácia
Parádna reklama pre slovenský hokej: Až dve reprezentácie vezú zo zahraničia prvé miesto
Parádna reklama pre slovenský hokej: Až dve reprezentácie vezú zo zahraničia prvé miesto
Reprezentácia

Auto-moto

Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
Doprava
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Novinky

Kariéra a motivácia

Syndróm „vždy online“: Ako sa naučiť skutočne oddychovať, aj keď práca nečaká
Syndróm „vždy online“: Ako sa naučiť skutočne oddychovať, aj keď práca nečaká
Práca a voľný čas
Zamestnanie snov alebo pasca na nervy? Ako spoznať, že je čas zmeniť prácu
Zamestnanie snov alebo pasca na nervy? Ako spoznať, že je čas zmeniť prácu
Vyhorenie
Tichý zabijak osobného rozvoja: Ako nás odkladanie úloh oberá o peniaze aj príležitosti
Tichý zabijak osobného rozvoja: Ako nás odkladanie úloh oberá o peniaze aj príležitosti
Prostredie práce
Peniaze, o ktorých mlčíme: Prečo sa Slováci boja hovoriť o platoch a ako na tom prerábame
Peniaze, o ktorých mlčíme: Prečo sa Slováci boja hovoriť o platoch a ako na tom prerábame
Mzda

Varenie a recepty

Pudingové strojkové vianočné pečivo
Pudingové strojkové vianočné pečivo
Na likér z obchodu si už nespomeniete. 13 skvelých receptov na domáci vianočný likér, ktorému neodolá žiadna návšteva.
Na likér z obchodu si už nespomeniete. 13 skvelých receptov na domáci vianočný likér, ktorému neodolá žiadna návšteva.
Studený kurací šalát: Recept na výborné vianočné predjedlo
Studený kurací šalát: Recept na výborné vianočné predjedlo
Predjedlá
Frankfurtská polievka: Kedy do nej pridať párky, aby sa nerozvarili?
Frankfurtská polievka: Kedy do nej pridať párky, aby sa nerozvarili?
Rady a tipy

Technológie

Čip, ktorý napodobňuje mozog, je realitou. Odborníci varujú, že ide o začiatok éry strojov
Čip, ktorý napodobňuje mozog, je realitou. Odborníci varujú, že ide o začiatok éry strojov
Technológie
Neotvárajte túto správu na WhatsApp: Šíri sa nový podvod, tu je návod, ako sa chrániť
Neotvárajte túto správu na WhatsApp: Šíri sa nový podvod, tu je návod, ako sa chrániť
Android
Začína nová éra umelej inteligencie, ktorá sa učí z reality. Vedci varujú, že môže nahradiť ľudí v mnohých úlohách
Začína nová éra umelej inteligencie, ktorá sa učí z reality. Vedci varujú, že môže nahradiť ľudí v mnohých úlohách
Technológie
General Atomics odhalil novú verziu autonómneho drona Gambit: Amerika ich chce mať vo vzduchu tisícky
General Atomics odhalil novú verziu autonómneho drona Gambit: Amerika ich chce mať vo vzduchu tisícky
Armádne technológie

Bývanie

V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho
Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho

Pre kutilov

Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chovateľstvo
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Stavba domu
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Recepty
Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Alena Šeredová úprimne o rokoch s Buffonom: Nebol rodinný typ, nevadilo mu, že si synov po rozvode nechám ja
Zahraničné celebrity
Alena Šeredová úprimne o rokoch s Buffonom: Nebol rodinný typ, nevadilo mu, že si synov po rozvode nechám ja
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Nehoda vlakov pri
Domáce
AKTUÁLNE Nehoda vlakov pri Pezinku: V nemocniciach skončilo 79 ľudí
Rodičia, pozor! Môžete prísť
Domáce
Rodičia, pozor! Môžete prísť o daňový bonus, alebo ho mať okresaný! TOTO je parameter, ktorý o všetkom rozhodne
MIMORIADNY ONLINE Americký shutdown
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Americký shutdown zastavil predaj zbraní do Európy: Ohrozené sú aj dodávky pre Ukrajinu
Pri Pezinku sa zrazili
Domáce
Pri Pezinku sa zrazili dva vlaky: Hlásia najmenej 20 zranených! FOTO a VIDEO Riaditeľ železníc priblížil príčiny nehody

Ďalšie zo Zoznamu