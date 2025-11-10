Do Nemocnice Bory z vlakovej nehody prijali na ošetrenie 15 pacientov

BRATISLAVA - Do Nemocnice Bory z nedeľnej (9. 11.) vlakovej nehody pri Bratislave prijali na ošetrenie celkovo 15 pacientov. Desiatich priviezli rýchlou zdravotnou pomocou. Dvaja pacienti utrpeli ťažké a stredne ťažké zranenia, z toho jedeného okamžite operovali. Informovala o tom komunikačná špecialistka Penta Hospitals Jana Fedáková.
„V nemocnici naďalej ostávajú hospitalizovaní štyria pacienti. Ostatných ošetrili a po odsledovaní zdravotného stavu odoslali do domáceho liečenia,“ priblížila Fedáková. Doplnila, že do Nemocnice Penta Hospitals Galanta priviezli v noci troch pacientov, ktorí utrpeli stredne ťažké až ťažké zranenia. „Všetci ostávajú v nemocnici hospitalizovaní,“ dodala.
archívne video
V nemocniciach v rámci Univerzitnej nemocnice Bratislava ošetrili po nehode dvoch vlakov pri Pezinku 52 ľudí. Celkovo v nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch.