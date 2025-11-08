Sobota8. november 2025, meniny má Bohumír, zajtra Teodor, Teo

Tragická zrážka medzi Hornými Vestenicami a Novákmi: Nehoda si vyžiadala život 55-ročného vodiča

PRIEVIDZA - Jednu ľudskú obeť si vyžiadala sobotňajšia ranná dopravná nehoda na ceste I/9 medzi Horným Vestenicami a Novákmi v okrese Prievidza. Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková, zrážku dvoch vozidiel neprežil 55-ročný muž.

Podľa doterajšieho vyšetrovania 47-ročná vodička za volantom osobného auta Opel po tom, ako jej do cesty náhle vbehla lesná zver, prešla so svojím vozidlom do protismeru, kde došlo k zrážke s osobným motorovým vozidlom Škoda. „Pri dopravnej nehode utrpela vodička vozidla Opel a 39-ročný vodič vozidla Škoda, ako aj jeho spolucestujúci zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie. Žiaľ, 55-ročný spolujazdec z vozidla Opel utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ priblížila Krajčíková.

Doplnila, že u oboch vodičov bola vykonaná dychová skúška na alkohol, ktorá skončila s negatívnym výsledkom merania. „Cesta I/9 bola z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody neprejazdná skoro tri hodiny. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu z Prievidze začal v súvislosti s touto udalosťou trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,“ dodala Krajčíková.

