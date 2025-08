Hrôza na dovolenke v Chorvátsku: Turisti sa cestou na pláž doslova brodia fekáliami! Miestni sa dusia v zápachu

(Zdroj: Getty Images)

Miesto, kde by si turisti mali užívať pokojnú dovolenku pri mori, sa v skutočnosti mení na katastrofu. Už od polovice júna sa z ulíc Okrugu šíri neznesiteľný zápach. Mnohí domáci tvrdia, že ide o fekálnu vodu, ktorá presakuje zo žúmp priamo do ciest. A práve tadiaľ vedie jediná cesta k pláži.

„Každý večer to neskutočne smrdí. To nemôže nikto povedať, že je len voda. Je to tmavé, páchnuce a je to nebezpečné,“ opísala pre portál Dnevnik situáciu miestna obyvateľka Žana. Okrug Gornji je obľúbenou dovolenkovou destináciou, kde v posledných rokoch vyrastajú nové a drahé apartmánové domy. Problémom však je, že miestna kanalizácia nedrží krok s rýchlou výstavbou. Namiesto napojenia na sieť sú mnohé objekty odkázané na staré žumpy – a tie zjavne nestíhajú.

„Jeden deň to tečie, dva dni nie, potom zase áno. Je to hrozné,“ hovorí ďalšia z obyvateliek, Anđa. Hoci na miesto podľa miestnych už prišli zástupcovia polície, komunálneho úradu aj vodární, nič sa nezmenilo. „Všetci tu boli, ale nikto nič nerobí. Dokedy? Kým sa niekto neotrávi?“ pýta sa Josip, ďalší obyvateľ.

Miestne úrady sa k problému odmietajú vyjadriť. Miestni ich však vyzývajú, aby konečne konali. Problém sa podľa nich neobjavil tento rok prvýkrát, no tentoraz je najhorší. Napriek všetkému je dlhodobé riešenie zatiaľ len v rovine plánov – výstavba kanalizácie sa zatiaľ len „pripravuje“. Do tej doby zostávajú obyvatelia aj návštevníci odkázaní na zatínanie nosa a obchádzanie smradľavých kaluží.