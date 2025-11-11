Utorok11. november 2025, meniny má Martin, Maroš, zajtra Svätopluk, Jonáš

Príšerná rodinná tragédia: Matka sa obesila na ventilátore! Mala paniku z TOHTO hmyzu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
NAÍ DILLÍ - Tragédia z Indie odhalila, aké nebezpečné môžu byť neliečené fóbie. Mladá žena sa obesila po tom, čo pri upratovaní uvidela v byte mravce.

Mravce spustili smrteľnú paniku

V indickom okrese Sangareddy sa odohrala rodinná tragédia, informoval portál India Today. Žena, ktorá žila s manželom a trojročnou dcérou, trpela zriedkavou fóbiou z mravcov – myrmekofóbiou. Podľa miestnej polície ju práve tento strach priviedol k fatálnemu rozhodnutiu.

V osudný deň dopoludnia odviezla svoju malú dcéru k rodičom, aby mohla v pokoji upratať byt. Manžel bol v práci a v domácnosti zostala sama.

Manžel našiel byt zamknutý zvnútra

Keď sa večer muž vrátil domov, nemohol sa dostať dovnútra – dvere boli uzamknuté zvnútra. S pomocou susedov ich musel vyraziť. Vo vnútri našli jeho manželku obesenú na stropnom ventilátore. Namiesto lana použila svoj tradičný odev sárí, ktorý je tvorený dlhým kusom látky.

List na rozlúčku prezradil dôvod

Žena po sebe zanechala krátky list. V ňom sa písalo: „Je mi to ľúto. Nedokážem ďalej žiť s mravcami. Postaraj sa o našu dcéru.“

Vyšetrovatelia pre médiá uviedli, že žena s touto fóbiou bojovala už od detstva a v minulosti absolvovala liečbu, píše NDTV. Podľa polície ju zlomilo, keď si pri upratovaní všimla niekoľko mravcov a panika prerástla do extrémnej reakcie.

Myrmekofóbia môže viesť až k panickým záchvatom

Organizácia Creature Courage, ktorá sa venuje terapii fóbií zo zvierat, uvádza, že myrmekofóbia sa prejavuje intenzívnym strachom už pri samotnom pohľade na mravca. V ťažkých prípadoch môže stretnutie s nimi vyvolať panický atak, stratu kontroly či útekové správanie.

Viac o téme: MatkaSamovraždaFóbiaMravceIndiaMyrmekofóbia
