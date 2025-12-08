DRÁMA v Košiciach: Muž stál na parapetnej doske dlhé hodiny a chcel skočiť! DETAILY incidentu

KOŠICE - Všetky záchranné zložky smerovali včera večer k košickému obchodnému centru, kde sa nachádzal muž ohrozujúci svoj život. Policajti s ním vyjednávali viac ako jedenásť hodín, kým sa napokon nechal presvedčiť o pomoci a bol transportovaný do nemocnice.
Všetky záchranné zložky smerovali včera večer k jednému z košických obchodných centier. Policajti prijali na tiesňovej linke 158 oznámenie, že sa tam nachádza muž, ktorého život a zdravie môžu byť ohrozené. Stál na parapete obchodného centra vo výške viac ako 10 metrov a nebolo vylúčené, že dôjde k jej pádu, resp. skoku. "Na mieste bolo nevyhnutné okamžite urobiť všetky opatrenia smerujúce k jeho záchrane, zároveň však zabezpečiť bezpečnosť verejnosti a dohliadnuť na to, aby sa do blízkosti nedostali nepovolané osoby, ktoré by mohli situáciu ešte viac skomplikovať. Príslušníci Policajného zboru ihneď po príchode nadviazali s osobou kontakt a neustále s ňou komunikovali," informuje polícia.
Na mieste zasahovali aj košickí hasiči. Po príchode na miesto okamžite zabezpečili priestor v okolí možného pádu. "Veliteľ zásahu nadviazal komunikáciu s osobou, ktorá odmietala hovoriť s políciou aj so strážnou službou. V rozhovore pokračoval až do príchodu policajného vyjednávača, ktorý následne prevzal komunikáciu," opisujú košickí hasiči.
Polícia opisuje, že počas celej doby postupovali policajti mimoriadne opatrne a profesionálne, aby osoba nenadobudla strach či neistotu a neurobila neuvážený krok. "Krátko po 04.30 hodine sa osoba konečne nechala presvedčiť, že policajti jej chcú pomôcť a neurobia nič, čo by jej mohlo ublížiť, a v ich doprovode bola odovzdaná posádke RZP, ktorá osobu transportovala do jednej z košických nemocníc," priblížila polícia. Vyjednávanie trvalo viac ako 11 hodín. Vzhľadom na citlivosť prípadu podrobnejšie informácie polícia neposkytla.
Bližšie informácie k udalosti ale priniesli noviny.sk, podľa ktorých mala polícia s mužom skúsenosť už v minulosti, no v inom prípade. Muž pred rokom surovo útočil na policajtov v košickej mestskej časti Šaca. Tentoraz však policajtov zaskočil iným spôsobom. Podľa informácií TV Joj mal muž vyjsť von cez reštauráciu na druhom poschodí a dostať sa tak na balkón, z ktorého prešiel na parapetnú dosku a po nej až k administratívnej časti budovy, kde zostal stáť. Vyjednávač s ním komunikoval cez okno v kancelárii. Od policajtov žiadal pivo a cigarety. Niekoľkokrát vykrikoval, že to musí urobiť a že skočí. Vyjednávanie trvalo viac ako 11 hodín.