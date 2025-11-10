MIMORIADNY ONLINE Americký shutdown zastavil predaj zbraní do Európy: Ohrozené sú aj dodávky pre Ukrajinu

KYJEV/WASHINGTON - Platobná neschopnosť americkej federálnej vlády, takzvaný shutdown, zastavila predaj zbraní zo Spojených štátov do členských štátov NATO v Európe v hodnote najmenej päť miliárd dolárov. Píše o tom americký server Axios, podľa ktorého to má vplyv na dodávky vojenskej techniky na Ukrajinu, ktorá sa bráni ruskej agresii.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
Podľa nemenovaného zástupcu amerického ministerstva zahraničia ide o protilietadlové strely AMRAAM, systémy protivzdušnej obrany Aegis a salvové raketomety HIMARS určené pre krajiny, ako sú Dánsko, Chorvátsko a Poľsko. Axios poznamenáva, že nie je jasné, kam presne má táto technika zamieriť, ale americké zbrane nakupované spojencami v NATO sú často určené ako vojenská pomoc Ukrajine.
Zastavili sa ako priame predaje zbraní od americkej vlády spojencom v NATO, tak aj licencie pre súkromné zbrojárske firmy na vývoz zbraní, uviedol zdroj Axiosu. Spomalenie spôsobilo to, že mnoho zo zamestnancov ministerstva zahraničných vecí, ktorí bežne o chystaných transakciách informujú príslušných predstaviteľov Kongresu a starajú sa o to, aby bol proces dotiahnutý do konca, je kvôli shutdownu na nútenej dovolenke. Súčasný shutdown je najdlhší, aký Spojené štáty doteraz zažili. Platí od začiatku októbra.